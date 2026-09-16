Kaulitz-Brüder begeistern mit Foto vom "Wetten, dass..?"-Sofa

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Bill und Tom Kaulitz (37) zählen die Tage bis zu ihrem Auftritt bei "Wetten, dass..?". Am 5. Dezember moderieren sie eine Ausgabe der legendäreren ZDF-Kult-Show. Für ein Foto haben die Zwillinge schon einmal auf dem Sofa Platz genommen. Bill Kaulitz teilte die Aufnahme jetzt auf Instagram.



Darauf strahlen die Brüder in die Kamera: Bill trägt einen silber glänzenden Anzug und Stiefel mit hohem Absatz, Tom einen blauen Samtanzug. Ein zweites Foto zeigt die beiden vor einer Fotoleinwand. "noch 53 mal schlafen bis @wettendass", schrieb der Tokio-Hotel-Sänger dazu.

Rebecca Mir und Co. fiebern Sendung entgegen

Unter dem Beitrag freuen sich Fans und Promis mit ihm und Tom Kaulitz. "Yeeah", kommentiert etwa Moderatorin Rebecca Mir. "Das wird episch", ist sich Palina Rojinski sicher. Entertainer Jens "Knossi" Knossalla schreibt: "So geil". Bill Kaulitz' gute Freundin Sara Alviti verspricht, für die Sendung Deutsch zu lernen. Auch TV-Moderatorin Marlene Lufen kann es kaum erwarten. "Aaaaaah, ich freu mich schon sooo doll drauf!!!", erklärt sie.



Auch die Anhänger*innen der Zwillingsbrüder können es kaum abwarten. "Das wird großartig!" oder "So hyped" oder "Freu mich schon riesig!" ist in den Kommentaren zu lesen. Ein Fan prophezeit dem ZDF bereits einen Quotenhit.

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Zwillinge wollen "Unruhe stiften"

Bill und Tom Kaulitz übernehmen mit der Moderation die Nachfolge von Thomas Gottschalk (76), der sich am 25. November 2023 von "Wetten, dass..?" verabschiedete. Nach drei Jahren Pause kehrt der Showklassiker am 5. Dezember zurück. Das ZDF sendet ab 20:15 Uhr live aus Halle an der Saale.



Die Zwillinge wollen der Sendung ihre eigene Handschrift geben. "Wir wissen auch, dass wir damit Unruhe stiften  und genau das wollen wir auch!", erklärte Bill Kaulitz bei der offiziellen Ankündigung im Januar. Die Aufgabe sei eine große Ehre, das Vertrauen des ZDF mache sie stolz. Tom räumte gleichzeitig ein, sie seien angesichts der Live-Moderation zur besten Sendezeit "unfassbar aufgeregt".



Eine einmalige Sache



Eine dauerhafte Übernahme ist nicht vereinbart. Tom bekräftigte im Juni im MagentaTV-Format "Bestbesetzung", dass die Brüder eine einzelne Ausgabe mit dem ZDF abgesprochen hätten. Dem ZDF-Team hätten sie gesagt: "Leute, lasst uns eine Sendung machen, denn wir wollen natürlich auch weiterhin auf Tour gehen und uns auch anderen Sachen widmen." (spot/cw)