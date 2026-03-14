Hommage an eine queere Hymne: Neues Buch über Chers Hit "Believe"



Der Hit "Believe" zählt zu den größten Songs der Popgeschichte  und wird jetzt in einem Buch näher behandelt (Bild: Youtube / Bloomsbury Publishing)

Heute, 15:17h 2 Min.

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Pünktlich zum bevorstehenden 80. Geburtstag der Pop- und LGBTQ+-Ikone Cher widmet sich ein neues Buch einem der prägendsten Meilensteine ihrer Karriere. Wie der Verlag Bloomsbury Publishing bekannt gab, erscheint am 12. November das weltweit erste Buch, das sich ausschließlich der Entstehung ihres 1998er-Welthits und Dance-Klassikers "Believe" widmet (Amazon-Affiliate-Link ). Verfasst wurde das englischsprachige Werk von der renommierten Musikjournalistin und Autorin Lior Phillips.



Als "Believe" Ende der 1990er-Jahre die Charts stürmte, war die Popindustrie stark von Jugendwahn und offener Altersdiskriminierung gegenüber Frauen geprägt. Cher feierte damals mit 52 Jahren ihr monumentales Comeback und stellte einen historischen Rekord auf: Sie wurde zur bis dahin ältesten Frau an der Spitze der amerikanischen Billboard Hot 100. Auch in Deutschland und mehr als 20 weiteren Ländern schaffte es der Song auf Platz eins der Charts. Das Buch beleuchtet den Song als musikalische Kampfansage gegen tradierte Alters- und Geschlechtergrenzen.

Für die Recherche führte Phillips exklusive Interviews mit zentralen Schlüsselfiguren der Musikgeschichte. Zu Wort kommt unter anderem Dr. Andy Hildebrand, ein Mathematiker und Ingenieur, der die Tonhöhenkorrektur Auto-Tune erfand. Der radikale und damals völlig neuartige Einsatz dieses Effekts auf Chers Stimme prägte den Song maßgeblich und legte das Fundament für ganze Genres von modernem Dance-Pop bis Hip-Hop.

Phillips verwebt die musiktechnische Innovationsgeschichte mit einer gesellschaftlichen Analyse von Chers Ausnahmestellung in der Popkultur. Dabei wird das Lied auch als queere Hymne gewürdigt. Schon damals lief der Song mit seinem pumpenden Beats weltweit in queeren Clubs  und wurde zu einer universellen Überlebens- und Emanzipationshymne. Cher selbst hatte bei zahllosen Auftritten betont, dass die queere Community die einzige war, die sie nie fallen gelassen habe  selbst als die Mainstream-Musikindustrie sie längst als uncool oder Auslaufmodell abgeschrieben hatte. (cw)