Türkische Polizei stürmt Zentrale von oppositionsnahem TV-Sender



Auch Berichte über queere Menschen dürften Halk TV zu einem Feindbild für die Regierung gemacht haben (Bild: Youtube)

Heute, 12:42h 2 Min.

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Die türkische Polizei hat nach Angaben des oppositionsnahen Senders Halk TV die Zentrale des Medienunternehmens gestürmt und dessen Live-Übertragung gestoppt. "Polizeirazzia in der Halk-TV-Zentrale", teilte Halk TV am Mittwochmorgen im Onlinedienst X mit. "Ein Zwangsverwalter wurde eingesetzt, die Ausstrahlungen wurden eingestellt", fügte der Sender hinzu. Die Regierung wirft dem Sender Geldwäsche und Bestechung vor, Beobachter*innen halten dies jedoch für vorgeschoben.



In einem von Halk TV auf X geteilten Video ist Chefredakteur Suat Toktas zu sehen, der mit dem von den türkischen Behörden eingesetzten Verwalter spricht, um ihn davon zu überzeugen, die Live-Sendung nicht zu stoppen. "Was hier gerade passiert, ist gesetzwidrig", sagt er. Die Polizei durchsuchte Halk TV zufolge die Räumlichkeiten des Senders und hinderte die am Morgen eintreffenden Mitarbeiter*innen am Betreten des Gebäudes.



Atanan kayyum heyeti Halk TV'de Halk TV Genel Yayn Yönetmeni Suat Tokta, yayn aknn durmamas için gösterdii çaba sonuçsuz kald.



Tokta, "Burada hukuksuzluk yaanyor. 'Birlikte bir i yaparz' gibi bir eyimiz olmaz" dedi. https://t.co/aBNhmHKTM6 pic.twitter.com/B7iWl8RCTQ Halk TV (@halktvcomtr) October 14, 2026 / halktvcomtr

Die Opposition kritisierte das Vorgehen der türkischen Behörden scharf. "Im Morgengrauen in einen Fernsehsender einzudringen und einen Verwalter zu ernennen, ist etwas, das nur Diktatoren tun würden", erklärte der Vorsitzende der Oppositionspartei Yeni Parti, Özgür Özel, im Onlinedienst X. "Leider ist es genau das, was sie mit unserem Land gemacht haben", fügte Özel hinzu.

Sender wegen Berichterstattung schon länger im Visier des Erdoğan-Regimes

Das Erdoğan-Regime hatte den Sender wegen kritischer Berichterstattung immer wieder ins Visier genommen. So wurde Halk TV in den letzten Jahren etwa "Terrorpropaganda", die Verletzung "nationaler und moralischer Werte" sowie "Beleidigung des Präsidenten" vorgeworfen.



Die Übernahme von Halk TV durch die türkischen Behörden erfolgte zwei Wochen nach der Sperrung des Zugangs zur unabhängigen Nachrichtenwebsite T24. Zur Begründung hatten die türkischen Behörden auf angebliche "LGBT-Propaganda" der Website verwiesen (queer.de berichtete). Diese Begründung wurde bei Halk TV zwar nicht angewendet, allerdings hatte der Sender in Talkshows immer wieder queere Aktivst*innen zu Gast und berichtete  anders als andere Sender  auch ausführlich über Repressionen gegen die LGBTI-Community. (dpa/cw)