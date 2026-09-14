Nach Tod von Hayden Panettiere: Mitschnitt des Notrufs veröffentlicht



Hayden Panettiere wurde vor allem durch ihre Rolle in der Science-Fiction-Fernsehserie "Heroes" bekannt, die zwischen 2006 und 2010 ausgestrahlt wurde (Bild: NBC)

Heute, 13:22h 3 Min.

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Knapp sieben Minuten dauerte das Gespräch mit der Notrufzentrale, das am Todestag von Hayden Panettiere (1989-2026) stattgefunden hat. Ein nun veröffentlichter Mitschnitt dokumentiert, wie Zach Hickerson, der Bruder ihres On-off-Partners Brian Hickerson, am 16. August in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina versuchte, die Schauspielerin nach Anweisungen am Telefon wiederzubeleben.



Die Aufnahme der Rettungsbehörde von Greenville County liegt unter anderem ABC News vor. Namen dürfen dabei laut dem Sender nicht herausgegeben werden, Datum, Adresse und Details passen aber zum Todesfall.

Anleitung zur Wiederbelebung

"Oh Gott, oh mein Gott", ist der Anrufer, bei dem es sich wohl um Zach Hickerson handelt, in dem Mitschnitt zu hören. Er sei nach einem Gottesdienst in die Wohnung seines Bruders und dessen Freundin gekommen, schildert er. Sein Bruder sei aufgewacht, sie aber sei bewusstlos. Er glaube nicht, dass Panettiere noch atme.



Daraufhin gibt die Leitstelle dem Anrufer Anweisungen zur Herzdruckmassage. "Wir müssen mit der Wiederbelebung anfangen. Ich sage Ihnen, wie das geht, okay?", ist zu hören. "Wir machen das 500 Mal oder bis Hilfe da ist." Die später eintreffenden Sanitäter leiteten schließlich erweiterte Reanimationsmaßnahmen ein, ebenfalls erfolglos. Um 14:32 Uhr Ortszeit wurde Panettiere für tot erklärt, sie wurde 36 Jahre alt (queer.de berichtete).

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Tod durch Drogenüberdosis

Ein Ermittlungsbericht, der unter anderem "USA Today" vorliegt, beschreibt, was in den Stunden davor geschah. Demnach waren Hayden Panettiere und Brian Hickerson am Vorabend nach Greenville gereist und hatten am Morgen noch gemeinsam gefrühstückt. Danach sei Hickerson eingeschlafen und erst von seinem Bruder am Nachmittag wieder geweckt worden. Gemeinsam fanden sie Panettiere reglos auf einem Schlafsofa. Brian Hickerson habe ihr daraufhin mehrfach das Nasenspray Narcan gegen Opioid-Überdosen gegeben. Erst als das nichts brachte, habe er um den Notruf gebeten.



In der Wohnung stießen die Ermittler laut dem Bericht auf mutmaßlich mit Fentanyl versetzte Pillen und weißes Pulver. Eine im Bericht geschwärzte Person, mutmaßlich Brian Hickerson, gab an, von Drogenkonsum an den beiden Tagen nichts gewusst zu haben. Panettiere habe so etwas gut verbergen können.



Das Büro des Gerichtsmediziners von Greenville County stufte den Tod als Unfall ein. Ursache seien die toxischen Wirkungen von Fentanyl, 4-ANPP, Alprazolam, Methocarbamol und Quetiapin (queer.de berichtete). Die Polizei ermittelt weiter. Panettiere hatte offen über ihre Sucht gesprochen, zuletzt in ihren Memoiren "This Is Me: A Reckoning", in denen sie sich auch als bisexuell geoutet hatte (queer.de berichtete). Noch im Mai sagte sie gegenüber CBS, es gehe ihr "besser" und sie sei "so gesund wie lange Zeit nicht". (spot/cw)