Empörung über antiqueeres Predigt-Event im Bürgerhaus

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Heute, 13:25h 7 Min.

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Queerfeindliche Volksverhetzung als Erweckungserlebnis: Ein solches fragwürdiges Spektakel fand am Montag mit rund 400 Teilnehmenden in Garching statt, ausgerechnet in einem städtischen Gebäude. Im Rahmen einer "Fünf-Länder-Tour" mit Stopps vor allem in den USA machte das australische Prediger-Paar Martin und Millicent Sedra von der pfingstlich-charismatischen "Echo Church" im Bürgerhaus Halt.



Das fundamentalistische Ehepaar hatte ursprünglich beim Gospel-Forum in Stuttgart auftreten sollen, war aber nach Warnungen unter anderem vom immer wachsamen Portal "FundiWatch" wieder ausgeladen worden. Auch ein über die Botschaften der Sedras empörtes, virales Reel eines "Ex-Evangelikalen" sorgte vorab für Diskussionen und Empörung, es zeigte einige Predigtzitate und ein AI-Video der australischen Kirche, wie Gott mit einem Fegefeuer auf Pride reagiere. "Turn or burn", wandle dich oder verbrenne, heißt die Botschaft der Sedras an queere Menschen.



Das Paar nutzte die Stuttgarter Absage für sich, ließ sich in sozialen Netzwerken feiern, "gecancelt" worden zu sein, und lud mit Hilfe des deutschen Evangelisten und Wunderheilers David Rotärmel ("Reviving the World") und sozialen Netzwerken nach Bayern. Nach der Absage eines Veranstalters in München konnte Rotärmel schließlich das Bürgerhaus in Garching anmieten. Laut "FundiWatch" habe er den Auftritt der Australier dabei nicht erwähnt. Die Stadt habe aber keine Handlungsmöglichkeiten für eine Absage gesehen.

Gegen "dämonische" Prides und Islam

Der mangelnde Handlungsspielraum überrascht angesichts der konstanten Hetze. Martin Sedra machte sich zu Beginn der mehrstündigen Veranstaltung verächtlich über Leute, die ihm sagten, sie wüssten, was die Bibel zu Homosexualität oder "Transgenderismus" sage, aber eine eigene Meinung dazu hätten, oder verächtlich über 100 Pronomen, die die Generation Z in ihrer Bio in sozialen Netzwerken habe, darunter "dog/cat". In der Bibel habe er diese Meinungen nicht gefunden: "Wenn die Bibel sagt, Homosexualität ist eine Sünde, dann schließt Du Deinen Mund und Du ordnest Dich dem Wort Gottes unter."



Zwei Geister stiegen in Deutschland auf: die der Rechtlosigkeit und des Islams. Sie bildeten die Hauptthemen im zunehmenden Geschrei des Predigers, die das Paar auch via Livestream bei Youtube verbreitete. Rechtlosigkeit erfolge durch die Pride-Bewegung: Männer zögen sich wie Frauen an und umgekehrt, Dragqueens gingen auf die Straße, Personen hätten gleichgeschlechtlichen Sex. "Sie verhöhnen Gottes Schöpfung." Die Pride-Bewegung sei "dämonisch", komme "direkt aus der Hölle". Der Teufel sei wegen "Stolz" aus dem Himmel geworfen worden.





Die Pridebewegung sei ein "neuer Dämon im alten Outfit", der "Geist von Sodom und Gomora", ereiferte sich Sedra weiter. Gott habe nicht Schokolade oder Popkorn auf die Stadt regnen lassen, sondern Feuer und Sulfur, habe die Stadt zerstört. Wer in Sünde lebe, auf den warte die Hölle. "Meine Botschaft an die Pride-Bewegung ist: Kehrt ab von der Sünde oder ihr werdet zerstört von Gott", so der Prediger unter Jubel.



Der Regenbogen gehöre nicht den Dragqueens, nicht den 91 Geschlechtern, wie sie in der Schule unterrichtet würden. "Die Pride-Flagge muss runter", von Schulen, Regierungen, Kirchen. Deutschland müsse die Pride-Flagge entfernen, so Sedras Forderung. Die ganze Predigt fühlte sich an wie eine gezielt platte wie radikale Bibelstunde für AfD- oder MAGA-Anhänger.



Einen großen Teil der Wutpredigt umfasste so auch Hetze über "den Islam": "Ich will nicht Mohammed in meinem Land. Ich will Jesus Christus in meinem Land. Ich will nicht den Herr des Krieges, ich will den Prinz des Friedens." Wie politische Queerfeinde empörte sich Sedra über Schwule, die vermeintlich fragten: "Was ist falsch mit Scharia-Gesetzen?"  sein Übersetzer äffte nicht nur an dieser Stelle eine "tuntige" Stimme nach. Wenn der Islam Deutschland übernehme, würden "die Homosexuellen exekutiert" und "die Transgenders von Häusern geworfen" werden.



Nun gab es auch jahrhundertelang eine tödliche Schwulenverfolgung durch Christen, gar deren weltweiten Export. Aber Sedra hat andere historische Wahrheiten im Gepäck: Jesus sei am Kreuz gestorben als Lamm Gottes, habe damit die Sünden der Welt wegnommen, "die Sünde der Homosexuellen". Während Mohammed oder auch Buddha gestorben seien, sei Jesus wiederauferstanden.



