LSVD+ und andere Verbände warnen vor Aussetzung des Asylrechts in der EU

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Anlässlich der Tagung des Europäischen Rats am Donnerstag und Freitag haben 38 Organisationen davor gewarnt, das Recht auf Asyl in der EU vorübergehend auszusetzen. Zu den Unterzeichnenden des gemeinsamen Appells (PDF) zählen der LSVD+  Verband Queere Vielfalt und Pro Asyl. Sie fordern die Bundes­regierung auf, entsprechenden Vorschlägen auf europäischer Ebene entschieden entgegenzutreten.



Der Europäische Rat befasst sich bei seiner Tagung am 15. und 16. Oktober erstmals mit Vorschlägen, den Zugang zu Asyl in bestimmten Ausnahmesituationen vorübergehend auszusetzen. Dies könnte etwa dann relevant werden, wenn sehr viele Menschen gleichzeitig eine EU-Außengrenze erreichen und der Verdacht besteht, dass ein Drittstaat die Migration gezielt instrumentalisiert, um die EU oder einen Mitgliedstaat unter Druck zu setzen.



"Eine von der EU genehmigte Aussetzung des Asylrechts wäre ein folgenschwerer Bruch mit den europäischen Grundrechten", heißt es in dem Appell. Auf besondere Belastungen müssten Solidarität und gegenseitige Unterstützung der EU-Staaten die Antwort sein, nicht der Verzicht auf Grundrechte.



Alva Träbert aus dem Bundesvorstand des LSVD⁺ betonte, Asylrecht sei ein Individualrecht, bei dem stets der Einzelfall geprüft werden müsse. Queere Menschen flöhen vor Gesetzen, die ihre Identität unter Strafe stellten, vor Gewalt, Verhaftung, Folter und sexualisierter Gewalt, blieben dabei aber oft unsichtbar. Ob jemand wegen der queeren Identität verfolgt werde, lasse sich nur in einem individuellen Verfahren klären. "Menschenrechte lassen sich nicht aussetzen oder relativieren, wenn es politisch unbequem wird", sagte Träbert.



Die Organisationen verweisen darauf, dass Schutzsuchenden an den EU-Außengrenzen schon jetzt durch rechtswidrige Zurückweisungen ("Pushbacks") der Zugang zu Asylverfahren verwehrt werde. Die EU könnte ihrer Ansicht nach kurz davorstehen, diese Menschenrechtsverletzung zu legalisieren. (cw)