Eine Liebe ohne Namen auf der Autobahn

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Heute, 09:47h 3 Min.

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Zeitgenössische Kinofilme kommen mittlerweile selten ohne pompös gepimpte Klang- und Bildwelten aus: Eine laut ins Schloss fallende Tür, die wie ein Donnerhall klingt, oder der Anblick weitläufiger Landschaften, deren schiere Makellosigkeit spätestens auf den zweiten Blick stutzig macht, sind längst cineastischer Standard geworden.



Verzichtet ein neuer Streifen hingegen auf jene technischen Hilfsmittel, die uns filmische Perfektion auf dem Silbertablett serviert, ist Irritation vorprogrammiert. So wie im Falle von "London", dem Spielfilmdebüt des österreichischen Regisseurs Sebastian Brameshuber.

Das Unperfekte als Tugend



Poster zum Film: "London" startet am 15. Oktober 2026 in deutschen Kinos

Der Film ist ein in vielerlei Hinsicht unperfektes Werk: Eine einfache Kameraführung steht dabei neben dem fast vollständigen Verzicht auf übliche Effekthascherei und künstliche Emotionalisierung. Warum, könnte man zunächst fragen. Die Antwort ist so einfach wie banal: Weil der Film seiner Handlung und seinen Figuren vertraut.



Erzählt wird die Geschichte des 72-jährigen Bobby, der regelmäßig von Wien, seinem Wohnort, nach Salzburg fährt, um dort seinen im Krankenhaus liegenden Freund Arthur zu besuchen. Um die teuren Benzinpreise nicht allein tragen zu müssen, sucht sich der Pensionist über eine App Mitfahrer*­innen, die ihn auf seinen Streifzügen durch das österreichische Hinterland begleiten.



Bobby ist ein diskreter, zugleich aber neugieriger Mensch. Und so kommt er mit seinen Begleitungen schnell ins Gespräch: Etwa mit einem jungen Mann, der bei der Armee dient und nachts von Albträumen heimgesucht wird. Oder mit einer jungen Frau, deren großes Vorbild ihre ältere Schwester ist  nicht trotz, sondern gerade weil sie mit ihr wiederholt große Streitigkeiten hatte, die sie dann aber immer wieder beilegen konnten. Dann wiederum begleitet ihn ein kommunistischer Student, der "Avatar" für ein "unfreiwillig marxistisches Meisterwerk" hält. Bobby hört dabei viel zu, und kommentiert wenig.

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Wie aus dem Leben gegriffen

Und je mehr Bobby zuhört, desto mehr öffnet er sich und erzählt über sich und sein anfangs nur vage skizziertes Verhältnis zu Arthur. Etwa, dass er neulich bei ihm Bett saß und "I'm Waiting For My Man" gespielt habe  den homoerotischen Klassiker von The Velvet Underground aus dem Jahr 1967. Die Beziehung der beiden wird bis zum Ende nicht auf einen Begriff gebracht. Wie ein Schleier der Melancholie hängt sie über dem Film.



| Direktlink | Trailer zum Film

Gerade das ungewöhnlich langsame Erzähltempo mitsamt seiner wiederkehrenden Atem- und Denkpausen zugunsten sonst üblicher, turboschneller Dialoge weiß dabei im Verlauf des Films eine ungeheuer große Sogkraft zu entfalten. Die sich darin entwickelnden Figuren und Geschichten scheinen wie aus dem Leben gegriffen. Was sicherlich auch daran liegt, dass sich der Streifen zwischen Spiel- und Dokumentarfilm bewegt, ohne sich dabei für eine Seite zu entscheiden. So wird Bobby etwa von Bobby Sommer gespielt, einem österreichischen Musiker.



In einer Zeit, in der Trennendes in den Vordergrund gerückt werde, sei es, so sagte Regisseur Brameshuber neulich, sein Ziel gewesen, einen Film zu machen, "der betont, was wir gemeinsam haben". Das ist ihm mit "London" auf geradezu bravouröse Weise gelungen.

Infos zum Film



London. Drama. Österreich 2026. Regie: Sebastian Brameshuber. Cast: Bobby Sommer, Paul Schild, Asja Ahmetovic, Akin Özuckun, Jon Agolli, Veronika Harb, Anca Cipariu, Clifford Agu, Ted Fendt, Polina Skomorokhova, Lana Prerad. Laufzeit: 122 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. FSK 12. Verleih: Grandfilm. Kinostart: 15. Oktober 2026