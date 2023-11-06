"Team Drag" mischt "Forsthaus Rampensau" auf

Heute, 15:41h 3 Min.

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Die Realityshow "Forsthaus Rampensau Germany" zieht im linearen Fernsehen um. Ab dem 6. November laufen die neuen Folgen nicht mehr bei ProSieben, sondern immer freitags um 20:15 Uhr bei sixx. Parallel sind sie beim Streamingdienst Joyn abrufbar. Das geht aus einer Mitteilung von Joyn hervor.



Für das Format ist der Umzug eine kleine Rückkehr ins Rampenlicht. Seit 2023 ist die Adaption einer österreichischen Vorlage in Deutschland zu sehen, zuletzt auch bei ProSieben. Anfangs lief die Show dort noch zur besten Sendezeit, zuletzt war sie aber nur noch im Nachtprogramm zu sehen. Beim Sender sixx bekommt sie nun wieder einen Platz in der Primetime.

Drag-Sisters wollen Rampensäue werden

Insgesamt kämpfen zehn Promi-Paare um den Titel, darunter auch das "Team Drag". "Die Drag Sisters Katy Bähm und Gino Bormann ziehen nicht mit Pauken und Trompeten, sondern mit Glanz und Glamour ins #ForsthausRampensau", teilte Joyn mit. "Mit Reality-Programmen sind die beiden bereits bestens vertraut  aber haben sie auch das Zeug zur größten Rampensau?"



Bähm hatte 2019 an Heidi Klums Castingshow "Queen of Drags" teilgenommen und am Ende den sechsten Platz belegt. Außerdem war sie Kandidatin bei "Promi Big Brother" und "Promis unter Palmen  Für Geld mache ich alles!". Bormann begann seine Reality-Karriere 2020 bei der zweiten Staffel von "Prince Charming". Auch er machte bei mehreren Realityshows mit. Seine Drag-Figur Charlet C. House stellte er bei "Kampf der Realitystars  Schiffbruch am Traumstrand" vor (queer.de berichtete).

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Weitere Kandidat*innen

Die seit Jahren aktive Realitykandidatin Claudia Obert, die in der Vergangenheit über gleichgeschlechtliche Kontakte berichtet hat, zieht an der Seite von Ex-GNTM-Model Theresia Fischer in die Berghütte. Davon weiß die Reality-Ikone laut Joyn allerdings noch nichts. Die beiden sind das Überraschungsduo der vierten Staffel.



Brenda Brinkmann bringt ihre Schwester Stella mit, Gigi Birofio seinen Kindheitsfreund Peris Grigoriadis. Für Marlisa Rudzio und William Raab ist das Forsthaus die erste gemeinsame Bleibe, bisher führen die beiden eine Fernbeziehung. Giuliano Hediger hat seinen Vater Paolo im Gepäck.



Ebenfalls dabei sind die "Bachelor in Paradise"-Bekanntschaften Filip Pavlovic und Marco Cerullo sowie LilliPop und Jessica Zemer, die zuvor die "Realitystar Academy" absolviert haben. Komplettiert wird die Runde von den Podcasterinnen Laura Blond und Nadja Großmann ("Läster, Schwester!") und dem Duo Silva Gonzalez und Stephen Dürr.



Wer hat das Zeug zur Rampensau? (Bild: Joyn / Nadine Rupp / Markus Hertrich)

Schauplatz ist das Kärntner Lavanttal, rund 1.300 Meter über dem Meeresspiegel. Luxus gibt es dort keinen: Die Paare leben in rustikalen Verhältnissen auf engstem Raum, inklusive Stockbetten. Als Oberförster*in versucht jeweils ein Promi, die Alpen-WG im Griff zu behalten. Wer bei den Mitbewohner*innen durchfällt, wird abgesägt. Am Ende kürt die Show das größte Rampensau-Duo der Staffel.



In der dritten Staffel nahmen Gina Beckmann und Leon Content den Sieg mit nach Hause. (spot/cw)