Polizistin legt Revision gegen Vergewaltigungsurteil ein

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Traunstein

Symbolbild: In der Revision werden eventuelle Rechtsfehler überprüft (Bild: freepic)

Eine wegen der Vergewaltigung einer Jugendlichen verurteilte und vom Dienst suspendierte Bundespolizisten will die Gerichtsentscheidung anfechten. Ihr Verteidiger hat Revision eingelegt, wie ein Sprecher des Landgerichts Traunstein bestätigte. Zuvor hatte die Mediengruppe Bayern berichtet.

Der Schritt ist überraschend, da sich die Angeklagte vor Gericht auf einen sogenannten Deal geeinigt hatte. Weil sie die Tatvorwürfe vollumfänglich eingeräumt, den Prozess so verkürzt und ihrem Opfer eine Aussage vor Gericht erspart hatte, hatte das Gericht ihr einen Strafrahmen von drei bis dreieinhalb Jahren zugesichert. Das Anfang letzter Woche verkündete Urteil bewegte sich mit einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren am oberen Ende dieses Korridors (queer.de berichtete).

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Polizistin gestand Vergewaltigung auf der Toilette

Das Landgericht Traunstein hatte die 55-Jährige nicht nur wegen Missbrauchs von Jugendlichen, sondern auch wegen Körperverletzung und des Besitzes von Kinderpornografie verurteilt. Ein weiterer Anklagepunkt zur Herstellung tierpornografischer Inhalte wurde verworfen, da keine Verbreitungsabsicht nachgewiesen wurde.

Die trans Frau, die während des Prozesses in der Männerabteilung der Justizvollzugsanstalt München untergebracht war, hatte zugegeben, die damals 14-jährige Tochter einer Freundin im August 2025 bei einem gemeinsamen Ausflug auf der Toilette eines Fast-Food-Restaurants vergewaltigt zu haben. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, was nach dem Einlegen der Revision erstmal nicht der Fall ist, ist sie nicht nur ihren Beamtenstatus los, sondern auch ihre Pensionsansprüche. Bei einer Revision werden mögliche Rechtsfehler überpüft, nicht aber die im Prozess festgestellten Tatsachen. (cd/dpa)

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