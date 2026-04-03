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Der Tech-Konzern Meta vergütet im Vorfeld der US-Zwischenwahlen gezielt Accounts, die systematisch gegen die queere Community hetzen und Falschinformationen verbreiten. Das belegt eine gemeinsame Recherche der US-Rechercheplattform "Uncloseted Media" und des gemeinnützigen Magazins "The 19th". Demnach sind mindestens 29 reichweitenstarke Profile mit einer Vorgeschichte queerfeindlicher Rhetorik Teil des exklusiven Programms "Facebook Content Monetization".



Hintergrund ist, dass die Republikaner die Abneigung gegenüber trans Personen zu einem ihrer zentralen Wahlkampfthemen gemacht haben. Donald Trump und Co. fahren derzeit gezielt Werbung gegen Demokraten, die als zu transfreundlich beschimpft werden (queer.de berichtete). Teilweise gibt es absurde Vorwürfe: Ein republikanischer Senator beschimpfte in einer Parlamentsrede in Washington etwa trans Piloten, weil diese angeblich gerne Tierkostüme anziehen würden und damit die Flugsicherheit gefährdeten (queer.de berichtete).



Zu den bezahlten Accounts gehört unter anderem "Libs of TikTok", das für gezielte Schmutzkampagnen gegen Pride-Flaggen und queere Lehrkräfte bekannt ist.



"Libs of TikTok" bezeichnet alle, die die Rechte von trans Menschen unterstützen, als "ekelhafte Kinderschänder"

Auch die queerfeindliche Organisation Turning Point des vergangenes Jahr erschossenen Rechtsextremisten Charlie Kirk wird unterstützt, ebenso wie die US-Influencerin Candace Owens, die seit längerem die französische Präsidentengattin Brigitte Macron als trans Frau zu diffamieren versucht (queer.de berichtete).

Das System hinter den Klick-Prämien

Über das 2024 gestartete Monetarisierungsprogramm schüttet Meta Einnahmen direkt an Creator*innen aus, um die Aktivität auf dem alternden Netzwerk Facebook anzukurbeln. Die Auszahlungen basieren primär auf Interaktionsraten. Da Wut und Polarisierung nachweislich das meiste Engagement erzeugen, belohnt der Algorithmus damit Hetze direkt mit Werbedollars  reichweitenstarke Profile berichten teils von monatlichen Einnahmen im fünf- bis sechsstelligen Dollar-Bereich.



Metas Praxis widerspricht eigentlich den Statuten des Konzerns: Offiziell schränken die Richtlinien die Monetarisierung für Inhalte ein, die soziale Themen wie sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität "polarisierend oder aufrührerisch" darstellen. Auch Falschinformationen sind formal von der Auszahlung ausgeschlossen. Allerdings schaffte Meta das externe Fact-Checking im vergangenen Jahr ab, wodurch Kontrollmechanismen de facto fehlen.

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Widerstand gegen zunehmende antidemokratische Ausrichtung von Meta

Die Praxis richtet sich wohl auch gegen das Gesetz über digitale Dienste (DSA) der Europäischen Union, das 2023 in Kraft getreten war. Dieses untersagt etwa die Verbreitung rechtswidriger Inhalte und Hassrede, gezielter Desinformationen und diskriminierender Postings. Die Organisation WTF hat deshalb Klage gegen Meta eingereicht, da der Konzern seiner Pflicht zur Risikominderung nicht nachkomme, wenn er EU-sanktionierte und desinformierende Accounts finanziell fördert.



Expert*innen wie Courtney Radsch vom Center for Media and Digital Governance warnen, dass Meta durch die algorithmische und finanzielle Förderung von Desinformation und Hetzkampagnen gezielt demokratische Prozesse untergrabe. Hinzu komme eine strategische Annäherung: Der Konzern heuerte zuletzt unter anderem den queerfeindlichen Aktivisten Robby Starbuck an, der etwa Verschwörungstheorien über Pestizide verbreitete, die angeblich Kinder schwul machten.



Queere Vereine vermehrt Opfer von Facebook-Zensur



Queeren Creator*innen macht Facebook übrigens zeitgleich das Leben schwer: Zwar wurden auch vereinzelt LGBTQ+-Aktivist*innen über Bonusprogramme angeworben, viele zogen sich jedoch schnell zurück, weil der Algorithmus ihnen fast ausschließlich feindselige und hasserfüllte Kommentare in die Feeds spülte.



Queere Organisationen wie GLAAD protestieren auch gegen eine ihrer Ansicht nach eklatante Doppelmoral von Meta: Während rechtsextreme und queerfeindliche Hetzer oft ungestört Reichweite aufbauen und dafür sogar Geld kassieren, werden queere Profile unverhältnismäßig oft sanktioniert, gedrosselt oder gesperrt. Aufklärungsinhalte zu sexueller Gesundheit, HIV-Prävention, Transition oder queere Kunst werden von den KI-Moderatoren etwa regelmäßig als verbotene Pornografie oder "sexuelle Dienstleistungen" eingestuft. Selbst reine Lifestyle-, Beziehungs- oder Aufklärungsvideos von trans und nicht-binären Personen werden oft automatisch mit Altersbeschränkungen versehen oder gelöscht.



Das trifft auch queere Vereine, die eigentlich traditionelle Werte verbreiten. So beschwerten sich die Querplattler, ein schwuler Schuhplattlerverein aus Berlin, kürzlich über Zensur bei Meta: "Wir posten regelmäßig auf Facebook und Instagram über unsere Veranstaltungen. Vor circa vier Wochen haben wir von Facebook die Mitteilung bekommen, dass unsere Reichweite eingeschränkt wurde, da wir die Richtlinien von Facebook verletzen", teilte der Verein mit.



Konkret habe Meta aber nicht mitteilen wollen, welche Inhalte die Richtlinien verletzen sollen. Auch nach Betätigung des Widerspruchsbuttons hielt Meta an der Einschränkung fest. "Unser Verdacht ist, dass allein die Wörter schwul, gay, queer, schwul-lesbisch zu dieser Reichweiteneinschränkung geführt haben. Das erleben wir als absolut diskriminierend", so die Querplattler. Deshalb habe man mit Verweis auf den DSA Beschwerde bei der Bundesnetzagentur eingelegt. Aber: "Von dort haben wir die Mitteilung bekommen, dass aufgrund der erhöhten Anfragen die Bearbeitungsdauer bis zu zehn Monaten sein kann." (cw)