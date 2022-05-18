Kurz vor Jugend-Olympiade: Antiqueere Repressionen nehmen im Senegal massiv zu

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In einem diese Woche veröffentlichten Bericht dokumentiert die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) eine massive Zunahme staatlicher Repressionen gegen die queere Community im Senegal. Nach einer drastischen Verschärfung des Strafrechts im Frühjahr berichten Nichtregierungsorganisationen von Hunderten Festnahmen, erzwungenen HIV-Tests und gravierenden Verletzungen rechtsstaatlicher Grundsätze.



Gleich­geschlechtliche Handlungen sind im Senegal bereits seit 1966 unter Strafe gestellt. Am 11. März verabschiedete das senegalesische Parlament jedoch eine Gesetzesänderung zu Artikel 319 des Strafgesetzbuchs: Das Höchststrafmaß für einvernehmliche gleich­geschlechtliche Handlungen wurde auf bis zu zehn Jahre Haft verdoppelt; zudem wurden Geldstrafen drastisch erhöht. Neu eingeführt wurden vage definierte Straftatbestände, die jegliche "Förderung", Verherrlichung oder finanzielle Unterstützung von queeren Personen und -Organisationen kriminalisieren.



Den Recherchen zufolge führte dies zu einer Eskalation willkürlicher Festnahmen durch Polizei in Städten wie Dakar, Thiès, Saint-Louis und Ziguinchor. Razzien stützen sich häufig auf beschlagnahmte Mobiltelefone oder Denunziationen: Die senegalesische Menschenrechtsorganisation RADDHO zählte zwischen Februar und Juli mindestens 212 Festnahmen. Das HIV Justice Network geht im selben Zeitraum von über 300 Festnahmen aus.

Erzwungene HIV-Tests und Zusammenbruch der Versorgung

Mindestens 82 Personen wurden zusätzlich wegen "vorsätzlicher HIV-Übertragung" angeklagt  Vorwürfe, die ein Gericht im August zwar abwies, die Behörden jedoch zuvor nutzten, um Festgenommene ohne Einwilligung auf HIV zu testen. Medizinische Fachkräfte schlagen Alarm: Die Verletzung der Schweigepflicht und die Angst vor Verhaftungen würden Menschen in den Untergrund treiben und damit die öffentliche Gesundheit gefährden. Ein Arzt aus Dakar berichtete gegenüber HRW: "Wir stellen fest, dass [ ] einige Menschen geflohen sind, während andere sich verstecken. Ein Drittel kommt nicht mehr zu den Terminen, um sich wegen HIV behandeln zu lassen."



Die Kriminalisierung von "Unterstützung" setze auch Anwält*innen unter Druck, Betroffene zu vertreten. HRW zitiert einen Juristen aus Dakar: "Im Senegal werden Anwälte mit dem Anliegen identifiziert, das sie vertreten."



Zudem verletzten Ermittlungsbehörden die Vertraulichkeit, indem persönliche Daten und Ermittlungsakten von Festgenommenen an lokale Medien weitergegeben wurden, was Betroffene massiven Anfeindungen, Bedrohungen und gesellschaftlicher Ächtung aussetzt.

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Ende Oktober starten in Dakar die Olympischen Jugendspiele

Für zusätzliche internationale Aufmerksamkeit sorgt der Terminplan des Landes: Vom 31. Oktober bis 13. November finden in Dakar die Olympischen Jugend-Sommerspiele statt  das erste olympische Sportereignis auf dem afrikanischen Kontinent. Die Olympische Charta verbietet eigentlich Diskriminierung jeglicher Art ausdrücklich.



Larissa Kojoué, Expertin für LGBTIQ*-Rechte bei Human Rights Watch, forderte ein sofortiges Ende des Vorgehens: "LGBT-Personen sind gezwungen, ihr alltägliches Leben einzuschränken und auf die Ausübung ihrer Rechte zu verzichten  aus Angst vor Verhaftung und wachsender Stigmatisierung", so Kojoué. "Senegals Regierung sollte dieses harte Vorgehen stoppen, da es die Rechte aller gefährdet." Kojoué ergänzte mit Blick auf die internationalen Verpflichtungen und die Olympiade: "Das anhaltende harte Vorgehen der Regierung gegen LGBT-Personen wirft ernste Zweifel daran auf, ob der Senegal das Völkerrecht, die Olympische Charta und seine eigenen Gesetze einhält."



Dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) Druck auf Dakar ausübt, gilt jedoch als unwahrscheinlich: Der Verband steht selbst seit Längerem in der Kritik, menschenrechtliche Vorgaben nicht ernst zu nehmen. Das IOC hatte schließlich erst kürzlich queerfeindlichem Druck aus den USA nachgegeben: IOC-Chefin Kirsty Coventry kündigte im März Geschlechtertests für Frauen und ein Verbot der Teilnahme von trans Frauen an (queer.de berichtete). Dies wird als Folge der Anti-Trans-Rhetorik von US-Präsident Donald Trump gesehen, auf dessen Wohlwollen das IOC bei den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles angewiesen ist. Dabei hatte das IOC kurz vor dem Trans-Verbot noch eine Studie veröffentlicht, laut der trans Frauen praktisch keine Vorteile gegenüber cisgeschlechtlichen Frauen im Sport haben (queer.de berichtete). (dk)