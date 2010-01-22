Trailer zu "Forty Love" zeigt Romeo Beckham im Bett mit seinem Rivalen

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Wenige Tage vor seiner Premiere ist in Frankreich der Trailer zum Film "Forty Love" veröffentlicht worden. Romeo Beckham und Paul Kircher liefern sich darin auf dem Tennisplatz einen erbitterten Wettkampf  und kommen sich abseits des Courts näher. Der Trailer zeigt eine Rivalität, die zunehmend persönlich wird, sexuelle Spannung und ein möglicherweise blutiges Ende.



Im Mittelpunkt steht Sacha Gallo, gespielt von Paul Kircher ("Der Gymnasiast"), ein 21-jähriges Tennis-Talent, das gemeinsam mit seinem Vater und Trainer (Guillaume Canet) von einem großen Titel in Paris träumt. Doch mit einem charismatischen Rivalen, verkörpert von Beckham, gerät seine kontrollierte Welt ins Wanken. Aus sportlicher Konkurrenz wird eine Anziehung, die sich offenbar kaum noch verbergen lässt.



| Direktlink | Der am Donnerstag veröffentlichte Trailer. Zu nicht-französischen Untertiteln konnten sich die Franzosen bislang nicht herablassen

"Es ist nicht meine Schuld, wenn du verdammt noch mal in mich verliebt bist", stichelt Beckhams Figur im Trailer. In einer weiteren Szene scherzt sie bei einer Pressekonferenz, sie wolle nicht so klingen, als wolle sie Sachas Boyfriend sein. Der Trailer machte weltweit Schlagzeilen  ob eine Szene wie berichtet einen Kuss zwischen Beckham und seinem Co-Star oder doch mit einer weiblichen Rolle zeigt, ist allerdings unklar.



Der französische Kinostart von "Forty Love" ist für den 25. November geplant. Ein Veröffentlichungstermin für Deutschland steht bislang nicht fest.

Auch Catherine Deneuve ist mit an Bord

Für Romeo Beckham, Sohn von Fußballstar David Beckham und Designerin Victoria Beckham, ist es das Schauspieldebüt. Der Film war im Sommer angekündigt worden (queer.de berichtete) und hatte für Spekulationen gesorgt, er wolle vom Rummel um die kanadische Serie "Heated Rivalry" über die Romanze zweier Eishockeyprofis profitieren (die ihrerseits auf dem boomenden "Boy's Love"-Genre in Asien aufbauen konnte).



Regie führt der französische Modefotograf Pierre-Ange Carlotti, für den "Forty Love" ebenfalls das Spielfilmdebüt ist. Das Drehbuch schrieb er gemeinsam mit Gaëlle Macé. "Love" steht im Tennis übrigens für null Punkte, der Spielstand "40:Love" bekommt hier eine zweite Komponente. Zum Ensemble gehören neben Kircher und Beckham auch Benjamin Voisin sowie Filmikone Catherine Deneuve. Die Filmmusik stammt unter anderem von 070 Shake und Johan Lenox.

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Beckham wollte einst selbst Tennisprofi werden

Romeo Beckham ist einer von vier Söhnen seiner Promi-Eltern David und Victoria. Von klein auf war er als Model aktiv. Zudem wollte er als Teenager selbst Tennis-Profi werden. Als 13-Jähriger nahm ein intensives, mehrjähriges Tennis-Training auf  unter anderem an der renommierten Akademie von Rafael Nadal auf Mallorca und zeitweise sogar mit dem britischen Grand-Slam-Sieger Andy Murray. Erst im Jahr 2020 entschied sich Romeo im Alter von 18 Jahren um und wollte es wie sein Vater mit Profi-Fußball probieren.



Bereits als Kind hatte er Vereinsfußball gespielt. Romeo Beckham kickte zuerst für die zweite Mannschaft des amerikanischen Clubs Inter Miami, der einer Investorengruppe um seinen Vater gehört. Später versuchte er es auch in der zweiten Mannschaft des englischen Teams FC Brentford, beendete seine Profikarriere aber im Herbst 2024. Privat ist Romeo Beckham seit zweieinhalb Jahren mit Model und DJane Kim Turnbull zusammen. (cw)