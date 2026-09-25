Antisemitische Spuck-Attacke beim CSD: Polizei identifiziert Verdächtigen



Die jüdische Gemeinde engagierte sich beim CSD Erlangen für queere Rechte  und wurde dafür von einem linken Aktivisten angespuckt, wie ein Video zeigte (Bild: Instagram / Facebook)

Heute, 14:55h 2 Min.

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Die Polizei hat den mutmaßlichen Schuldigen einer antisemitischen Tat beim CSD Erlangen ermittelt: Das Polizeipräsidium Mittelfranken bestätigte gegenüber dem "Fränkischen Tag" (Bezahlartikel), dass sie einen Tatverdächtigen identifiziert habe. Dabei handle es sich um einen 16-jährigen Nürnberger. Gegen den Jugendlichen läuft nun ein Verfahren wegen Verdachts auf Beleidigung.



Die auf Video festgehaltene Tat hatte am 19. September für bundesweite Berichterstattung gesorgt: Der Verdächtige spuckte demnach Mitgliedern der Jüdischen Kultusgemeinde, die beim CSD mitliefen, demonstrativ vor die Füße  offenbar wegen ihrer Religion (queer.de berichtete). Auf weiteren Videos war zu sehen, wie linke Teilnehmende auf dem CSD israelischen Soldat*­innen den Tod wünschten, indem sie "Death to the IDF" skandierten (IDF steht für die Wehrpflichtarmee "Israel Defense Forces").



Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut Polizeiangaben um eine Person, die der linken Szene angehört. Weitere Informationen gaben die Behörden  auch wegen des Alters des mutmaßlichen Täters  nicht bekannt. Bei einem Prozess würde das Jugendstrafrecht zur Anwendung kommen. Möglich seien laut "Fränkischem Tag" erzieherischen Maßnahmen bis hin zu Jugendarrest.

Antifaschistische Gruppe entschuldigte sich auf Instagram ein wenig

Das Offene Antifaschistische Treffen Erlangen (OAT) hatte nach dem Vorfall ein Entschuldigungsschreiben auf Instagram veröffentlicht: "Wir bitten alle Jüd*innen, bei denen dieser Vorfall Ängste und Unsicherheit ausgelöst hat, um Entschuldigung", heißt es in dem Beitrag. Weiter hieß es: "Als Antifaschist*innen kämpfen wir gegen alle Diskriminierungs- und Unterdrückungsformen, so selbstverständlich auch gegen Antisemitismus." Gleichzeitig warf sie den jüdischen Demonstrierenden vor, aus deren Gruppe heraus provoziert worden zu sein. Die Polizei konnte jedoch keine dieser angeblichen Provokationen bestätigen. Auch auf die Todeswünsche für israelische Wehrdienstleistende ging die antifaschistische Organisation nicht ein.



Die Jüdische Kultusgemeinde erklärte nach der Veröffentlichung auf Instagram gegenüber dem "Fränkischen Tag": "Wir haben keine Entschuldigung bekommen", daher könne man auch keine Entschuldigung annehmen. Die Gemeinde bedauerte, dass der CSD für die Ideologie der Linksaußen-Gruppe vereinnahmt worden sei. (dk)