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Heute, 04:00h 5 Min.

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Es ist erstaunlich, welche Preise Werke erzielen, die dem sogenannten "New Queer Intimism" zugerechnet werden. Rasant verlief die Entwicklung etwa bei Louis Fratino: Noch 2021 lag sein Auktionsrekord bei 55.500 Dollar, inzwischen sind es 756.000 Dollar. Dabei ist der 1993 geborene US-Amerikaner gerade einmal Anfang dreißig. Nach seinem Auftritt auf der 60. Biennale in Venedig, bei der queere Kunst so stark präsentiert wurde wie nie zuvor, hat seine Karriere einen weiteren Schub bekommen. Seit diesem Jahr vertritt ihn die Galerie David Zwirner  einer der größten Player der globalen Galerienszene. Die Londoner Dependance widmet Fratino nun unter dem Titel "Prose" die erste Einzelausstellung in Großbritannien.



Fratino ist derzeit allerdings nicht der einzige schwule Maler der Venedig-Biennale von 2024, der in London besondere Aufmerksamkeit erfährt. Fast zeitgleich zeigt die Courtauld Gallery mit "Someone Like You" die erste europäische Einzelausstellung von Salman Toor. Beide Künstler malen queere Intimität  und könnten doch kaum unterschiedlicher damit umgehen.

Schwuler Sex ganz selbstverständlich

Bei Fratino fallen zunächst die Männer ins Auge. Nackt in der Badewanne, beim Cruising vor der Bar oder beim Sex im Schlafzimmer, aber auch in alltäglichen Situationen: im Gedränge der U-Bahn oder im Kreis der Familie. Besonders die männlichen Körper wirken dabei eigentümlich plastisch, ja fast skulptural und sinnlich aufgeladen. Dass schwuler Sex neben einem gedeckten Tisch oder einem Blumenstrauß stattfindet, ist durchaus programmatisch. Fratino interessiert sich für das gewöhnliche Leben, für dessen "Prosa"  und Sex gehört für ihn wie selbstverständlich dazu, ohne dass er ihm einen außergewöhnlichen Stellenwert zuschreibt.



Blick in die Ausstellung: Schwitzende Körper in einer Schwulensauna (Bild: Axel Krämer)

Zugleich betreibt Fratino eine ambitionierte kunsthistorische Selbstverortung. Anders als Salman Toor, der sich immer wieder auf die Alten Meister bezieht, knüpft Fratino malerisch eher an die Moderne und Nachkriegsmoderne an  an Matisse und Picasso, aber auch an David Hockney. Dennoch kann man sowohl bei Toor als auch bei Fratino feststellen, dass sich schwule Intimität in eine Geschichte der Malerei einschreibt, in der sie lange keinen selbstverständlichen Platz besaß.

Dass sich die Verhältnisse inzwischen so sehr geändert haben, lässt sich als Erfolgsgeschichte bezeichnen.



Schwule Identität als Konsumprodukt



Doch ausgerechnet Fratino selbst ist die "Normalität" seiner Bilder nicht ganz geheuer. Als heterosexuelle Sammler*innen auf seine expliziten Darstellungen schwuler Sexualität einmal mit den Worten "Ich finde es toll, dass das so normal aussieht" reagierten, hinterließ das bei ihm, wie er später in einem Interview erzählte, einen seltsamen Nachgeschmack. Er fragte sich, ob er schwule Identität damit für ein heterosexuelles Publikum zum Konsumprodukt mache.



Louis Fratino, Summer in the city, 2026, © Louis Fratino, Courtesy David Zwirner (Foto: Kerry McFate)

Lange war die erotische Darstellung schwuler Männer schon deshalb subversiv, weil sie sichtbar machte, was gesellschaftlich unsichtbar bleiben sollte. Was aber geschieht mit dieser Widerständigkeit, wenn solche Bilder heute in einer der einflussreichsten Galerien der Welt hängen  und als vollkommen "normal" betrachtet werden?



