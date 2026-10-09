Künstler Eliasson bringt einen Regenbogen in den Zwinger

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Der Mathematisch-Physikalische Salon im Dresdner Zwinger ist um ein Werk des Künstlers Olafur Eliasson reicher. Der dänisch-isländische Künstler hatte das Werk "Euphorisches Licht für den Mathematisch-Physikalischen Salon" extra für den Salon angefertigt, wie die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) erklärten.



Der Regenbogen entsteht durch eine Vollspektrum-LED, einen Spiegel und einen prismatischen Glasring, der das Licht zum Regenbogen bricht. Das Kunstwerk sei analog und dadurch verständlich, erklärte Eliasson. "Und das gefällt mir ganz gut", sagte der Künstler weiter zu seinem Werk.



Regenbögen sind physikalisch betrachtet immer ganze Kreise, hieß es vom Museum. Eliasson mache damit also sichtbar, was uns sonst verborgen bleibt. In seiner Arbeit beschäftigt sich Olafur Eliasson immer wieder mit physikalischen Phänomenen  darunter auch mit Licht.



Der Mathematisch-Physikalische Salon gehört zu den bekanntesten Sammlungen historischer Apparate und Instrumente. Er wurde 1728 gegründet und zählt damit zu den weltweit ältesten wissenschaftshistorischen Sammlungen.



Zusammen mit dem Architekten Sebastian Behmann entwarf Olafur Eliasson auch den "Pavillon der Stimmen", ein offizielles Denkmal für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt an der Hamburger Binnenalster (queer.de berichtete). (cw/dpa)