Wie queer ist Jane Austen, Georgia Oakley?

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Heute, 02:42h 4 Min.

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Vor vier Jahren sorgte die britische Regisseurin Georgia Oakley mit ihrem Debütfilm "Blue Jean", der von einer lesbischen Sportlehrerin in den späten 1980er Jahren erzählt, für einiges Aufsehen und wurde unter anderem beim Filmfestival in Venedig geehrt und für den BAFTA nominiert.



Mit dem Nachfolger hat sie sich nun einem deutlich größeren Projekt gewidmet  und Jane Austens "Sinn und Sinnlichkeit" neu verfilmt. Anlässlich des Kinostarts am 15. Oktober haben wir Oakley per Videoanruf auf Mallorca erreicht, wo sie mit Ehefrau, Stieftochter und ihren Hunden die meiste Zeit des Jahres lebt.

Ms. Oakley, die Werke von Jane Austen gelten vielen als Inbegriff heterosexueller Romantik. Entdeckten Sie als lesbische Filmemacherin auch eine Queerness darin?



Ich hatte kaum mit der Arbeit an "Sinn und Sinnlichkeit" begonnen, als jemand zu mir sagte: "Du weißt schon, dass das Austens queerster Roman ist, oder?" Das war durchaus nicht an mir vorbeigegangen, auch weil ich mal einen tollen literaturwissenschaftlichen Essay mit dem Titel "Jane Austen and the Masturbating Girl" gelesen hatte. Da ging es unter anderem darum, dass Marianne Dashwood im Grunde so etwas wie die frühe Version einer queeren Figur ist. Alles, wofür sie steht und was sie in Sachen Emotionen und Leidenschaft ausdrückt, unterwandert das damals herrschende Frauenbild. Sie passt in keine der für sie vorgesehenen Schubladen, ist viel weniger definierbar oder binär, als es Frauen damals eigentlich gestattet war.



Georgia Oakley am 15. September 2026 bei der Weltpremiere von "Sinn und Sinnlichkeit" in Lonon (Bild: IMAGO / Fred Duval)

Da kann man schon von einer inhärenten Queerness im weiteren Sinne sprechen, finde ich  genau wie übrigens mit Blick auf Austens eigenes Leben, schließlich hat sie nie geheiratet und stets mit ihrer Schwester zusammengelebt. Den Status quo abzulehnen ist für mich jedenfalls queer, und all das schwingt in meiner Begeisterung für "Sinn und Sinnlichkeit" mit. Selbst wenn das im Film nun eher eine untergeordnete Rolle spielt.



Klingt, als hätten Sie viel übrig für Austen!



Ja, für ihr Schreiben hegte ich schon lange eine große Faszination. Nicht nur für ihre Sprache und Themen, sondern auch dafür, wie ihre Arbeiten im Laufe der Zeit immer wieder neu betrachtet und umgesetzt wurden, ohne je ihren Reiz einzubüßen. Als jemand, der selbst englische Literatur studiert hat, war es ein Traum von mir, mich mal an einer ihrer Geschichten zu versuchen. Und ich liebe die Geschichte der beiden Schwestern in "Sinn und Sinnlichkeit". Deswegen konnte ich mir die Gelegenheit, für eine Neuverfilmung meinen Hut in den Ring zu werfen, einfach nicht entgehen lassen.

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Poster zum Film: "Sinn und Sinnlichkeit" startet am 15. Oktober 2026 bundesweit im Kino

Wie erklären Sie sich die ungebrochene Begeisterung, mit der Austens Romane bis heute rezipiert werden, auch von Ihnen selbst?



Ich habe Austens Arbeit immer als unglaublich subversiv empfunden. Ihre Sprache und ihre Geschichten gelten ja als leichtfüßig, witzig und romantisch. Aber in den Themen, die sie verhandelt, ist sie eigentlich immer auch enorm politisch und kritisiert die gesellschaftspolitischen Umstände ihrer Zeit.



"Sinn und Sinnlichkeit" ist dafür ein hervorragendes Beispiel, schließlich geht es da um den Platz der Frau in der Gesellschaft, um Erbschaftsgesetze und die Institution der Ehe.



Auserzählt, auch in filmischer Hinsicht, ist das nicht?



Als ich Diana Reids Drehbuch zu "Sinn und Sinnlichkeit" und dann auch den Roman noch einmal las, erkannte ich eine Version dieser Geschichte, die ich so noch nicht gesehen hatte. Da gab es noch Dinge zu entdecken und Elemente, mit denen man die klassischen Erwartungen an einen Austen-Film unterwandern konnte.



Bei vielen Adaptionen fühle ich mich  anders als in den Büchern selbst  irgendwie auf Armeslänge gehalten. So als würde mir die Menschlichkeit der Figuren fremd bleiben, weil sie von der Handlung überdeckt wird. Oder auch von einer gewissen visuellen Umsetzung. Das wollte ich unbedingt anders machen.



| Direktlink | Offizieller deutscher Trailer

Ihr Fokus liegt auch weniger auf den Liebesbeziehungen, ohne dass Sie natürlich darauf hätten verzichten können



Stimmt, und ich glaube, das war das Erste, worauf ich bei der Drehbuchlektüre angesprungen bin. Im Zentrum stehen ganz klar die beiden Schwestern, was meiner Lesart des Textes komplett entsprach. Die Beziehung von Elinor und Marianne ist es, die diesen Roman von anderen Austen-Geschichten abhebt.



So wie Diana das in ihrem Skript umgesetzt hatte, folgte die Geschichte einem klassischen RomCom-Bogen. Nur dass die beiden Figuren, die sich ineinander verlieben, dann getrennt werden und schließlich wieder zusammenfinden, eben die Schwestern sind. Das fand ich aufregend. Die Männer sind durchaus mehr als schmückendes Beiwerk, aber das Herz der Geschichte ist die Beziehung von Elinor und Marianne, die komplexeste Paardynamik des Films. Weswegen es auch am schwierigsten war, den richtigen Schlusspunkt für den Film zu finden.

Infos zum Film



Sinn und Sinnlichkeit. Drama: Großbritannien, USA 2026. Regie: Georgia Oakley. Cast: Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles, Caitríona Balfe, Frank Dillane, George MacKay, Fiona Shaw, Stacy Martin, Tom Brooke. Laufzeit: 132 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. FSK 6. Verleih: Universal Pictures International Germany. Kinostart: 15. Oktober 2026