Tokio Hotel melden sich mit neuem Album "Encore" zurück



Seit 25 Jahren aktiv im Geschäft: Tokio Hotel (Bild: Ariel Oscar Greith)

Heute, 18:05h 4 Min.

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Tokio Hotel um Bill und Tom Kaulitz (beide 37) melden sich mit einem neuen Album zurück. "Encore" erscheint an diesem Freitag und ist das siebte Studioalbum der Band. Vier Jahre sind seit dem Vorgänger "2001" vergangen. In der Zwischenzeit ist es um die vier Musiker allerdings alles andere als ruhig geworden.



Die Geschichte von Tokio Hotel begann lange vor dem aktuellen Album. Bill und Tom Kaulitz gründeten die Band 2001 gemeinsam mit Georg Listing (39) und Gustav Schäfer (38). 2005 gelang mit "Durch den Monsun" und dem Debütalbum "Schrei" der große Durchbruch. Es folgten Platten wie "Zimmer 483", "Humanoid", "Kings of Suburbia", "Dream Machine" und zuletzt "2001". Nach Angaben der Band wurden weltweit mehr als zehn Millionen Tonträger verkauft, dazu kommen mehr als 70 Platin- und 120 Gold-Auszeichnungen.



Auch mehr als 20 Jahre nach ihrem Durchbruch haben Tokio Hotel ein Publikum, das längst nicht mehr nur aus den Fans der ersten Stunde besteht. Dazu dürften auch Projekte abseits der Musik beigetragen haben. Bill und Tom Kaulitz erreichen mit ihrem Podcast "Kaulitz Hills: Senf aus Hollywood" und der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" ein großes Publikum. Gleichzeitig tourte die Band 2024 durch Nord- und Südamerika, ehe 2025 eine ausverkaufte Europatour folgte. In wenigen Wochen moderieren beide die ZDF-Kultsendung "Wetten, dass..?" (queer.de berichtete).

"Encore" blickt auch zurück

Der Albumtitel "Encore", also "Zugabe", soll nach Angaben der Band sowohl ein Versprechen an die Fans als auch den Beginn eines neuen Kapitels markieren. Insgesamt umfasst die Platte zwölf Songs, darunter die bereits veröffentlichten Singles "Memory Lane", "Without You", "Changes", "California Nights" und "Dye My Hair". Zu den weiteren Titeln gehören "Call Me By Your Name", "Wanderlust" und "Perfect Ending".



Der Blick geht aber nicht nur nach vorne. Einen Vorgeschmack darauf lieferte im Mai die Single "Memory Lane". Der Song handelt von den Jugendjahren der vier Musiker, ihrer Heimat rund um Magdeburg, alten Freundschaften und der Frage, was von den damaligen Träumen geblieben ist. Damit führt er zurück in jene Zeit, bevor "Durch den Monsun" 2005 das Leben der vier Teenager schlagartig veränderte.

Für das Musikvideo holte die Band sogar ein Stück ihrer verpassten Jugend nach. Weil ihre Karriere so früh begann, hatten die Musiker selbst nie einen Abschlussball erlebt. Für den Clip zu "Memory Lane" wurde dieser nachgeholt. Mehr als 4.000 Fans bewarben sich nach einem Aufruf in den sozialen Medien, 64 von ihnen durften schließlich beim Abschlussball in Berlin dabei sein.



"Back to the Roots Tokio Hotel, aber natürlich in 2026 bisschen moderner", erklärt Tom Kaulitz im gemeinsamen Band-Podcast über das neue Werk. "Vom Writing her erinnert mich das schon sehr an unsere ersten Alben. Es sind überall Gitarren drin, es ist wesentlich weniger elektronisch und es ist von den Alben her für mich eins der stimmigeren Alben. Die anderen waren immer so ein bisschen zusammengewürfelt aus vielen Jahren Songwriting, das hatte nicht so eine Signature. Das hier hatte eine klare Produktion."

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Zwischen Liebeskummer und Befreiungsschlag

Dass "Encore" nicht ausschließlich von Nostalgie lebt, zeigen die weiteren Vorboten. "Without You" beschäftigt sich mit einer Trennung, die eigentlich längst vollzogen ist, emotional aber noch nicht abgeschlossen scheint (queer.de berichtete). Verlust und Sehnsucht treffen dabei auf die Erkenntnis, dass sich manche Dinge nicht zurückholen lassen. Musikalisch verbindet der Song melancholische, atmosphärische Passagen mit einem treibenden Refrain.

Deutlich kämpferischer fällt "Dye My Hair" aus. Der Song dreht sich um den Ausbruch aus einer toxischen Beziehung und darum, nach einer Phase der Selbstaufgabe wieder zu sich selbst zu finden (queer.de berichtete). Damit zeichneten die vor dem Album veröffentlichten Songs ein durchaus persönliches Bild: Tokio Hotel beschäftigen sich mit Vergangenheit und Heimat ebenso wie mit Verlust, Beziehungen und Neuanfängen.



Mit "Encore" auf große Arena-Tour



Länger im Studio bleiben Tokio Hotel nach der Veröffentlichung wohl nicht. Bereits Ende Oktober beginnt die große "Arena Tour 2026", auf der die Band das neue Album mit ihrem nach eigenen Angaben bislang aufwendigsten Live-Konzept präsentieren will. Die Tour führt unter anderem nach Großbritannien, Frankreich, Belgien, in die Niederlande, die Schweiz, Italien, Österreich und Spanien sowie durch mehrere deutsche Städte.



Den Auftakt bildet am 25. Oktober eine "Encore"-Album-Release-Show in Berlin, ehe drei Tage später London auf dem Programm steht. Es folgen unter anderem Paris, Hamburg, Frankfurt, Nürnberg, Leipzig, München und Düsseldorf.



Und auch danach ist kein Ende in Sicht. Für den Sommer 2027 sind bereits zahlreiche weitere Konzerte angekündigt. Unter anderem stehen Rom, Dortmund, Frankfurt, Dresden, Magdeburg, Hamburg und Berlin auf dem Plan. (spot/cw)