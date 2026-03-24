"Für die Ewigkeit": Miley Cyrus ehrt verstorbene Dolly Parton

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Unter Tränen hat sich Miley Cyrus (33) am Freitag während eines Konzerts in der Hollywood Bowl in Los Angeles an Dolly Parton (1946-2026) erinnert. Die Country-Sängerin war am 25. August 2026 nach einem kurzen Kampf gegen den Krebs verstorben und die Patentante von Cyrus (queer.de berichtete).



Zu Partons Hit "Jolene" ließ Cyrus groß ein Foto der Verstorbenen einblenden, wie das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" berichtet. Die 33-Jährige erklärte demnach dem Publikum, dass sie sich für die Hollywood Bowl als Auftrittsort unter anderem entschieden hatte, weil sie dort einst selbst im Publikum sitzen konnte, um sich eine Show von Parton anzusehen.

Cyrus erinnerte sich daran, dass sie damals ihrer "Tante Dolly" sagte, dass sie einfach nur im Publikum sitzen wollte, um "wie der Rest der Welt" einen Auftritt Partons zu genießen. Wenn es nach ihrer Patentante gegangen wäre, wäre sie allerdings im passenden Kostüm neben ihr auf der Bühne gestanden.

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"Ich spüre sie jetzt mehr denn je"

Anstatt mit Cyrus aufzutreten, eröffnete Parton ihre Show damals mit Cyrus' "Hannah Montana"-Song "The Best of Both Worlds". Cyrus erinnerte sich: "Und ganz wie eine stolze Tante, sagte sie: 'Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber meine Patentochter ist Hannah Montana. Sie ist heute Abend sogar hier, sitzt aber auf ihrem Platz. [...] Sie meinte, sie wolle sich einfach nur [ungestört] die Show ansehen.'" Das hatte den Sinn des vorangegangenen Gesprächs zunichtegemacht, denn absolut niemand hatte laut Cyrus bis dahin mitbekommen, dass sie bei dem Konzert war.



"Hier bei euch allen zu sitzen, sie überall um mich herum zu spüren und zu wissen, dass sie direkt an meiner Seite ist, jeden Tag, noch intensiver, als es möglich war, als sie noch hier war. Ich spüre sie jetzt mehr denn je", sagte Cyrus. "Diese Erinnerung ist für mich Gold wert. Dolly und ich, wir sind für die Ewigkeit. Nichts in diesem Leben könnte uns jemals trennen, und ich werde sie wiedersehen." Darauf könne sie kaum warten, denn sie vermisse Parton sehr. Cyrus sang dann "Jolene", einen der großen Hits ihrer "Tante Dolly". (spot/cw)