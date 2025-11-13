"Es ist der unglaublichste Film": William Shatner schwärmt über "Pillion"

Heute, 13:40h 3 Min.

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Die kanadische Science-Fiction-Ikone William Shatner (Captain Kirk) hat das queere Kino entdeckt. Im Podcast "Dropping Names", moderiert von seinen "Star Trek"-Kollegen Brent Spiner (Data) und Jonathan Frakes (Riker), sprach der einstige Hauptdarsteller von "Raumschiff Enterprise" überraschend offen über seine jüngste filmische Horizonterweiterung: das queere BDSM-Drama "Pillion".



Auslöser für das Gespräch war eine irritierende Begegnung mit dem Astrophysiker Neil deGrasse Tyson. Während gemeinsamer Promo-Aufnahmen habe Tyson Shatner unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht gegriffen und weggeschoben  eine Geste, die Shatner sichtlich beschäftigte und die er im Studio an Spiner demonstrierte. Auf der Suche nach einer Erklärung für diese Mischung aus Dominanz, Zurückweisung und Körperlichkeit zog Shatner "Pillion" als Parallele.



| Direktlink | Die Geschichte um "Pillion" startet kurz nach Minute 17

Das Regiedebüt von Harry Lighton erzählt von Colin (Harry Melling), einem schüchternen schwulen Mann, der durch die Begegnung mit dem dominanten Biker Ray (Alexander Skarsgård) in die Welt des queeren BDSM eingeführt wird. Für Shatner war das Werk offenbar eine Offenbarung: "Es sind zwei schwule Männer, es ist Alexander Skarsgård  es ist der unglaublichste Film", schwärmte ein sehr bewegter Shatner im Podcast. "Mit der Welt der Homosexualität war ich bisher nicht vertraut. Man ahnt gar nicht, wie komplex solche Beziehungen sein können, wenn man diesen Film nicht gesehen hat."

"Einblick in eine Welt, von deren Existenz ich keine Ahnung hatte"

Besonders die Dynamik von Härte, Dominanz und Intimität faszinierte den Schauspieler. Das Gefühl, wie durch einen Stoß ins Gesicht quasi "beiseite gewischt" zu werden, spiegele Dynamiken wider, die der Film psychologisch aufschlüssele: "Manchmal läuft eine Dynamik zwischen zwei Typen genau so ab. Der Film bietet einen Einblick in eine Welt, von deren Existenz ich keine Ahnung hatte", so der 95-Jährige.

Shatner, der das Rentenalter eigentlich schon vor 30 Jahren erreicht hatte, ist heute noch immer sehr aktiv, etwa mit seinem Podcast "No Time But Now", den er zusammen mit seiner Tochter Melanie moderiert. Zudem ist er auch in anderen Bereichen offen für Neues: Shatner arbeitet derzeit an seinem erste Metal-Projekt, auf dem er eigene Songs sowie Genre-Klassiker interpretiert  unterstützt von prominenten Größen des Genres wie Rob Halford. Das Album "What The F Is Heavy Metal?" soll zum Jahreswechsel erscheinen. Neben dem Metal-Ausflug hat er ein gemeinsames Musikprojekt mit Country-Star Brad Paisley in Arbeit.



@consequence What the f*ck is heavy metal? The one-and-only, 95-year-old William Shatner explains the origins of his band The *uckers, previews his new album What the *uck is Heavy Metal, and leads Riot Fest in a Crazy Train singalong #williamshatner #riotfest original sound  consequence TikTok / consequence

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Der 1931 in Montreal geborene Allround-Künstler ist seit Jahrzehnten mit seinem markanten Sprechgesang erfolgreich. Bereits in den Siebzigerjahren interpretierte er bekannte Hits  etwa Elton Johns "Rocket Man". (dk)