Matthias Mangiapane zieht in den "Promihof"



Achtung, Mangiapane im Anmarsch! (Bild: RTLZWEI)

Heute, 12:02h 2 Min.

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Gummistiefel statt Glamour: "Der Promihof" im polnischen Hinterland öffnet zum zweiten Mal seine Tore für deutsche Trash-Enthusiast*innen. In der neuen Staffel tauschen 22 Stars und Reality-Newcomer*innen roten Teppich und Großstadtleben gegen Stall, Tiere und harte Hofarbeit. Mit dabei sind auch queere Kandidaten  darunter der Dauer-Reality-Teilnehmer Matthias Mangiapane.



Die Promis müssen auf dem "wohl verrücktesten Bauernhof der Welt" (RTLzwei) müssen nicht nur Kühe melken, sondern sich auch in Challenges beweisen und um einen Jackpot von bis zu 100.000 Euro kämpfen. Für Ordnung auf dem Promihof sorgt erneut Promi-Landwirt Nino Sifkovits. "Der Promihof" ist läuft dem 29. Oktober um 22:15 Uhr bei RTLzwei. Sieben Tage zuvor werden die Folgen bereits vorab auf RTL+ gezeigt, aber freilich nur zahlenden Kund*innen.

Mangiapane ist umstritten

Mangiapane ist im deutschen Fernsehen die Definition eines klassischen Reality-TV-Profis: laut, temperamentvoll, extrem polarisierend und dramatisch veranlagt. Er macht dabei auch oft abwertende Bemerkungen, die viel Kritik einfahren  sich selbst attestiert der 43-Jährige aber die "Intelligenz eines Fuchses" (queer.de berichtete). Manche halten ihn aber auch für die "größte Schande" der queeren Community (queer.de berichtete). Wie dem auch sei  er wird oft von einschlägigen Sendern gebucht. Dieses Jahr war er bereits beim "Kampf der RealityAllstars" auf RTLzwei dabei (queer.de berichtete).



Zu den weiteren Kandidaten gehört auch Patrick Mast, der als Freund von Mangiapanes Ehemann Hubert Fella in die Realitywelt Einzug gehalten hatte. Der durch seine Schönheits-OPs als "Botox-Boy" bekannte 31-Jährige begleitete das Paar bei Events, trat als Fellas Dschungelcamp-Begleitperson auf und war regelmäßig an deren Seite in Beiträgen und auf roten Teppichen zu sehen. Viele der weiteren Kandidat*innen, darunter René "Redo" Dost, Christian Lell, Julia Römmelt, Vanessa Nwattu und Christina Dimitriou, dürften nur Reality-Hardcore-Fans bekannt sein.



Bereits in der letzten Staffel trat mit trans Influencerin Chelsea Montgomery eine queere Kandidatin an (queer.de berichtete). Sie flog allerdings schon bald: So wurde "Muddern" von der Produktion wegen eines Regelverstoßes und des Versuchs der Spielmanipulation disqualifiziert. Nach einem Safety-Spiel kehrte sie zurück und verriet einigen Mitkandidatinnen Details und die Taktik des Spiels, was den Wettbewerb verzerrte. Giulia Siegel bemerkte diesen Verstoß, warf ihr lautstark unfaieres Spiel vor und brachte den Vorfall vor die gesamte Gruppe. Die Produktionsleitung überprüfte daraufhin das Videomaterial  und zeigte der Influencerin die Tür. (cw)