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Bei einem Podiumsgespräch mit Schauspieler Andrew Rannells in New York stellte Jacob Tierney, Schöpfer, Autor und Regisseur der gefeierten schwulen Eishockey-Serie "Heated Rivalry", sein gerade erschienenes Buch über den Dreh (Amazon-Affiliate-Link ) vor. Dabei sprach er offen über den Dreh der intimen Szenen zwischen den Protagonisten Shane Hollander (Hudson Williams) und Ilya Rozanov (Connor Storrie)  und enthüllte ein pikantes Detail.



Beide Hauptdarsteller seien von Anfang an voll einsatzbereit gewesen und hätten sich sogar bereit erklärt, komplett nackt vor die Kamera zu treten. Tierney schob dem jedoch bewusst einen Riegel vor: "Es ging darum, was ich zeigen wollte. Und ich habe gesagt: 'Ich zeige eure Schwänze nicht!'", so der offen schwule 47-jährige Kanadier unter dem Lachen des Publikums.

Mit Schwanzsocken zum Dreh

Stattdessen setzte die Produktion auf den Einsatz sogenannter Intimacy Garments (spezieller Schutz- und Abdeckbeutel) und die enge Zusammenarbeit mit Intimitätskoordinatorin Chala Hunter. Williams hatte bereits zuvor in Interviews amüsiert beschrieben, wie er am Set sogenannte "Schwanzsocken" (cock socks) trug.



Für Tierney war entscheidend, dass die intimen Momente wie ein Tanz choreografiert wurden. Dadurch sollten sich die Darsteller fallen lassen und auf die emotionale Tiefe konzentrieren können: "Vor den Sexszenen reden wir nicht primär über die Bewegungen, sondern: 'Wo stehst du gerade emotional? Was zieht deine Figur hieraus? Du bist traurig, du versuchst, ihn aufzubauen.' Es ist immer noch Storytelling  und das ist mir viel wichtiger, als unbedingt ein bestimmtes Körperteil zu zeigen."



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In den sozialen Netzwerken reagierten Fans gewohnt humorvoll, aber auch gespalten auf die Enthüllung. Während einige User augenzwinkernd bedauerten, was der Serie damit entgangen sei ("Das eine Mal, dass zwei Männer freiwillig mitmachen, und jemand sagt Nein"), lobten andere Tierneys Gespür für queere Erzählstrukturen. Schwule Liebesgeschichten müssten im Mainstream nicht auf anatomische Schauwerte reduziert werden, wenn die Intimität und das schauspielerische Zusammenspiel im Vordergrund stünden.

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"Heated Rivalry" war der Serien-Überraschungserfolg des vergangenen Jahreswechsels. Die zweite Staffel soll im Laufe des Jahres 2027 erscheinen. In Deutschland wird die Sendung im Streamingportal HBO Max gezeigt. (cw)