Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?59991

Berlin

Foto-Fahndung: Wer erkennt diese mutmaßlich homophoben Schläger?

Ein Jahr nach einem Übergriff am U-Bahnhof Alt-Mariendorf sucht die Polizei mit Bildern von Überwachungskameras nach zwei Verdächtigen.


Symbolbild für einen Polizeieinsatz: Die unten eingebauten Fahndungsbilder werden nach Identifizierung der Verdächtigen entfernt (Bild: Sebastian Rittau / flickr)

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei Berlin zwei bislang Unbekannte, die am Samstag, den 30. August 2025, gegen 23 Uhr auf dem Bahnsteig der U6 am U-Bahnhof Alt-Mariendorf einen zu dem Zeitpunkt 30-jährigen Mann auf dessen bunte Kleidung angesprochen und ihn unter anderem homophob beleidigt haben sollen.

Anschließend sollen die beiden Tatverdächtigen ihn mit Stößen und Schlägen gegen den Kopf zu Boden gebracht und dann auf den am Boden Liegenden eingetreten haben. Der 30-Jährige erlitt dadurch Hämatome und Prellungen am Oberkörper und an den Gliedmaßen. Auch eine Zeugin und einen Zeugen, die versuchten einzugreifen, sollen die Tatverdächtigen durch Schläge und Tritte verletzt haben.

- Werbung -
Video - Das Business-Reisegefühl mit Air France

Die Kriminalpolizei fragt zu der gefährlichen Körperverletzung: Wer kennt die abgebildeten Personen? Wer kann Angaben zu ihren Wohn- oder Aufenthaltsorten machen? Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt Auffälliges beobachtet? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben?


Der erste Verdächtige. Bild: Polizei Berlin

Hinweise entgegen nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664-473124 und per E-Mail an Dir-4-k-31@polizei.berlin.de. Zeug*innen können sich auch an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.


Der zweite Verdächtige. Bild: Polizei Berlin

Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über LGBTI-feindliche Übergriffe, da die Landespolizei mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*innen für queere Menschen. (pm/cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt LGBTI-feindliche Gewalt in Berlin
27.09.26 | Polizeibericht
Faustschlag in Gesicht: Schwules Paar in Berlin-Schöneberg attackiert
25.09.26 | Berlin
Regenbogen­bank für CSD-Anschlagsopfer erneut beschädigt
25.09.26 | Berlin
Fahrgast als "Schwuchtel" beschimpft: Bolt-Fahrer verurteilt
20.09.26 | Polizeibericht
Homophober Angriff in Berlin  Tatverdächtiger identifiziert
17.09.26 | Polizeibericht Berlin
Brutaler homophober Angriff in Prenzlauer Berg
14.09.26 | Polizeibericht
Berlin-Schöneberg: Mann aus Homophobie durch Faustschlag verletzt
-w-
Neu auf queer.de
Berlin
Foto-Fahndung: Wer erkennt diese mutmaßlich homophoben Schläger?
Veröffentlichung vor Tour
Tokio Hotel melden sich mit neuem Album "Encore" zurück
Rivale für "Heated Rivalry"?
Trailer zu "Forty Love" zeigt Romeo Beckham im Bett mit seinem Rivalen
Traunstein
Polizistin legt Revision gegen Vergewaltigungsurteil ein
"Keiner macht mal was Nettes"
Guido Maria Kretschmer: Alle lassen in Berlin ihren Dreck da
Bayern
Empörung über antiqueeres Predigt-Event im Bürgerhaus
Bild des Tages
Queerer Folk-Horror mit Bären im Bayerischen Wald
Gewinnspiel
Power Ballad  Der Song meines Lebens