Trotz querfeindlicher Hetze: Nationalrat schützt FPÖ-Chef Kickl

Von Christian Höller

Heute, 02:23h 5 Min.

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Keine andere Partei hetzt in Österreich so stark gegen die queere Community wie die rechtsextreme Freiheitliche Partei (FPÖ), die bundesweit in Umfragen auf Platz eins liegt. Doch nun schritt die Staatsanwaltschaft Wien ein. Sie wollte gegen FPÖ-Chef Herbert Kickl wegen des Verdachts auf Verhetzung ermitteln. Die Staatsanwaltschaft ersuchte daher das österreichische Parlament um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung von Kickl wegen des Verdachts einer strafbaren Handlung. Kickl ist Abgeordneter im Parlament. Er kann daher nur mit Zustimmung des Parlaments ausgeliefert werden.



Bei den Ermittlungen der Justiz geht es laut Bericht der Tageszeitung "Standard" um Äußerungen von Kickl bei einer öffentlichen Veranstaltung am 1. Mai 2026 in Linz. Dort hatte Kickl gesagt: "Millionen Euros für diese ganze LGBT und wie das heißt, für diese Lobby, dass sie dann in die Schulen gehen und ihre Geistessuche dann dort bei unseren Kindern verbreiten." Kickl hat diese Äußerung nie zurückgenommen. Der österreichische Straftatbestand der Verhetzung schützt ausdrücklich auch Menschen aufgrund ihrer "sexuellen Ausrichtung" vor Herabsetzung und Verächtlichmachung. Im Falle einer Verurteilung droht eine Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren.

Keine Gegenstimmen von SPÖ, Grünen und Neos

Das Schreiben der Staatsanwaltschaft Wien landete beim zuständigen Immunitätsausschuss des österreichischen Parlaments. Der Ausschuss behandelt Ersuchen von Behörden wie den Staatsanwaltschaften oder einer Bundespolizeidirektion um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung von Abgeordneten.



Im Ausschuss sitzen Politiker*innen aller im Parlament vertretenen Parteien. Auch queerfreundliche Parteien wie die sozialdemokratische SPÖ, die Grünen und die Neos haben dort ein Stimmrecht. Laut Mitteilung des österreichischen Parlaments hat der Immunitätsausschuss einstimmig beschlossen, dem Nationalrat zu empfehlen, dass Kickl nicht ausgeliefert werden soll. Genau das ist dann tatsächlich passiert. Am Donnerstagabend sprach sich der Nationalrat gegen die Aufhebung der politischen Immunität von Kickl aus.



Das einstimmige Ergebnis im Immunitätsausschuss überrascht. Denn die Abgeordneten der SPÖ, der Grünen und der Neos hätten im Ausschuss die Möglichkeit gehabt, für eine Auslieferung von Kickl zu stimmen. Als Begründung für die einstimmige Entscheidung heißt es im Bericht des Immunitätsausschusses, dass "ein Zusammenhang zwischen der inkriminierten Handlung und der politischen Tätigkeit" von Kickl bestehe. Daher ist der Ausschuss gegen eine behördliche Verfolgung von Kickl.



Fatale Folgen für die queere Community



Die Folgewirkungen dieser Entscheidung sind für die queere Community fatal. Denn damit stellt der Immunitätsausschuss offiziell fest, dass Parlamentsabgeordnete im Rahmen ihrer politischen Tätigkeit gegen queere Menschen hetzen können, ohne juristische Konsequenzen befürchten zu müssen. Es ist zu erwarten, dass damit die Hetze gegen queere Menschen durch die rechtsextreme FPÖ weiter zunehmen wird.



Völlig unverständlich ist aus queerer Sicht, warum im Immunitätsausschuss des Parlaments keine Person von den queerfreundlichen Parteien wie der SPÖ, den Grünen und den Neos für eine Auslieferung von Kickl gestimmt hat. Die Entscheidung gilt als gesellschaftlicher Dammbruch und könnte eine Kettenreaktion auslösen. Abgeordnete können sich ermutigt fühlen, im Rahmen der politischen Tätigkeit nicht nur gegen die queere Community, sondern auch gegen weitere Gruppen von Personen zu hetzen.

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Auch andere FPÖ-Politiker*innen werden geschützt

Bereits zuvor wurden in Österreich FPÖ-Politiker*innen von den Landtagen in den Bundesländern geschützt. So warf der oberösterreichische FPÖ-Abgeordnete Michael Huber in einem queerfeindlichen Video eine Regenbogenfahne in den Müll (queer.de berichtete). Kritik an dem Video kam von der sozialdemokratischen SPÖ, den liberalen Neos und den Grünen. SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner zeigte sich angesichts des hasserfüllten Auftritts fassungslos: "Aufgeräumt gehört wirklich  nämlich seitens der FPÖ mit diesem untragbaren Kandidaten, der Menschenhass als Wahlkampfmittel benutzt."



Der FPÖ-Politiker Gruber wurde angezeigt. Die Staatsanwaltschaft Linz leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der Verhetzung ein. Doch der zuständige Landtagsausschuss stimmte mit der Mehrheit von ÖVP, FPÖ und der Impfgegner*innen-Kleinpartei MFG gegen die Aufhebung der Immunität des Politikers (queer.de berichtete).



Gruber forderte später ein CSD-Verbot in Österreich. Der Politiker meinte, CSDs seien ein "Ausnahmezustand, den ich nirgends haben möchte". Außerdem erklärte er: "Das ist eben nicht normal, dass solche Dinge öffentlich zelebriert und dargestellt werden. Und es ist auch nicht normal, dass man es vor den Augen von Kindern macht."



FPÖ ist weiterhin die Nummer eins



In Österreich ist die queerfeindliche FPÖ bei den vergangenen Parlamentswahlen zur stimmenstärksten Partei aufgestiegen. Sie hat seitdem in Umfragen weiter zugelegt. Ende Juni feierte die FPÖ in der Wiener Hofburg und am Stephansplatz ein Parteijubiläum. Zu Gast waren neben AfD-Chefin Alice Weidel auch der frühere ungarische Premierminister Viktor Orbán sowie weitere Vertreter*innen europäischer Rechtsparteien. Weidel sagte, sie sei "stolz, in Wien zu sein", beim "Volkskanzler" und FPÖ-Chef Herbert Kickl. Sie fühle sich "im Kreise der FPÖ zu Hause" und schätze "insbesondere die positive Energie".



Die FPÖ strebt eine Verfassungsänderung an, wonach es in Österreich nur noch zwei Geschlechter geben darf. Auf einer Veranstaltung erklärte FPÖ-Chef Kickl: "Die Linken greifen die Familie dadurch an, dass sie sagen: 'Nein, die Naturwissenschaft zählt nicht. Zwei Geschlechter, des is a Blödsinn. Wir brauchen fünf, sechs. Und ich hab schon Varianten gesehen bis zu 27. Und in Deutschland kannst du dir in der Zwischenzeit schon jedes Jahr das Geschlecht neu aussuchen und eintragen lassen in deine Dokumente, je nachdem, wie du dich fühlst."