Ein bewegender Roman über queere Solidarität

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Heute, 07:05h 5 Min.

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Der Erzähler spricht von Istanbul als einer Stadt, der die Fäulnis innewohnt. Von der Türkei als einem Land, das seine eigene Unterdrückung nicht wahrhaben möchte. Von einem queeren "Wir", das sich gegen die tödliche Homo- und Transphobie zur Wehr setzt.



Der mit 100 Seiten auffallend schmale Roman "Die dunkelste Nacht eines langen Winters" (Amazon-Affiliate-Link ) ist nicht erst seit den brutalen Razzien gegen türkische LGBTI-Organisationen von beklemmender Brisanz. Der Ich-Erzähler Güneş, in seinen Fünfzigern und  wie Buchautor Barbaros Altuğ  seit mehreren Jahren im Berliner Exil lebend, ist auf der Suche nach einem toten Namensvetter: Ein schwuler Mann, zwanzig Jahre jünger, Teil der türkischen Armee, wurde ermordet.

Hin- und hergerissen zwischen Istanbul und Berlin



"Die dunkelste Nacht eines langen Winters" ist im September 2026 im Orlanda Verlag erschienen

Mit widerspenstigen Gefühlen kehrt er nach Istanbul zurück. Er hasst diese Stadt, spricht voller Abscheu von ihr, von dem Ort, der ihn so verletzt hat  und ertappt sich doch immer wieder bei einem zaghaften Gefühl der Zugehörigkeit. Zwischen der deutschen und der türkischen Metropole hin- und hergerissen, erkennt er Berlin trotz seiner Schwierigkeiten mit der deutschen Bevölkerung als seine Heimat an. Dass auch er eine Trennung erlebt hat, wird zwar angerissen, aber nicht weiter vertieft. Hier hätte sich der Roman ruhig noch etwas mehr Zeit für seine Hauptfigur nehmen dürfen, für das, was ihn geprägt hat und was er aus seiner Vergangenheit mit sich herumschleppt.



Die literarischen Einbettungen von Thomas Manns "Tod in Venedig" geben zusätzlichen Aufschluss über die Hauptfigur. Wiederholt tauchen  neben wörtlichen Zitaten  Blickstrukturen à la Aschenbach und Tadzio auf, und Güneş vergleicht sich selbst mit der Hauptfigur: "Wie Aschenbach war auch ich in einem mir fremden Land und lud die Wärme eines fremden Körpers mit Bedeutung auf. Uns trennten Jahre, Herkunft, Sprache, Erinnerung und doch schaute ich hin."



Er blickt auf den Schönling Amir und möchte dessen Schönheit literarisch festhalten, sie in Sprache bannen, bevor sie ihm wieder entgleitet. Die beiden teilen Migrations- und Fluchterfahrungen, und doch trennt sie so vieles in ihrer Geschichte. Auch der Rückgriff auf den deutschen Literaturklassiker macht die Zerrissenheit zwischen den beiden Ländern spürbar: die Fremdheit, die Sehnsucht, das Begehren und die Frage, wo man eigentlich hingehört.



Ein Wir, das sich nicht einfach auslöschen lässt



In den ineinander übergehenden Kapitelüberschriften "Eine schlechte Nachricht" und "Über die nicht gesprochen wird" benennt der Roman das brutale Schweigen, das dieser homophoben Gewalttat entgegengebracht wird. Der Leichnam wird zwar gefunden, über den Mord selbst aber wird nicht berichtet. "Aber wir wussten es besser", heißt es an dieser Stelle. Das unspezifische "Wir" avanciert zum Sprachraum für queere, bedrohte und verfolgte Existenzen, die trotz aller Gefahren miteinander solidarisch bleiben. Es ist ein Wir, das sich nicht einfach auslöschen lässt, das sich dem offiziellen Schweigen widersetzt und dort Wissen bewahrt, wo die Öffentlichkeit lieber wegschaut.



Der Erzähler formuliert daraus ein kraftvolles Selbstversprechen: "Für Güneş und für alle, die wie er zum Schweigen gebracht und vergessen worden waren, musste ich weiter nach der Wahrheit suchen." Doch die bittere Realität ist: Diese Wahrheit findet er nicht. Er konfrontiert die Polizei, den Freund und die Tante des Ermordeten. Letzterer wirft er vor, sie habe nicht nur das Lachen, sondern auch die Ängste ihres schwulen Neffen lieben müssen  eine aufrüttelnde Szene, die über den konkreten Mordfall hinausweist. Was bedeutet es, einen Menschen wirklich zu lieben, wenn ausgerechnet jene Seiten seiner Existenz unsichtbar bleiben müssen, die ihn verletzlich machen? Doch Güneş kann den Mörder nicht ermitteln, geschweige denn Konsequenzen einleiten. Dass die Suche nach Wahrheit ins Leere läuft, ist ein brutaler Schlag in die Magengrube, nicht nur für den Protagonisten. Auch für die Lesenden bleibt die schmerzhafte Erkenntnis zurück, dass selbst das beharrliche Nachfragen nicht immer Gerechtigkeit hervorbringt.

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Erzählen kann gelebter Widerstand sein

Am Ende wird das Erdbeben in Istanbul 2025 zur literarischen Katharsis: Die Stadt stürzt in ihrer Dunkelheit zusammen, und mit ihr scheint auch jene Ordnung ins Wanken zu geraten, die ihre eigene Fäulnis so lange verleugnet hat. Aus den Fehlern ihrer Vergangenheit könnte etwas Neues entstehen. Im Gespräch mit Amir formuliert der Erzähler eine kraftvolle Botschaft, einen "Samen für den Neuanfang": Erzählen kann gelebter Widerstand sein. Eine Geschichte festzuhalten heißt, sich gegen das Vergessen zu stemmen. Und sich nicht mundtot machen zu lassen.



Genau das ist es, was er dem ermordeten Güneş noch zukommen lassen kann: "Ich werde von dir berichten, Güneş. Ich werde nicht zulassen, dass sie auch dich vergessen. Wenn die Geschichte dieser Stadt neu geschrieben wird, wird dein Name darin vorkommen. Ich verspreche es dir. Und mit der Fäulnis wird es ein Ende haben." Ein kurzer, kraftvoller Text in einer prägnanten Übersetzung von Johannes Neuner, den ich so leicht nicht vergessen werde.

Infos zum Buch



Barbaros Altuğ: Die dunkelste Nacht eines langen Winters. Roman. Aus dem Türkischen von Johannes Neuner. 104 Seiten. Orlanda Verlag. Leipzig 2026. Taschenbuch: 19  (ISBN 978-3-949545-97-9). E-Book: 14,99 