Mit Holocaust-Vergleich politischen Einsatz gefordert



Auch Millicent Sedra sprach von einem "Krieg zwischen Wahrheit und Lügen" und einem "Kulturkampf": "Wir haben junge Menschen, die sich Körperteile beschneiden, weil sie sich fühlen, als wären sie im falschen Körper geboren. Wir haben die Gay-Ehe legalisiert. Wir treiben 73 Millionen Babys jedes Jahr weltweit ab. Wir töten die nächste Generation. Wir haben Dragqueens, die um kleine Kinder rumtanzen."



Wie habe man so "verwirrt über die Wahrheit werden" können? Verantwortlich sei die "Lüge", dass Christen sich nicht in der Politik engagierten sollten. Dabei seien das keine politischen, sondern biblische Themen. Wenn die Regierung nicht Gott diene, sende er Propheten, um sie zurechtzuweisen. Christen müssten ihre Stimmen erheben, etwa für die Ungeborenen. Wer jetzt schweige, sei auch während dem Holocaust still gewesen. Christen müssten "pro life" sein und waren es immer: Sie seien für Juden eingestanden, hätten gegen Abtreibung oder Pädophilie gekämpft.



Ein Hauch von MAGA und US-Fundamentalismus wehte durch Garching (Bild: Screenshot Youtube)

Eine der Linien, die man als Christ ziehen müsse: "Du kannst in Sünde leben, wenn du willst, aber du kannst es nicht Ehe nennen, weil Ehe ist zwischen Mann und Frau. Gott ist der Schöpfer der Ehe. Und nur der Schöpfer der Ehe kann über die Bedingungen entscheiden." Die Einreide, was spreche gegen Liebe, konterte sie mit einem Pädophilie-Vergleich. 20 Prozent der Generation Z habe nun Probleme mit der Sünde Homosexualität. "Ich lasse den Teufel nicht mehr in die Nähe unserer Kinder", so die Predigerin in mehreren Passagen, die Pädophilie und Homosexualität vermischten. Wer sage, dass er so geboren, von Gott gemacht worden sei, habe einen falschen Glauben.



Man sei übrigens nicht homophob: "Wir predigen gegen Homosexualität, weil wir die Gays lieben", man wolle sie in Freiheit sehen, während andere sie auf eine Klippe zuliefen ließen. Am Tag des Gerichts würden diese liberalen Prediger aber gehasst werden. Dann würden die Homosexuellen sagen, dass man gewusst habe, dass sie in der Hölle landen, aber sie nicht gewarnt habe. Sedras Botschaft an die Homosexuellen im Land sei, noch heute ihre Sünden zu bereuen. Passend dazu beklagte sie Gesetze gegen "Konversionsbehandlungen" (also "Homo-Heilung"). Sedra stellte das als Verbot von Gebeten dar. "Ihr könnt mich ins Gefängnis bringen", behauptete sie kämpferisch unter Jubel. Und sie werde weiter beten.

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Gemeinschaftliches Einschwören auf den Kulturkampf

Zuletzt übergaben Martin Sedra und David Rotärmel als mitkämpfender Übersetzer Parolen in die Menge: "Wir werden den Homosexuellen sagen, dass sie Buße tun sollen", hieß es etwa unter musikalischer Begleitung zu den erhobenen Händen der Masse. "Wir deklarieren, dass Homosexuelle zu Gott finden. Wir deklarieren, dass Transgenders zu Gott finden. Wir deklarieren, dass Pride-Paraden verboten werden im Namen von Jesus. ( ) Erhebt eure Hände: Deutschland wird errettet werden. ( ) Ihr werdet die Prediger sein, die Deutschland erretten werden."



(Bild: Screenshot Youtube)

"FundiWatch" sprach danach von "einer der widerwärtigsten Auftritte, die wir bisher beobachtet haben" und hat die Staatsanwaltschaft um Prüfung der getätigten Äußerungen gebeten. "Das von den Veranstaltern veröffentlichte Video von dem Abend wird derzeit von der Staatschutzabteilung der Münchner Kriminalpolizei auf strafrechtlich relevante Inhalte geprüft", sagte die Polizei der "SZ". Die "Meldestelle Respect!" gegen Hass im Netz schaltete das BKA ein. Die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen sprach von "hochaggressiver Rhetorik" gegenüber überwiegend jungen Besucher*innen und "menschenverachtenden Auswüchsen eines forciert antiliberalen Christentums". In der neocharismatischen Szene scheine sich ein Meinungsstreit anzubahnen, "wie viel Radikalität auf der Bühne vertretbar ist".



Auch die Lokalpresse zeigte sich entsetzt: "Hasspredigt in Garching macht Beobachter fassungslos", schrieb die "Abendzeitung" zu den "holocaustrelativierenden Vergleichen und apokalyptischen Drohungen". Die "Süddeutsche" beklagte "Fundamentalistische Hassbotschaften im Bürgerhaus". Laut der Zeitung habe der Kulturamtsleiter Garchings sich von den Veranstaltern unterschreiben lassen, "keine rassistischen, volksverhetzenden, beleidigenden oder diskriminierenden Inhalte zu verbreiten"  das Ehepaar sei unbescholten und frühere Aussagen seien von der Meinungsfreiheit gedeckt gewesen, er habe keine Handhabe gehabt. Das Fazit der Zeitung: "In Garching endet das Ganze am Montagabend jedenfalls damit, dass in städtischen Räumen offene Vernichtungsfantasien gegen Homosexuelle ausgebreitet, Abtreibung in die Nähe des Holocaust gerückt und eine Religionsgemeinschaft verflucht wird."



Text enthält teilweise eigene Übersetzungen aus dem Englischen