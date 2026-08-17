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Urteil

Grindr-Überfallserie in Berlin: Sechs Jahre Jugendstrafe für 18-jährigen Intensivtäter

Im zweiten großen Berliner Strafverfahren um fingierte Dates und brutale Überfälle auf schwule Männer ist das Urteil gefallen: Das Landgericht Berlin verurteilte einen 18-jährigen Angeklagten zu sechs Jahren Jugendstrafe ohne Bewährung.


Ein 18-Jähriger, der Grindr-Nutzer erniedrigt und ausgeraubt hatte, muss mehrere Jahre hinter Gittern verbringen (Bild: Genealogist / wikipedia)

Nach einer Serie von schweren Raubüberfällen auf schwule Männer über die Dating-App Grindr hat das Landgericht Berlin am Montag ein empfindliches Strafmaß verhängt: Ein 18-jähriger Heranwachsender muss nach Angaben des Berliner Queerbeauftragten Alfonso Pantisano (SPD) für sechs Jahre ohne Bewährung in Jugendhaft. Der Verurteilte, der bei den Behörden bereits vor den Taten als jugendlicher Intensivtäter geführt worden war, hatte gezielt schwule Männer über gefälschte Profile in deren Privatwohnungen aufgesucht. Dort verschaffte er bewaffneten Komplizen Zutritt, um die Opfer zu bedrohen, auszurauben und massiv einzuschüchtern. Er wurde wegen räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung und erpresserischen Menschenraub verurteilt.

Zu den Betroffenen zählt unter anderem der Berliner Musiker Leopold. Er war im Mai in den eigenen vier Wänden über mehrere Stunden festgehalten, bedroht, in Unterwäsche gefilmt und queerfeindlich beleidigt worden. Leopold hatte den Überfall kurz darauf via Social Media publik gemacht, um andere Nutzer vor der Masche zu warnen. Leopold erklärte, gezielte Erniedrigung queerer Menschen sei ein Motiv für die Tat gewesen (queer.de berichtete). Eines der Opfer konnte den 18-Jährigen schließlich anhand von Polizeifotos identifizieren, woraufhin er Anfang Juni festgenommen wurde.

Sein Verteidiger hatte bereits zu Prozessbeginn erklärt, der Angeklagte gebe eine Beteiligung an sechs der sieben Taten zu. Er und mehrere Komplizen sollen unter anderem rund 1.600 Euro Bargeld sowie Mobiltelefone und weitere Gegenstände im Wert von rund 8.000 Euro erbeutet haben.

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Zweites Urteil innerhalb weniger Monate

Das Urteil ist bereits die zweite Verurteilung dieser Art binnen weniger Monate: Erst im Juni war der damals 20-jährige Daniel F. wegen einer siebenfachen Überfallserie über Grindr zu fünf Jahren Jugendstrafe verurteilt worden (queer.de berichtete). Wie Pantisano mitteilte, ist dieses Urteil inzwischen rechtskräftig: "Der Bundesgerichtshof hat am 6. Oktober die Revision eines verurteilten Grindr-Serientäters verworfen!", teilte der SPD-Politiker mit.

Pantisano äußerte sich am Dienstag erleichtert über die Richtersprüche. "Ich begrüße diese konsequenten Entscheidungen unserer Justiz ausdrücklich!" Er erinnerte jedoch daran, dass die Geschädigten "womöglich nie wieder angstfrei ein Date eingehen werden" und nachts von ihren Albträumen aufwachten. "Heute dürfen wir uns über Gerechtigkeit freuen. Aber wir dürfen niemals vergessen, welchen Preis die Geschädigten dafür bezahlt haben." Pantisano dankte den Männern, die diese Straftaten zur Anzeige gebracht hätten. (cw)

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