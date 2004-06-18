Foucaultsche Freiheit der Geschlechtszugehörigkeit



Der französische Philosoph Michel Foucault starb 1984 im Alter von 57 Jahren an den Folgen von Aids (Bild: Handout / AFP)

Von Thomas Tews

Heute, 03:47h 5 Min.

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Dass in zweigeschlechtlich organisierten Gesellschaften, in denen davon ausgegangen wird, es gebe nur zwei klar voneinander trennbare Geschlechter mit jeweils unterschiedlichen Rollen, zwangsläufig manche Menschen unter die Räder kommen, zeigt eindrücklich das Schicksal der Französin Adélaïde Herculine Barbin, die von ihrer Umgebung Alexina Barbin genannt wurde. 1838 in Saint-Jean-d'Angély in Armut geboren, wurde sie als Mädchen in einem fast ausschließlich weiblichen und religiösen Umfeld  in einem Hospital, im Ursulinenkloster von Chavagnes sowie in Mädchenpensionaten  aufgezogen. Später besuchte sie die vom Orden der Filles de la Sagesse geführte École normale von Oléron, an der sie ein Diplom erwarb, mit dem sie anschließend als Lehrerin zu arbeiten begann. Doch als ein Priester und ein Arzt ihren ihnen unweiblich erscheinenden Körper bemerkten, brachten sie ein Verfahren in Gang, das über eine aufgezwungene ärztliche Begutachtung ihrer Anatomie zu einer gerichtlich angeordneten Änderung ihres Personenstandes und schließlich zu ihrem tragischen Tod im Alter von nur 29 Jahren führte.



Barbin hinterließ ein Manuskript mit Erinnerungen, das der Sexualpathologe Ambroise Tardieu 1874 veröffentlichte. Über ein Jahrhundert später wurde dieses Dokument von Michel Foucault neu herausgegeben und mit folgenden Worten eingeleitet:

Brauchen wir wirklich ein wahres Geschlecht? Mit einer Beharrlichkeit, die an Starrsinn grenzt, haben die Gesellschaften des Abendlandes dies bejaht. Hartnäckig haben sie diese Frage nach dem 'wahren Geschlecht' in einer Ordnung der Dinge ins Spiel gebracht, in der  wie man sich vorstellen könnte  allein die Realität der Körper und die Intensität der Lüste zählen.

Wer entscheidet über die Geschlechtszugehörigkeit?

Um die Genese dieser Ansprüche aufzuzeigen, unternimmt Foucault einen historischen Exkurs, beginnend mit dem Mittelalter. Damals hätten das kanonische und zivile Recht zwar vorgeschrieben, dass "Hermaphroditen" genannte Menschen, "in denen die beiden Geschlechter zu variablen Anteilen nebeneinanderlagen", zum Zeitpunkt ihrer Taufe von ihrem Vater oder Paten ein Geschlecht zugewiesen bekämen, aber bei Erreichen eines heiratsfähigen Alters habe es ihnen freigestanden, selbst zu entscheiden, zu welchem Geschlecht sie gehören wollten.



"Biologische Sexualtheorien, juristische Bestimmungen des Individuums und Formen administrativer Kontrolle" hätten dann "seit dem 18. Jahrhundert in den modernen Staaten nach und nach dazu geführt, die Idee einer Vermischung der beiden Geschlechter in einem einzigen Körper abzulehnen und infolgedessen die freie Entscheidung der zweifelhaften Individuen zu beschränken". In der Folge durfte nicht mehr das Individuum über seine Geschlechtszugehörigkeit in rechtlicher und sozialer Hinsicht entscheiden, sondern eine Fachperson legte fest, "welches Geschlecht die Natur für es ausgewählt" habe "und an welches sich zu halten die Gesellschaft darum von ihm verlangen" müsse.



Auch heutzutage sei "die Vorstellung, dass man am Ende doch ein wahres Geschlecht haben müsse, bei weitem nicht ausgeräumt". Zwar sei man toleranter geworden, aber in der öffentlichen Meinung finde sich noch immer die Annahme, dass von den Geschlechternormen abweichende Menschen, etwa eine "männliche" Frau, der Wahrheit hohnsprächen, da ihre Handlungsweise nicht der Wirklichkeit entspräche. Viele Menschen dächten: "Wacht auf, ihr jungen Leute, aus euren trügerischen Genüssen; legt eure Verkleidungen ab und erinnert euch daran, daß ihr ein Geschlecht habt, ein wahres."

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Das Geschlecht ist keine öffentlich zu verhandelnde Angelegenheit

Dieses "grausame Spiel der Wahrheit", wie es Foucault nennt, hatte für Barbin und andere Opfer fatale Auswirkungen. Ihr Schicksal sollte uns zur Mahnung gereichen, dass das Geschlecht eines Menschen keine öffentlich zu verhandelnde Angelegenheit ist. Insbesondere humanistisch eingestellte Menschen sollten sich, vom Primat der Menschenwürde geleitet, solcher Debatten enthalten, auch wenn sie sich im Besitz einer "Wahrheit" wähnen mögen. Schließlich geht es um den "Respekt vor den Wünschen eines Menschen, vor dem Anderssein, vor der Einzigartigkeit von Identität und Geschlechtlichkeit", wie es die Psychiaterin Dagmar Pauli in ihrem 2023 erschienenen Buch "Die anderen Geschlechter" auf den Punkt bringt.



Für eine Dekonstruktion unserer binären Vorstellungen von "Weiblich-/Männlichkeit" eröffnet das foucaultsche Werk "fruchtbare Forschungsperspektiven", wie Andrea D. Bührmann in ihrem Aufsatz "Geschlecht und Subjektivierung" herausarbeitet:

Die [ ] Überlegungen Foucaults zur Formierung und Transformierung moderner Subjektivierungsweisen  insbesondere aber seine Annahme von der grundsätzlichen Kontingenz moderner Subjektivierungsweisen  öffnen den Blick für die Infragestellung eines mimetischen Zusammenhanges zwischen Geschlechtsidentität und Geschlechtskörper, die Dekonstruktion des Systems der biologischen Zweigeschlechtlichkeit sowie die damit verbundene diskursive und nicht-diskursive Formierung und Transformierung weiblicher und männlicher Subjektivierungsweisen.

Für eine Auflösung der Geschlechterbinarität



Schlussendlich geht es darum, Geschlecht weniger an körperlichen Aspekten, Chromosomen und Hormonspiegeln als vielmehr am individuellen inneren Empfinden festzumachen. Wenn es uns gelänge, andere Menschen nicht mehr automatisch in eine "weibliche" oder "männliche" Kategorie einzuordnen, bestünde die Chance, dass das binäre Geschlechtersystem "in unserem Leben nicht mehr diese enorme, fast wahnhafte Wichtigkeit einnimmt", wie es Juli Faber ausdrückt. "Und wer weiß", schreibt Faber, "vielleicht kommen wir irgendwann mit viel reduzierteren Geschlechterkonzepten aus, die unseren Alltag weniger bestimmen".



Es mag sein, dass durch eine Auflösung der Geschlechterbinarität, wie wir sie kennen, die Geschlechterordnung an Einfachheit und Übersichtlichkeit verlöre, aber dafür müssten Menschen nicht mehr unter einer bei ihrer Geburt erfolgten Geschlechtszuweisung, mit der sie sich nicht identifizieren können, leiden und wir alle gewännen, wie es Lydia Meyer in ihrem 2023 erschienenen Buch "Die Zukunft ist nicht binär" formuliert, neue "Möglichkeiten  im Ausdruck, im Denken und in den Begegnungen mit anderen Menschen".