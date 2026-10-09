

Lily Lu bittet ihre Fans online um Hilfe (Bild: Lily Lu)

Heute, 13:55h 2 Min.

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Die im baden-württembergischen Tengen lebende Tattoo-Künstlerin, Filmemacherin und Aktivistin Lily Lu hat die Öffentlichkeit um Spenden für ihre Geschlechts­anpassung gebeten. Die 40-Jährige hat dafür eine Kampagne bei der Spendenseite FundRazr gestartet und als Ziel 25.000 Euro vorgegeben. Bislang sind etwas mehr als 2.700 Euro von 35 Spender*­innen eingegangen.



"Seit zehn Jahren bin ich in meiner Transition", erklärte Lu gegenüber queer.de. "Hormone, Therapie, Ärzte, endloser Papierkram  ich habe alles gemacht. Aber sobald ich das Haus verlasse, sehen die Leute immer noch einen Mann. Alles, was ich selbst ändern konnte, habe ich geändert. Was bleibt  mein Gesicht  schaffe ich nicht allein, und meine Krankenversicherung zahlt trotz aller Gutachten nichts." Deshalb bitte sie "zum ersten Mal in meinem Leben um Hilfe". Auf YouTube, TikTok und anderen Social-Media-Plattformen lässt sie ihre Fans an der Veränderung teilhaben.



Auf ihren Seiten dokumentiert Lu auch, wofür sie das Geld braucht. Die Brustoperation koste 4.000 Euro, Gesichtsfeminisierung schlage mit 17.000 bis 23.000 Euro zu Buche, eine Stimmoperation mit 4.000 bis 8.000 Euro. Barthaar-Entfernung koste jenseits von 20.000 Euro. Letzteres sei so teuer, weil wegen der tätowierten Haut normale Laserhaarentfernung nicht funktioniere. Vielmehr müsse eine aufwendige Nadelepilation durchgeführt werden. "Insgesamt sind das rund 50.000 Euro", so Lu auf ihrer Spendenseite. "Ich bitte nicht um den gesamten Betrag. 25.000 Euro bringen mich durch die ersten echten Schritte  und den Rest schaffe ich so, wie ich es schon immer getan habe: langsam, beharrlich, indem ich hart dafür arbeite." In Tengen betreibt Lu das Tattoo-Studio Psyland 25.

Lu gilt als eine der international bekanntesten sowie radikalsten Persönlichkeiten der extremen Body-Modification- und Bodysuit-Szene. Über die Jahre modifizierte Lu ihren eigenen Körper drastisch. Ihr gesamter Körper ist flächig mit Tattoos überzogen  inklusive Augapfeltätowierungen. Zudem ließ sie eine Zungenspaltung ebenso wie chirurgische Eingriffe durchführen, unter anderem das Entfernen von Fingergliedern oder Ohrmuschelelementen. Sie versteht den eigenen Körper als fortlaufendes, lebendiges Gesamtkunstwerk jenseits gesellschaftlicher Schönheits- und Geschlechternormen. In der Subkultur gilt Lily Lu als einflussreiche Pionierin des extremen Bodysuits, außerhalb davon stößt ihr kompromissloser Ansatz zur Selbsttransformation regelmäßig auf Faszination und polarisierende Debatten. (cw)

