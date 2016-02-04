Ein Sex-Experiment mit dramatischen Folgen

Von Gregor Tholl, dpa

Heute, 07:47h 5 Min.

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Ein Partnertausch-Partyspiel, bei dem der Schlüssel einer anderen Person gezogen und die Nacht miteinander verbracht wird, bringt eine Gruppe von befreundeten Millennials in emotionale Verwerfungen. Das ist die Essenz der Serie "Friends Sex and Games" bei Amazon Prime Video (Streamingstart 16. Oktober), die sich um Liebe, Freundschaft, Beziehung und Begehren dreht.



Der kurzweilige Achtteiler (jede Folge 30 Minuten) ist ein deutsches Remake, eine Adaption, der mexikanischen Prime-Video-Serie "El Juego de las Llaves" (Das Spiel der Schlüssel) aus dem Jahr 2019.



Rund 80 intime Szenen in acht Folgen à 30 Minuten



In der "Beziehungsdramedy" wimmelt es von Sexszenen, die Intimacy Coordinatorin Emilia Bähr hatte viel zu tun: "Diese Serie war bislang das Projekt mit den meisten intimen Szenen meiner Laufbahn  rund 80 insgesamt."



Eine der Hauptdarstellerinnen, Paula Kalenberg, schwärmt im Prime-Presseheft vom "vertrauensvollen Ensemble", mit der Intimitätskoordinatorin sei die körperliche Nähe sorgfältig geprobt worden. Man habe mit den zwei Regisseurinnen auch offen über Unsicherheiten sprechen können.

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Jede Sexszene "präzise choreografiert  fast wie ein Stunt"

Schauspieler Fridolin Sandmeyer sagt, jede Sexszene sei genau besprochen, sei "präzise choreografiert  fast wie ein Stunt": "Welche Berührungen gibt es? Was soll die Kamera zeigen? Wie hoch ist das jeweilige Nudity-Level?". Sein Kollege Eric Cordes sagt: "Selbst wenn eine Berührung ursprünglich vorgesehen war, konnte jederzeit offen angesprochen werden, wenn sie sich an diesem Tag nicht richtig anfühlte."



Letzten Endes sehen Zuschauer*innen nicht so viel nackte Haut, wie sie bei diesem Stoff könnten. "Friends Sex and Games" geht es nicht darum, eine erregende Erotik-Serie zu sein  kein "Euphoria" oder "Heated Rivalry". Die Dialoge sind jedoch teils sehr explizit, da wird auch schon mal davon gesprochen, "random auf einen Schwanz" steigen zu wollen.



Die Serie stellt klassische heteronormative und monogame Beziehungsmodelle infrage, es geht um die heute wohl öfter  oder zumindest bei jüngeren Leuten freimütiger  diskutierte Frage nach einer offenen Beziehung.



"Für mich gibt es keine allgemeingültige Antwort auf die Frage nach offenen oder geschlossenen Beziehungen", sagt Darsteller Cordes. Wichtiger sei, dass Paare darüber reden, wie sie ihre Beziehung gestalten möchten. "Das ist ein Prozess, der sich im Laufe des Lebens immer wieder verändern kann."



Lilja van der Zwaag, die in der Serie den sexuell wohl freisten Charakter spielt, sagt: "Ich finde, wir sprechen öffentlich zu wenig über Sex. Unsere Gesellschaft ist heute im Vergleich zu anderen Zeiten eher prüde und verklemmt." Wenn die Serie es schaffe, da etwas wiederzubeleben, sei das schon ein Zugewinn.

Und das passiert in der Serie

Im Mittelpunkt stehen Anna und Paul, die seit Schulzeiten zusammen sind. Sie haben eine 15-jährige Tochter und führen ein beschauliches Leben mit Häuschen, Garten, Pool und routiniertem Sexleben. Auch ihre Freunde Julie und Valentin sowie Bella und Leo sind schon lange liiert.



Eines Tages taucht Samu wieder auf  mit seiner Freundin Siena. Er ist Annas Schwarm aus Teenie-Zeiten. Das schicke Paar kommt gerade aus Ibiza und schlägt der alten Clique ein Fremdgehspiel vor.



Die Männer legen ihre Schlüssel in eine Schüssel, die Frauen ziehen. Die dabei neu entstehenden Pärchen verbringen die Nacht zusammen. Keine Gefühle, keine Verpflichtungen. Nur das Spiel.



| Direktlink | Trailer zur Serie

Was als aufregendes Sex-Experiment beginnt, nimmt natürlich dramatische Züge an. Alte Sehnsüchte brechen auf. Es geht etwa um einen unerfüllten Kinderwunsch und verdrängte Homosexualität.



Fazit



Die Serie ist mit Herz und Humor geschrieben und liebevoll gespielt. Da ist es am Ende nicht so schlimm, dass alle Figuren viel zu chic wohnen, einiges sehr konstruiert wirkt und vielleicht doch auch zu piefig bleibt.

Die acht "Friends Sex and Games"-Hauptcharaktere



Anna, gespielt von Paula Kalenberg: Sie scheint sehr brav und "good girl" zu sein, ist eine engagierte Wedding-Planerin. Mit ihrem Paul funktioniert sie super als Team, aber sie fragt sich auch: "Sind wir langweilig?"



Paul, gespielt von Fridolin Sandmeyer: Er scheint bequem, nerdig und ein teddyhafter Papa zu sein. Dass Paula und er kaum noch Sex haben, sieht er als normal an, so sei das eben; doch das Schlüsselspiel weckt was in ihm.



Julie, gespielt von Salka Weber: Die Künstlerin ist für Anna und Pauls Tochter eine tolle Patentante und führt mit Valentin eine eher asexuelle Beziehung, dabei hat sie eigentlich einen ausgeprägten Kinderwunsch.



Valentin, gespielt von Martin Bruchmann: Er stammt aus einer sehr konservativen Familie, führt mit seiner Julie eine langjährige Beziehung und entdeckt Neigungen an sich, die er lange weggeschoben hat.



Bella, gespielt von Mona Pirzad: Sie schmeißt gemeinsam mit Anna ein Hochzeits-Business, hat eine Familie mit zwei Kindern und ein gutes Durchsetzungsvermögen, außerdem oft Lust auf abwechslungsreichen Sex.



Leo, gespielt von Pascal Houdus: Der Zeichner führt mit seiner Bella eine sehr sexuelle Beziehung, die Kinder werden recht antiautoritär erzogen und seine politischen Einstellungen wirken recht aufgesetzt antikapitalistisch.



Samu, gespielt von Eric Cordes: Er verließ einst überstürzt die Stadt und kommt nun als erfolgreicher DJ zurück. Mit seiner Siena scheint er eine offene und unbeschwerte Beziehung zu führen.



Siena, gespielt von Lilja van der Zwaag: Sie arbeitet als erfolgreiche Promoterin, kommuniziert sehr offen und begreift das Leben als große Party. Sie ist die Initiatorin des alles verändernden "Schlüsselspiels".