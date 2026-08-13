Ungarisches Parlament beschließt Abschaffung von "Homo-Propaganda"-Gesetz

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Gut fünf Jahre nach seiner Verabschiedung sind die entscheidenden Passagen des sogenannten "Homo-Propaganda"-Gesetz in Ungarn wieder abgeschafft worden. Das Parlament in Budapest stimmte am Dienstag mit 139 zu 51 Stimmen für einen entsprechenden Entwurf der Regierung. Es ist die erste bedeutende Abkehr von den in der Regierungszeit des rechtsnationalistischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán beschlossenen Maßnahmen gegen die queere Community seit dem Amtsantritt seines pro-europäischen Nachfolgers Péter Magyar im Mai.



Die Abgeordneten stimmten dafür, Passagen aus dem Kinderschutzgesetz zu streichen, welche die "Förderung" und die "Darstellung" von Homosexualität und trans Identität etwa in Filmen und im Fernsehen für Minderjährige untersagt hatten. Künftig sollen allgemein Inhalte verboten sein, welche die körperliche, geistige, emotionale oder moralische Entwicklung von Kindern "ernsthaft beeinträchtigen" können.

Orbán machte jahrelang Politik gegen queere Menschen

Unter Orbán hatte Ungarn jahrelang die Rechte von queeren Menschen eingeschränkt. Das im Juni 2021 beschlossene Kinderschutzgesetz sah vor, dass Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren keine Informationen über Homosexualität oder Geschlechtsangleichungen erhalten sollten (queer.de berichtete). Die Darstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften etwa im Fernsehen stand in Ungarn seitdem unter Strafe. Die Orbán-Regierung nutzte die strikten Vorgaben auch, um CSD-Demos zu verbieten. Im April hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass das Gesetz gegen EU-Recht verstößt (queer.de berichtete).



Magyars konservative Tisza-Partei hatte bei der Parlamentswahl im April eine Zweidrittelmehrheit geholt und den seit 2010 immer autoritärer regierenden Orbán damit von der Macht verdrängt. Seitdem hatte die queere Community in Ungarn auf die Wiederherstellung ihrer Rechte gehofft  im Wahlkampf hatte Magyar es vermieden, das Thema LGBTQ-Rechte anzusprechen.



Im September hatte Magyar bereits angekündigt, ein Adoptionsverbot für Alleinstehende und unverheiratete Paare ebenfalls kippen zu wollen (queer.de berichtete). Magyar erklärte, die Reformen würden Ungarn wieder in Einklang mit den Vorschriften der Europäischen Union bringen. Laut LGBTI-Organisationen müssen allerdings noch mehrere diskriminierende Gesetze abgeschafft werden  etwa, dass trans Menschen seit Mai 2020 nicht mehr anerkannt werden. (AFP/dk)