Ex-Fußballprofi Christian Lell berichtet von sexuellen Erfahrungen mit Männern



Christian Lell hat auch etwas mit Männern gehabt "und so" (Bild: Joyn)

Heute, 11:26h 2 Min.

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Der ehemalige Fußball-Bundesligaprofi Christian Lell, der zwischen 2001 und 2016 unter anderem für den FC Bayern München, den 1. FC Köln und Hertha BSC Berlin spielte, hat im Rahmen der Reality-Show "Promi Big Brother" über gleichgeschlechtliche Erfahrungen gesprochen. In einem Gespräch mit Mitbewohnerin Gia Georgina erklärte der 42-Jährige: "Ich hatte ja auch mal was mit Männern und so." Auf Nachfrage schränkte der 42-Jährige ein, er habe sich bislang nie in einen Mann verliebt; derartige Erlebnisse seien bei ihm zudem nicht die Regel. Genauere Details über seine Erfahrungen führte er nicht aus.



Stattdessen plädierte Lell dafür, Gefühle und sexuelle Neugier nicht einzuschränken: "Sich selbst den Raum zu geben, da hineindenken zu dürfen, wenn's da ist, das finde ich schon mal geil." Zugleich lobte er die zunehmende gesellschaftliche Offenheit im Umgang mit Sexualität und Beziehungsformen. "Was für ein Glück das auch ist, in unserer Generation. Was wir alles erleben dürfen, an Wandel", sagte er.

Bislang nur öffentliche Beziehungen zu Frauen

Lell war in der Vergangenheit ausschließlich durch Beziehungen zu Frauen öffentlich in Erscheinung getreten. Vor seinem Einzug in den TV-Container war er zuletzt mit einem Model liiert und nahm als Single an der Sendung teil. 2013 hatte er für Schlagzeilen gesorgt, weil er von seiner damaligen Freundin wegen häuslicher Gewalt angezeigt worden war. Lell wurde von der Polizei mitgenommen und verbrachte einen Tag in Gewahrsam, bevor er einem Haftrichter vorgeführt wurde. Lell bestritt die Anschuldigungen; die Sache klärte sich aus seiner Sicht beim Haftrichter rasch, die Ereignisse zogen jedoch einen großen Medienskandal nach sich.



Bei "Big Brother" nahm Lell auch dazu Stellung. Demnach bemerkte er im Urlaub Unregelmäßigkeiten auf seinem Bankkonto und warf seiner Freundin vor, Geld abgezweigt zu haben. "Und dann bin ich emotional geworden, laut geworden und habe rumgeschrien", so der Ex-Fußballer. Das Ganze habe ihn sehr mitgenommen und danach habe es einen weiteren Schicksalsschlag gegeben: Seine Schwester sei gestorben. Schließlich habe er Depressionen bekommen. "Das war dann der Endgegner", erinnerte er sich. (cw)