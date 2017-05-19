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EGMR-Urteil

Moldau wegen Diskriminierung bei LGBTI-Marsch verurteilt

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Republik Moldau verurteilt: Behörden hätten 2013 eine Demo von Genderdoc-M nach Drohungen nicht beschränken dürfen. Die LGBTI-Organisation erhält eine Entschädigung.


Archivbild: EGMR-Gerichtssaal in Straßburg (Bild: Frederick Florin / AFP)


Chisinau

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat die Republik Moldau verurteilt, weil Behörden einen Marsch der LGBTI-Organisation Genderdoc-M 2013 in Chisinau diskriminierend eingeschränkt haben. Der Organisation sprach das Gericht 4.500 Euro Entschädigung für immateriellen Schaden zu. Das Urteil wurde am 15. Oktober zugestellt.

Die Behörden hatten die Route des Marsches beschränkt, nachdem es Drohungen von queer­feindlichen Gruppen gegeben hatte. Das Gericht stellte einstimmig einen Verstoß gegen das Diskriminierungs­verbot (Artikel 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention) in Verbindung mit der Versammlungsfreiheit (Artikel 11) fest. Die Drohungen rechtfertigten es demnach nicht, die Rechte der Teilnehmenden zu begrenzen.

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Gericht: Drohungen dürfen nicht automatisch zur Einschränkung führen

Nach Auffassung des Gerichts hätten die Behörden die Versammlung schützen müssen, statt die Folgen der Drohungen auf die Organisation abzuwälzen. Der Schutz gelte auch für Demonstrationen, die Widerspruch oder Ablehnung hervorrufen. Sicherheitsmaßnahmen seien möglich, doch allein die Existenz von Drohungen dürfe nicht automatisch zur Einschränkung führen.

Das Urteil (Antrag Nr. 40235/15) wurde am 24. September von einem Dreierausschuss der Fünften Sektion gefasst und ist damit endgültig. Moldau muss die Entschädigung binnen drei Monaten zahlen.

Schon 2012 hatte der EGMR Moldau im Fall Genderdoc-M verurteilt. Damals ging es um das Verbot einer Demonstration von Genderdoc-M in Chisinau im Mai 2005. Das Gericht sah Verstöße gegen die Versammlungsfreiheit, das Recht auf wirksame Beschwerde und das Diskriminierungsverbot. (cw)

Links zum Thema:
» Das Urteil auf der EGMR-Homepage

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Chisinau
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