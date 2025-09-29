Anschlagspläne gegen Volker Beck: Mehrjährige Haftstrafen für iranische Agenten

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Das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg hat am Donnerstag zwei Männer wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit im Auftrag des Iran sowie versuchter Beteiligung an Mord und schwerer Brandstiftung zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Laut Gericht hatten der 54-jährige Hauptangeklagte Ali S. und sein 43-jähriger Mitangeklagter Tawab M. im Auftrag staatlicher Stellen der Islamischen Republik potenzielle Anschlagsziele in Deutschland ausgespäht. Zu den ins Visier genommenen Personen zählten Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, sowie der Grünen-Politiker Volker Beck, ein langjähriger queerer Aktivist und heutiger Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG).



Das Gericht verhängte gegen Ali S. eine Freiheitsstrafe von achteinhalb Jahren. Tawab M. wurde zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Damit folgte der Staatsschutzsenat den Anträgen der Bundesanwaltschaft; die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert.

Beck, Schuster und jüdische Geschäfte ausgekundschaftet

Ali S. war Anfang 2025 im Auftrag der Revolutionsgarde nach Berlin gereist. Dort spähte er nach Ansicht des Gerichts gezielt Örtlichkeiten und Informationen zu Beck und Schuster aus, um Bewegungsmuster und Angriffsflächen zu erfassen. Neben den beiden Persönlichkeiten gerieten auch zwei jüdische Lebensmittelhändler in Berlin ins Visier seiner Ausspähaktivitäten.



Spätestens im Mai 2025 kontaktierte Ali S. den in Dänemark lebenden afghanischen Staatsangehörigen Tawab M. Dieser erklärte sich bereit, als Mittelsmann zu fungieren: Seine konkrete Aufgabe bestand darin, einem bislang unbekannten Dritten eine Schusswaffe zu beschaffen und diesen dazu zu veranlassen, das Tötungsdelikt an Volker Beck tatsächlich auszuführen.



Zu einer Ausführung der Anschläge kam es nicht mehr. Nach Hinweisen des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad nahm die dänische Polizei Ali S. im Juni 2025 im dänischen Aarhus fest. Tawab M. wurde im November 2025 verhaftet. Beide wurden im Anschluss nach Deutschland ausgeliefert und angeklagt.

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Beck reagierte am Donnerstagmittag auf der Plattform X auf den Urteilsspruch: "Sie sind verurteilt! Der Iran hat eindrucksvoll gezeigt, wie der Iran seinen Terror nach Deutschland bringt, sagt das Gericht."



Sie sind verurteilt!

Der Iran hat eindrucksvoll gezeigt, wie der Iran seinen Terror nach Deutschland bringt, sagt das Gericht. Volker Beck (@Volker_Beck) October 15, 2026 / Volker_Beck

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Beck war in das Visier des islamistischen Regimes geraten, weil er seit 2022 Chef der Deutsch-Israelischen Gesellschaft ist und sich öffentlich für das Existenzrecht Israels und gegen Antisemitismus engagiert. Beck übte aber auch wiederholt Kritik an Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sowie insbesondere an den rechtsextremen und ultrareligiösen Koalitionspartnern in dessen Kabinett.



Zuletzt war Beck auch in den Schlagzeilen, weil er seiner Partei empfohlen hat, keine rot-grün-rote Koalition in Berlin einzugehen (queer.de berichtete). Grund sei, dass sich die Berliner Linke nicht genügend von Antisemitismus abgrenze. (dk)