"Horny auf mehr": IWWIT wird volljährig

Heute, 15:05h 3 Min.

3 Min.

Am heutigen Dienstag wird IWWIT, die Präventionskampagne der Deutschen Aidshilfe, 18 Jahre alt. Gestartet als Kampagne für schwule und bisexuelle Männer, hat sich das damals einzigartige Projekt inzwischen zu einem vielfältigen Präventionsangebot für schwule, bi, trans und andere Männer, die Sex mit Männern haben, sowie nicht-binäre Menschen entwickelt. "Eine Zeit voller Lust, Wissen und Veränderung  und vor allem eine Prävention, die sich immer wieder neu erfindet", teilte die Deutsche Aidshilfe anlässlich des Jubiläums mit.



IWWIT steht für "Ich weiß, was ich tu", was den beim Start 2008 neuartigen Ansatz der Kampagne beschreibt. Schwule, bisexuelle und HIV-positive Männer sprechen für sich selbst, und das vor Ort, wo Sexualität gelebt wird, und sogar  damals noch keine Selbstverständlichkeit  gut sichtbar und lebendig im Internet.



Das Ziel war und ist, Infos und persönliche Geschichten aus der Community für die Community über HIV, sexuell übertragbare Infektionen und Safer Sex zu bieten  und zwar in einer Sprache, die verständlich ist, Spaß macht und niemanden belehrt. Dabei wurde etwa auch Diskriminierung innerhalb der Community thematisiert (queer.de berichtete).

"Wir reden weiter über Sex, Lust und Gesundheit"

"18 Jahre IWWIT heißt auch: 18 Jahre Prävention, die sich gemeinsam mit der Community verändert", erklärte IWWIT-Leiter Jonathan Gregory "Wir reden weiter über Sex, Lust und Gesundheit  offen, selbstbewusst und ohne Tabus. Zugleich wissen wir: Lebenswelten und Sexualität verändern sich stetig und so will auch IWWIT immer wieder neue Wege gehen. Wir wollen online wie offline an mehr Orten sein, mehr Identitäten und mehr Generationen ansprechen."



Glückwünsche aus der Community



Zum 18. Geburtstag bekommt IWWIT auch Post aus der Community: Mehrere Influencer wie Darkviktory, Kostas Kind, Nico Abrell oder 321maxx melden sich mit einem Geburtstagsvideo zu Wort und gratulieren der Kampagne auf ihre ganz eigene Art zum Erwachsenwerden.



Auch Dragqueen Kelly Heelton gratuliert und beschreibt, warum IWWIT auch heute noch wichtig ist.



Mehr als Kondome



In 18 Jahren hat sich Safer Sex radikal verändert: Zu Kondomen sind inzwischen weitere Möglichkeiten hinzugekommen, eine Übertragung von HIV zu vermeiden  etwa die PrEP und Schutz durch Therapie. Prävention ist laut der Deutschen Aidshilfe "dadurch vielfältiger geworden und lässt mehr Raum für individuelle Entscheidungen".

- Werbung -



Gleichzeitig war sexuelle Gesundheit bei IWWIT schon immer mehr als die Frage, wie man sich vor HIV oder anderen Infektionen schützt. Es geht in der Kampagne auch stets darum, die eigenen Wünsche und Grenzen zu kennen, Lust zu genießen, miteinander zu kommunizieren und individuelle, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Deshalb gehören nach wie vor Themen wie Dating, Beziehungen, Coming-out, Konsens, psychisches Wohlbefinden und der Umgang mit Drogen bei IWWIT zur Prävention. Mit diesem umfassenden Ansatz sollen auch Vorurteile, Stigmatisierung und Diskriminierung bekämpft werden  und gleichzeitig will man Menschen dazu animieren, offen über ihre Sexualität zu sprechen, medizinische Angebote zu nutzen oder sich Unterstützung zu holen.



View this post on Instagram

| Instagram | IWWIT spricht über Themen, bei denen manchem die Schamesröte ins Gesicht steigt

"Angesichts einer zunehmenden Feindlichkeit gegenüber unseren vielfältigen Communitys bleibt Prävention aus der Community für die Community so wichtig", so Gregory weiter. Prävention müsse daher nah an den Lebenswelten der Menschen sein, aktuelle Fragen aufgreifen und dort stattfinden, wo die Leute unterwegs sind. "Wir von IWWIT wollen jetzt mit 18 nicht weniger, sondern mehr von allem haben: mehr Sichtbarkeit, mehr Wissen, mehr Teilhabe und mehr Prävention, die die Vielfalt der Communitys erreicht", erklärte Gregory. "Aus 18 Jahren Erfahrung entsteht für uns der Anspruch, in Zukunft noch mutiger, noch lustvoller, noch lauter und sichtbarer zu sein. Oder kurz gesagt: IWWIT ist jetzt 18 und horny auf mehr!" (cw)