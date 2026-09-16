Patricia Blanco entschuldigt sich nach transphobem Ausbruch



Patricia Blanco (li.) und Jasmin Herren waren nicht lange bei "#CoupleChallenge" dabei

Heute, 10:41h 3 Min.

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Reality-Sternchen Patricia Blanco hat sich am Montag in einer Instagram-Story für eine transfeindliche Äußerung bei der Premierenfolge von "#CoupleChallenge  Halloween Edition" entschuldigt. Die 54-jährige Tochter von Schlagersänger Roberto Blanco hatte sich in der in einem düsteren Camp mitten in einem sächsischen Wald gedrehten Show abwertend über trans Kandidatin Valencia Stöhr (36) geäußert. Der Rauswurf war bereits im August bekanntgeworden, die Folge wurde nun auf RTL+ veröffentlicht.



Was war geschehen? Der auf Krawall gebürstete schwule Kandidat Rafi Rachek (36) stritt sich mit Blancos Show-Partnerin Jasmin Herren (36). Rachek warf dabei seiner ehemaligen engen Freundin ein ausschweifendes Leben vor: "Du sagst, du bist die traurige Witwe, aber bumst mit drei Typen gleichzeitig. Du bist falsch!", so der Partner von Sam Dylan (41). Jasmin Herrens früherer Ehemann, der "Lindenstraße"-Schauspieler Will Herren, war 2021 verstorben.



Als Blanco dann eigentlich vermitteln wollte, zeigte sie sich plötzlich irritiert mit Stöhr und erklärte: "Okay, es ist Halloween. Mal ganz ehrlich, da bist du bei mir unten durch, Schwester oder Bruder." Der strenge Sprecher aus dem Off erklärte daraufhin in der ausgestrahlten Folge: "Okay, stopp, mit dieser Wortwahl wurde eine Grenze überschritten. Das wird auf jeden Fall Konsequenzen haben."

"Wo liegt denn da die Beleidigung?"

Patricia Blanco musste daraufhin mit ihrer Partnerin Herren das Camp verlassen  und konnte es in der Sendung nicht fassen: "Wo liegt denn da die Beleidigung? Ich versteh' das grad nicht", so Blanco. Herren erklärte: "Weil du das Geschlecht infrage gestellt hast." Blancos Antwort: "Hä?" Laut Vorabberichten soll Blanco mit dieser Äußerung auch ihren Vertrag mit dem Produktionsteam gebrochen haben und erhielt deshalb offenbar die vereinbarte Gage in Höhe von über 10.000 Euro nicht.



Nach der Veröffentlichung der Folge gibt sich Blanco nun kleinlaut: "Ich habe mein Verhalten hinterfragt und vieles reflektiert", schrieb sie. "Meine Wortwahl war falsch und verletzend. Dafür möchte ich mich von Herzen entschuldigen." Sie fügte an: "Ich bin weder homophob noch transphob und wollte niemals einen menschen diskriminieren." Dazu lief im Hintergrund Jimmy Somervilles "Smalltown Boy"  offenbar um zu beweisen, dass sie nicht homosexuellenfeindlich ist.



(Bild: Instagram)

Weiter erklärte Blanco, ihr sei bewusst, dass sie mit ihren Worten viele Menschen verletzt habe. Sie werde sich noch schriftlich bei Stöhr und RTLzwei entschuldigen. Allerdings beklagte sie auch, dass Stöhr sie nach einem Kontaktversuch nicht zurückgerufen habe. Ihr Fazit: "Ich kann das Geschehene zwar nicht rückgängig machen, aber ich kann Verantwortung übernehmen, daraus lernen und es in Zukunft besser machen."

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Jasmin Herren beklagt Mobbing in Show

In dem Video relativierte Blanco die Entschuldigung auch damit, indem sie ein Interview mit Herren einblendete, in dem diese den anderen Kandidat*innen unflätiges Verhalten vorwirft. "Man kann nicht da Leute rumrennen lassen und immer wieder buchen, die permanent die Leute beschimpfen. Bei denen wird alles gepiepst in der Folge. Die dürfen Wörter mit F zu uns sagen schon bei der Begrüßung, wo ich denen noch die Hand gebe. Die dürfen ja alles."



Neue Doppelfolgen von "#CoupleChallenge"werden jeweils freitags auf RTL+ veröffentlicht. Im Sender RTLzwei läuft die achtteilige Show dann als Eventprogrammierung rund um Halloween  Folge 1 bis 4 am 30. Oktober und Folge 5 bis 8 am 31. Oktober. (cw)