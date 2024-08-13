Slowakei: Schwule Paare verklagen die Fico-Regierung

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Zwei in Österreich verheiratete schwule Paare klagen in der Slowakei auf Anerkennung ihrer Ehe. Das berichtet die britische Tageszeitung "The Guardian". Trotz eines Grundsatzurteils des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) verweigern die Behörden bislang die Registrierung der im EU-Ausland geschlossenen gleich­geschlechtlichen Ehen.



Zu den Klägern gehören der 31-jährige Ivan Novotný und der 51 Jahre alte Metod paček, die 2020 geheiratet haben. Die beiden Juristen und ehemaligen Diplomaten gelten in ihrer Heimat auch sechs Jahre später nicht als Ehepaar. paček war unter der liberalen früheren Staatspräsidentin Zuzana Čaputová ihr Stabschef. Die Ablehnung begründete Innenminister Matú utaj Etok laut paček damit, dass wegen der verfassungsrechtlichen Definition der Ehe als Verbindung von Mann und Frau die Rechtsgrundlage für eine Anerkennung fehle.

Kläger berufen sich auf Freizügigkeitsrecht

In der überwiegend katholischen Slowakei gibt es weder die Ehe für alle noch eingetragene Partnerschaften. Das fordern die Kläger auch nicht, sie wollen lediglich ihre bestehende Ehe anerkannt sehen. Im Alltag fühle er sich nicht diskriminiert, sagte Novotný. Als paček im Krankenhaus lag, habe ihn eine Ärztin als Ehemann behandelt, aus Freundlichkeit und nicht aus Pflicht. Das sei mit Rechtsstaatlichkeit aber nicht vereinbar.



Die Kläger berufen sich auf ein EuGH-Urteil vom November 2025. Demnach muss ein EU-Land eine in einem anderen Mitgliedstaat geschlossene Ehe anerkennen, wenn Paare ihr Freizügigkeitsrecht genutzt und anderswo ein Familienleben aufgebaut haben (queer.de berichtete). Im konkreten Fall ging es um einen Polen und einen Deutschpolen, die 2018 in Deutschland geheiratet hatten. Sie wollten nach Polen ziehen und beantragten die Umschreibung ihrer Eheurkunde im polnischen Personenstandsregister. Die polnischen Behörden verweigerten das aber. Im März entschied das Oberste Verwaltungsgericht in Polen in Folge, dass in einem anderen EU-Staat geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen anerkannt werden müssen  zuletzt entschied aber das unter der Vorgängerregierung umstritten besetzte Verfassungsgericht gegen die Anerkennung (queer.de berichtete).

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Die Regierung ignoriert EU-Recht

Auch der 44-jährige Radiomoderator Marián áry Kukelka vom öffentlich-rechtlichen Sender STVR klagt. Er heiratete 2023 in Hainburg an der Donau seinen Partner Ondrej, trägt im Radio dessen Nachnamen als Teil seines Namens, in offiziellen Dokumenten aber nicht. "Es ist ein Gerichtsverfahren für die Liebe", sagte er dem "Guardian". áry Kukelka lebt unweit des Ortes, an dem 2022 bei einem Anschlag vor der queeren Bar Tepláreň zwei Menschen erschossen wurden. Die queerfeindliche Rhetorik vieler Politiker*innen, vor allem aus der Regierung, verschärfe die Stimmung, sagte er.



Die Regierung hatte ihre queerfeindliche Haltung zuletzt bekräftigt. Wer die Rechtslage ändern wolle, müsse die Verfassung ändern und dürfe sie nicht über ausländische Dokumente umgehen, erklärte Innenministe utaj Etok im Juli. Ministerpräsident Robert Fico hatte bereits im Juni betont, gleichgeschlechtliche Partnerschaften könnten nach slowakischem Recht nicht eingetragen werden. Am Montag, dem vierten Jahrestag des Tepláreň-Anschlags, griff Fico die Oppositionsabgeordnete Lucia Plaváková an, weil sie im Ausland ihre Partnerin geheiratet hatte, und sprach von einer "eklatanten Provokation".



Innenministerium beruft sich auf queerfeindliche Verfassung



Das Innenministerium erklärte gegenüber dem "Guardian", es sei an die Verfassung gebunden. Den Vorrang des EU-Rechts erkenne es an, doch erfordere die Anerkennung für Zwecke der Freizügigkeit keine Registrierung als Ehe. Die Verwaltung könne Entscheidungen des Gesetzgebers nicht ersetzen.



Die Slowakei gehört neben Polen, Bulgarien und Rumänien zu den letzten EU-Staaten, die gleichgeschechtliche Partnerschaften rechtlich nicht anerkennen. Eine im letzten Jahr verabschiedete Verfassungsänderung schränkte die Rechte queerer Menschen weiter ein, so dürfen größenteils nur verheiratete Paare Kinder adoptieren, die Anerkennung nichtbinärer und intergeschlechtlicher Personen wurde unmöglich gemacht, Geschlechtsangleichungen erschwert (queer.de berichtete). Die EU-Kommission leitete dazu im November ein Verfahren ein (queer.de berichtete). (cw)