Der Reiz für ein weibliches Publikum



Bei näherer Betrachtung greift die Frage nach der "Normalität" zu kurz. Denn bei einem Besuch der Londoner Ausstellung fällt auf, dass sich unter den Betrachtenden erstaunlich viele Frauen befinden. Eine Mutter mit Kleinkind auf dem Arm scheint sich gar nicht mehr von den zwei nackten Männern im Bad loseisen zu können. Die Szene erinnert an ein Phänomen, das derzeit weit über den Kunstbetrieb hinaus zu beobachten ist: den Erfolg schwuler Liebes- und Sexgeschichten bei einem großen weiblichen Publikum. Nicht zuletzt die Serie "Heated Rivalry" zeigt, wie weit diese Faszination inzwischen in die Popkultur hineinreicht.



Wie subversiv sind Bilder von schwulem Sex in einer der weltweit einflussreichsten Galerien (Bild: Axel Krämer)

Darin mag ein Schlüssel zum Verständnis von Louis Fratinos Bildern liegen: Sie bilden schwules Begehren nicht nur ab  sie setzen es in Umlauf. Und dabei löst es sich von einem ausschließlich schwulen Rezeptionsraum, ohne seinen schwulen Gegenstand zu verlieren.



Eine mögliche Erklärung liegt darin, dass Frauen hier an erotischem Begehren teilhaben können, ohne dass der weibliche Körper selbst zu dessen Objekt wird. Die vertraute heterosexuelle Rollenverteilung ist außer Kraft gesetzt: begehrender und begehrter Körper sind männlich.



Fratinos Sorge vor der Konsumierbarkeit schwuler Identität bekommt damit eine paradoxe Wendung: Gerade das spezifisch schwule Begehren kann den Reiz für ein nichtschwules Publikum ausmachen.

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Vertreter des "New Queer Intimism"

Dass Fratino mit seiner Hinwendung zu gleichgeschlechtlichem Sex, Intimität und Alltag keineswegs allein steht, deutet bereits der Begriff des "New Queer Intimism" an. Geprägt wurde er 2019 vom US-amerikanischen Kunstkritiker Tyler Malone anlässlich einer Ausstellung des israelisch-amerikanischen Malers Doron Langberg. Malone knüpfte damit an den historischen Intimismus um 1900 an, insbesondere an Pierre Bonnard und Édouard Vuillard, die das häusliche und private Leben zum Gegenstand ihrer Malerei machten. Zu den "New Queer Intimists" zählte er neben Langberg auch Fratino, Salman Toor, Kyle Coniglio und Anthony Cudahy.



Louis Fratino, Self-portrait in studio (after F.N. Souza), 2026, © Louis Fratino, Courtesy David Zwirner (Foto: Stephen Arnold)

Eine einheitliche Stilrichtung bezeichnet der Begriff allerdings kaum. Schon Fratino und Toor zeigen, wie unterschiedlich sich queere Intimität darstellen lässt. Auch Toor malt Männer, die flirten, sich küssen und begehren. Doch bleibt dieses Begehren stärker Gegenstand der dargestellten queeren Lebenswelt. Bei Fratino wird es dagegen zum Angebot an die Betrachtenden: Seine Männer begehren nicht nur, sie werden aller künstlerischen Stilisierung zum Trotz als fleischlich begehrenswerte Körper ins Bild gesetzt. Während Toor seinem Publikum das Fenster zu einer queeren Lebenswelt öffnet, springt bei Fratino das darin dargestellte Begehren mitunter auf die Betrachtenden über.



Dass diese Bilder inzwischen auch auf dem Kunstmarkt so begehrt sind, ist vor diesem Hintergrund fast folgerichtig. Kunst kann nicht nur sichtbar machen, was bereits begehrt wird. Sie kann auch verändern, was überhaupt als begehrenswert erscheint. Welche Grenzen dabei als Nächstes überschritten werden, ist noch längst nicht ausgemacht.