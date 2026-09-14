Foto-Fahndung: Wer erkennt diese mutmaßlich homophoben Schläger?



Sebastian Rittau / flickr) Symbolbild für einen Polizeieinsatz: Die unten eingebauten Fahndungsbilder werden nach Identifizierung der Verdächtigen entfernt (Bild:

Heute, 18:38h 2 Min.

2 Min.

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei Berlin zwei bislang Unbekannte, die am Samstag, den 30. August 2025, gegen 23 Uhr auf dem Bahnsteig der U6 am U-Bahnhof Alt-Mariendorf einen zu dem Zeitpunkt 30-jährigen Mann auf dessen bunte Kleidung angesprochen und ihn unter anderem homophob beleidigt haben sollen.



Anschließend sollen die beiden Tatverdächtigen ihn mit Stößen und Schlägen gegen den Kopf zu Boden gebracht und dann auf den am Boden Liegenden eingetreten haben. Der 30-Jährige erlitt dadurch Hämatome und Prellungen am Oberkörper und an den Gliedmaßen. Auch eine Zeugin und einen Zeugen, die versuchten einzugreifen, sollen die Tatverdächtigen durch Schläge und Tritte verletzt haben.

Die Kriminalpolizei fragt zu der gefährlichen Körperverletzung: Wer kennt die abgebildeten Personen? Wer kann Angaben zu ihren Wohn- oder Aufenthaltsorten machen? Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt Auffälliges beobachtet? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben?



Der erste Verdächtige. Bild: Polizei Berlin

Hinweise entgegen nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664-473124 und per E-Mail an . Zeug*innen können sich auch an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.



Der zweite Verdächtige. Bild: Polizei Berlin

Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über LGBTI-feindliche Übergriffe, da die Landespolizei mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*innen für queere Menschen. (pm/cw)