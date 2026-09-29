Trans Ex-CIA-Analystin rechnet mit Trump ab

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Heute, 02:00h 4 Min.

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Wir haben noch nicht vergessen, wie Donald Trump seine zweite Präsidentschaft mit einer Reihe von transfeindlichen Dekreten im Januar 2025 startete. Der Schock sitzt tief, und mit Blick auf die Erfolge der Rechtsextremen bei uns zeigt sich nur zu deutlich, wie ernst die Lage auch in Deutschland noch werden könnte. Schon mit Trumps zweitem Wahlkampf war klar, dass die trans Community und überhaupt queere Menschen als Bedrohung und als Feinde betrachtet werden.



Das Thema stand ganz oben auf der politischen Agenda, und man konnte nur fassungslos staunen, wie weit er damit in die Mehrheitsgesellschaft hineinreichte. Und welchen Jubel er bei seinen Wähler*innen auslöste bei der Botschaft, dass es für ihn nur die "biologischen" Geschlechter Mann und Frau gebe. Seither reißen die Horrornachrichten aus den USA in Sachen Trans- und Queerfeindlichkeit nicht ab.



Trans Menschen sollten nicht länger im Staatsdienst stehen. Und die Trump-Regierung hat seither Ernst gemacht mit den Entlassungen. Offenbar aber war Fachwissen noch eine Zeitlang ein Argument, zumindest einzelne trans Personen weiter zu beschäftigen, wenn auch verdeckt und nicht offiziell. Julia Curlee war und ist so ein Fall.

Eine trans Frau im Nationalen Sicherheitsrat

Curlee arbeitete seit 2007 für die CIA. 2013 outete sie sich als trans Frau. Sie ist verheiratet mit einer Frau. Während Trumps erster Amtszeit war dieser Umstand kein Problem, sagt sie. Im Gegenteil: Sie war für das Briefing des US-Vizepräsidenten Mike Pence zuständig. 2023 wurde sie schließlich Mitglied des Nationalen Sicherheitsrates. Ihr Spezialgebiet als Analystin war/ist der Nahe Osten.



Doch dann gab es da diesen X-Beitrag der rechten Social-Media-Aktivistin Laura Loomer: "Exklusiv: Eine Transgender-Person, ein Überbleibsel aus der Biden-Ära, die Präsident Trump hasst, arbeitet immer noch im Geheimdienstbüro [des Nationalen Sicherheitsrats]." Und damit war Curlee im März 2025 ihre leitende Position los, allerdings mit der seltsamen Bitte ihres Chefs: "Bitte komm am Montag trotzdem zur Arbeit, aber sei 'diskret'."



"Selbstmord einer Großmacht"



Curlee machte nun ihre Geschichte im August dieses Jahres öffentlich. Sie schrieb darüber einen Artikel in der Zeitschrift "The Atlantic" mit der Überschrift "The Wrong Kind of America. The Trump White House needed me  until the fact that I am trans became public", den das LGBTI-Magazin "Advocate" aufgriff, und im September brachte auch die britische Zeitung "The Guardian" einen ausführlichen Bericht auf der Grundlage eines Interviews. Nun hat nun auch der in Berlin erscheinende "Tagesspiegel" ein Interview mit Curlee veröffentlicht, überschrieben mit dem Zitat "Diese Inkompetenz ist unfassbar". Was in Washington DC seit bald zwei Jahren geschieht, nennt sie "Selbstmord einer Großmacht", es sei das pure Chaos. Mit Blick auf die Weltpolitik der USA hat sich daran bislang nichts geändert.



Aus Angst, im Weißen Haus anzuecken, halten die Expert*innen in den Behörden berechtigte Warnungen zurück und geben aus Furcht vor persönlichen Konsequenzen nur weiter, was ihnen gerade politisch opportun erscheint. Willfährigkeit ist gefragt. Und das hat zur Folge, dass selbst die CIA mittlerweile für Trumps Verschwörungstheorien arbeitet.

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Von der Frauentoilette verbannt

Curlee beklagt zu Recht: "Seit vielen Jahren dienen trans Menschen im Militär, offen oder im Verborgenen. Niemand hatte etwas dagegen. Aber in dem Moment, in dem jemand uns für seine eigene politische Agenda zum Thema macht, lässt man uns fallen." Mit Trumps zweiter Amtszeit durfte Curlee keine Frauentoilette mehr in ihrer Behörde benutzen, und auch ihr Pass mit dem Eintrag "female" wurde ihr weggenommen. Sie blieb dennoch: Sollen sie mich feuern, wenn sie mich loswerden wollen  so ihre trotzige Devise.



Auf die Frage, ob es moralische Bedenken für sie gab, ausgerechnet für einen transfeindlichen Präsidenten zu arbeiten, antwortete Curlee: "Jeder Tag war schwer. Ich will nicht lügen. Ich habe viel darüber nachgedacht. Aber damals empfand ich es immer noch als meine Pflicht, zu dienen und zu versuchen, das Schlimmste zu verhindern [ ]."



Ablenkung vom Versagen Trumps



Im Mai 2026 war es so weit: Curlee verließ die CIA. Sie bekam einen neuen Reisepass mit dem Geschlechtseintrag "male". Mittlerweile hat sie eine neue Beschäftigung: Sie arbeitet als Public-Service-Fellow bei Lawfare, einer gemeinnützigen Internetplattform mit Schwerpunkt auf nationale Sicherheit.



Für Curlees Entschluss, an die Öffentlichkeit zu gehen, gab es wohl zwei Motive: Zum einen, um auf die prekäre Situation von trans Personen in den USA unter einer autoritären Regierung hinzuweisen, aber auch, damit die Öffentlichkeit sehe, was sie als trans Person erreicht habe: "Wenn ich an die Zeit als Kind zurückdenke  was für einen enormen Unterschied hätte es gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass es jemanden wie mich geben würde, der ein wundervolles Leben mit einer Familie führen und Präsidenten beraten konnte."



Doch damit sei erst einmal Schluss, denn nun werde jemand wie sie als "innerer Feind" angegriffen, um vom Versagen Trumps abzulenken. Genau deshalb erzählte sie ihre Geschichte, damit die Lüge in Trumps Behauptungen entlarvt werde.