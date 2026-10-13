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Schongau

Queer­feindliches Manifest: Schul-Attacke als rechte Tat eingestuft

Nach dem Angriff auf das Welfen-Gymnasium in Schongau stufen die Ermittler*innen die Tat als rechte Gewalt ein. Der 16-jährige Beschuldigte hinterließ ein Manifest voller Frauenhass, Queerfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus.


Bei dem Angriff auf das Welfen-Gymnasium in Schongau am 8. Juli 2026 wurden zwei Schülerinnen schwer verletzt (Bild: Michaela Stache / AFP)

Laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann stufen Ermittler*innen den Angriff eines 16-Jährigen am Welfen-Gymnasium im oberbayerischen Schongau als rechte Gewalttat ein. "Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hat der Beschuldigte ein sogenanntes Manifest verfasst. Es ist unter anderem durch Frauenhass, durch Queerfeindlichkeit, durch Rassismus und Antisemitismus geprägt", sagte der CSU-Politiker im Innenausschuss des Landtags in München. "Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse wurde die Tat durch die Polizei als rechte Gewalttat eingestuft."

Bei der Polizei sei eine Ermittlungsgruppe namens "8. Juli", also benannt nach dem Tattag in diesem Sommer, für die Ermittlungen unter Führung der bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) zuständig, die bei der Generalstaatsanwaltschaft München angesiedelt ist.

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Die Behörden hatten den Angreifer auf dem Schirm

Die Behörden hatten den 16-jährigen Angreifer schon mehr als ein Jahr vor der Attacke mit zwei schwerverletzten Schülerinnen wegen mutmaßlicher Verherrlichung von Amokläufen auf dem Schirm gehabt. Herrmann betonte im Ausschuss abermals, dass es wohl bis zum Angriff keine ausreichenden Gründe gegeben habe, Untersuchungshaft für den Jugendlichen anzuordnen.

"Leider zeigt dieser Fall auf traurige Art und Weise: Wir haben natürlich Prävention als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Polizei allein kann das allerdings dann nicht lösen", sagte der CSU-Politiker. "Wir werden jedoch auch weiterhin fortlaufend unsere polizeilichen Einsatzkonzepte weiterentwickeln."

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Auf der Tagesordnung müsse aber die Frage bleiben, wie man mit solchen Erkenntnissen über Drohungen von Schüler*innen im Vorfeld umgeht  auch mit Blick auf Maßnahmen von Schulen und Jugendamt, sagte Herrmann. "Hier müssen wir, wenn dann alles auf dem Tisch liegt, sicherlich auch noch für die Zukunft weitere Konsequenzen ziehen." (dpa/cw)

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