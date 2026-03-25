Julian und Marcell: Zwischen den Fronten im "Sommerhaus der Stars"



Julian (li.) und Marcell haben eine Sonderrolle im "Sommerhaus" (Bild: RTL)

Heute, 11:28h 5 Min.

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Hati Suárez (26) und Alex Molz (31) schlafen im "Sommerhaus der Stars" (Dienstag, 20:15 Uhr bei RTL, auch bei RTL+) in getrennten Betten. Eine Nachwirkung des Streits, der auf Alex' bizarren Alkoholauftritt in der letzten Episode gefolgt war. Am nächsten Morgen ist der Ärger noch nicht verraucht. Hati versucht, Alex aus dem Weg zu gehen. Doch der sucht das Gespräch, das für ihn nicht gut ausgehen wird.



Für Hati ist ihre Beziehung mit Alex "nicht mehr gesund". "Mein Herz tut weh. Mein Verstand verliert sich langsam. Du hast alles kaputt gemacht. Ich trenne mich jetzt", sagt sie. Denn Alex sei im Sommerhaus "ein Monster geworden". Eine gemeinsame Zukunft schließt sie aus: "Du bist nicht mein Mann. Du bist kein guter Mann. Du wirst meine Kinder nicht erziehen."



Alex geht vor Hati auf die Knie



Hati packt die Koffer und verlässt das Sommerhaus. Alex rennt ihr den Schotterweg hinterher, geht vor ihr auf die Knie. Auf dem Boden hockend bittet er Hati um eine letzte Chance. Doch die lässt ihn buchstäblich sitzen.



Der Laufpass, den Hati ihm nach nur einem Jahr Beziehung gab, hat für Alex nicht nur emotionale, sondern auch ganz praktische Folgen. Er muss das "Sommerhaus der Stars" verlassen. Denn es handelt sich bei der Show laut Untertitel schließlich um einen "Kampf der Promipaare". Einzelkämpfer*innen sind nicht vorgesehen.

Trennung wirbelt Dynamik im Sommerhaus durcheinander

Die Trennung von Hati und Alex hat auch für die Dynamik im Haus Konsequenzen. Die Allianz der vier Paare um Hati und Alex besteht nun nur noch aus drei Couples: Ferry Pall (31) und Kathy Hartlieb (29), Anna Lisson (26) und Tano Milingi (25) sowie Michelle und Sandro (31) und Michelle Daniaux (27).



Die gegnerische Gruppe um Nico Legat (28) und Partnerin Laura Parrinello (26) sowie Anita Latifi (30) und Fabrice (28) kann mengenmäßig nun aufschließen. Denn überraschend schließen sich Ginger Costello-Wollersheim (40) und ihr Partner Lukas Reiter (32) ihnen an.



Ginger hatte nach ihrem Einzug in der vergangenen Folge noch gegen alle ausgeteilt und damit das gemeinsame Feindbild beider Allianzen abgegeben. Nun entschuldigt sie sich bei Nico, dem sie zuvor noch seinen Aufenthalt in einer Suchtklinik aufs Brot geschmiert hatte.



Nachdem Ginger mit Hati die engste Vertraute weggebrochen ist, nähert sie sich also dem mächtigen Bündnis um die Masterminds Anita und Nico an. Es steht nun drei gegen drei. Nur Julian F. M. Stoeckel (39) und Marcell Damaschke (31) verhalten sich bisher neutral.



Paar verweigert Exit-Challenge  und fliegt



Durch Hatis spektakulären Abgang geriet es fast in Vergessenheit  doch die Nominierungsrunde der letzten Folge brachte neben Alex' Alkoholaussetzer noch etwas hervor. Nämlich die Ankündigung, dass Anita und Fabrice, die die meisten Stimmen kassierten, in eine Exit-Challenge müssen. Ihre Gegner sind diesmal nicht die Stars mit den zweitmeisten Stimmen, sie werden vielmehr in einem Spiel festgelegt.



Die Paare müssen auf mit Seilen verbundenen Fahrrädern einen Parcours durchfahren und an verschiedenen Stationen Fragen beantworten. Ginger verzweifelt an den intellektuellen Herausforderungen, sie hält "Konsonanten" für einen "Anrufbeantworter". Mehrfach scheitert sie an dem Versuch, das Wort "Banane" zu buchstabieren.



Doch im Gegensatz zu den anderen Paaren überzeugen Ginger und Lukas auf dem Sattel. Als einziges Couple erreichen sie das Ziel. Und das nur, weil sie irgendwann durch die erste Station gewunken werden, ohne dass Ginger die Bananen-Frage beantworten muss.



Am wenigsten weit auf dem Parcours kommen Julian und Marcell. Sie müssen also ins Duell gegen Anita und Fabrice. Es gilt, durch den Matsch zu robben und Bälle in einen in großer Höhe angebrachten Korb zu werfen. Doch Julian will sich nicht schmutzig machen, er und Marcell verweigern die Aufgabe und verlassen lieber das "Sommerhaus der Stars". Fabrice ist beinahe enttäuscht, dass er und Anita bleiben dürfen, ohne sich kämpferisch bewähren zu haben.

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Für Anita und Fabrice wird es doch noch eng

Doch bei dem Abschied von Marcell und Julian bleibt es nicht. Noch ein Paar fliegt in dieser Folge aus der Sendung. Alle Pärchen treten gegeneinander an. Jedes Paar muss zwischen sich eine Reihe aus Klötzen bilden, die sie aneinanderdrücken müssen.



Ferry und Kathy, die das Fahrradspiel und der Streit im Haus zermürbt haben, aktivieren ihre letzten Kräfte. Sie bewältigen als erstes Paar die Herausforderung und bekommen damit besondere Macht. Sie dürfen aus den beiden schwächsten Pärchen eines auswählen, das gehen muss.



Kathy und Ferry haben die Wahl zwischen Tano/Anna und Fabrice/Anita. Obwohl Ferry und Kathy Anita und Fabrice für die schwächeren Gegner halten, schicken sie das verfeindete Couple nachhause. Nach dem Freifahrtschein in der Exit-Challenge erwischt es sie also doch noch.



Trotz schnellen Abgangs: "Sommerhaus"-Zeit war für schwules Paar lukrativ



Für Julian und Marcell dürfte sich trotz der kurzen Zeit im Haus der Ausflug gelohnt haben. Die beiden waren bekanntlich erst in Folge fünf eingezogen (queer.de berichtete). Bereits im Vorfeld hatte Julian in einem Interview mit web.de erzählt, dass RTL ihm bei der Gage sehr entgegengekommen sei: "Es war schnell klar: RTL will unbedingt, dass die Stoeckel kommt", erinnerte er sich. "Als es um die Gage ging, habe ich dann aber direkt gesagt: Für diese Gage auf gar keinen Fall  und habe abgesagt. Dann hat RTL aber wieder angerufen und einfach ein gutes Angebot gemacht: Ich wurde als Nachzügler gebucht zu der  glaube ich  historisch höchsten Gage, die jemals einem Nachzügler bezahlt worden ist. Und ich finde das vollkommen richtig und angemessen und danke meinem RTL." (spot/cw)