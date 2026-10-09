Musk soll Krankenversicherung der trans Tochter nach Coming-out gekündigt haben



Duncan Hull / wikipedia) Elon Musk wird wohl nicht in die Auswahl für den Vater des Jahres kommen (Bild:

Heute, 16:04h 2 Min.

2 Min.

Elon Musk soll seiner trans Tochter Vivian Jenna Wilson unmittelbar nach ihrem Coming-out die Krankenversicherung entzogen haben. Das berichtet Musks Ex-Frau, die kanadische Autorin Justine Wilson, in der neuen Dokumentation "Musk" von Regisseur Alex Gibney, die am Freitag in den USA anläuft.

Demnach habe Musk ihr damals aufgetragen, der Tochter auszurichten, er werde sie "immer lieben"  am darauffolgenden Tag jedoch den Versicherungsschutz beendet. Laut Justine Wilson habe Musk die Transition der heute 22-Jährigen wie den "Tod eines Kindes" behandelt. Wilson kritisierte diesen Vergleich in der Dokumentation scharf und verwies auf den gemeinsamen ersten Sohn des Paares, Nevada, der 2002 im Säuglingsalter an plötzlichem Kindstod verstorben war. Musk und Justine Wilson waren zwischen 2000 und 2008 verheiratet.

Musk: "Woker Gedankenvirus" ist schuld

Zudem beschreibt Wilson langjährige familiäre Spannungen und erklärt, dass Musk nach dem Bruch keinerlei Versöhnungsversuche unternommen habe. Musk hatte Vivian in der Vergangenheit öffentlich auf X attackiert und behauptet, er habe sein Kind an einen "woken Gedankenvirus" verloren (queer.de berichtete). Vivian Wilson, die 2022 rechtlich ihren Namen änderte, den Nachnamen ihres Vaters ablegte und den Kontakt abbrach, reagierte darauf mehrfach öffentlich. Unter anderem parodierte sie Musks Aussagen in sozialen Medien und nutzte seine transfeindlichen Formulierungen für Merchandise, dessen Erlöse an die queere Jugendorganisation "The Trevor Project" gingen.



Ohnehin waren die Erziehungsmethoden von Musk eher archaisch. Justine Wilson berichtet in der Dokumentation etwa, ihr damaliger Mann habe zu der sechsjährigen Vivian gesagt: "Auf dieser Welt gibt es Gewinner und Verlierer. Willst du ein Gewinner oder ein Verlierer sein? Die unterschwellige Botschaft dabei war: 'Wenn du mir nicht folgst und nicht tust, was ich sage, bist du ein Verlierer'."



View this post on Instagram

| Instagram | Vivian Wilson arbeitet inzwischen als Model  und kann sich ihre eigene Krankenversicherung leisten

Elon Musk selbst hat an Gibneys vierstündigem Dokumentarfilm nicht mitgewirkt. Er bezeichnete das Werk öffentlich als gezielte "Rufmordkampagne", während ein Anwalt Musks Medienberichten zufolge mit rechtlichen Schritten wegen angeblicher Tatsachenverzerrungen droht. (cw)