Laut oder leise? Trans-Rechte in Zeiten von Backlash und Stillstand

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Heute, 15:11h 7 Min.

Heute, 15:11h 7 Min.

Der Bundesverband Trans* (BVT*) lud zu einer zweitägigen Fachkonferenz nach Berlin ins Global Village ein unter dem vielsagenden Titel "Verbündet verbunden  Breite Bündnisse für Trans*rechte". Vielsagend  wie ich meine  vor allem deshalb, weil Bündnispolitik angesichts der sich rasant verändernden politischen Lage im Land, die nun wirklich nichts Gutes für die queeren Communitys verspricht, ganz offenkundig das Gebot der Stunde ist.



Nur gemeinsam sind wir stark und diese Stärke hat mindestens zwei Perspektiven, nämlich zum einen das Verbündetsein innerhalb der Community, was selbstverständlicher klingt, als es in Wirklichkeit ist. Zum anderen ist es das Verbündetsein mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Das Programm der beiden Tage spiegelte ebendiese Perspektiven wider.



Wenn wir kurz zurückblicken in die Entstehungszeit des Selbstbestimmungsgesetzes (SBGG), dann erinnern wir uns an eine große Solidarisierungswelle gerade unter zivilgesellschaftlichen Organisationen. Große Verbände, gleich ob im Sozialbereich tätig oder für Frauen- und Kinderschutz, gleich ob Menschenrechtsorganisationen oder kirchliche Gremien, sie alle hatten ihr Votum für die geschlechtliche Selbstbestimmung abgegeben. Das tat uns außerordentlich gut angesichts massiver Diffamierungen und aggressiver Hetze auf der anderen Seite der Gesellschaft.

Stark veränderte politische Konstellationen

Heute haben wir es mit stark veränderten politischen Konstellationen im Bund und teils in den Ländern zu tun. Mit einer schwarz-roten Koalition befinden wir uns nach drei queerpolitischen Ausnahmejahren der Ampelregierung sozusagen wieder in einem "Normal"-Modus, der nichts anderes bedeutet, als dass Trans-Rechte und Queerpolitik wieder ganz weit hinten unter Sonstiges gelandet sind. Wir erinnern uns an die Aussage, Vielfalt sei nicht förderwürdig.



Und als ob das angesichts gewaltiger, leider auch mehr oder weniger ruhender Baustellen (Stichwort Abstammungsrecht, AGG-Reform und trans Gesundheitsversorgung) nicht schon fatal genug wäre, befinden wir uns außerdem in einer Zeit knapper Kassen, was mit Blick auf Milliardenlöcher noch nett umschrieben ist. Aber auch damit ist das Elend keineswegs komplett: Unsere Demokratie war  trotz rechtsextremer Kontinuitäten in der Geschichte der Bundesrepublik  noch nie so bedroht wie heute durch den Erfolgskurs der AfD und die Sehnsucht ihrer Wähler*innen nach einem autoritären Staat.



Welche Bündnisse brauchen wir?



Was nehmen wir nun aus der Fachkonferenz des BVT* als Botschaft mit nach Hause? Was sind die Empfehlungen und Handlungsanleitungen? Gab es sie überhaupt? Sollen wir laut und offensiv agieren und Konfrontationen nicht scheuen oder sollen wir lieber auf "Kanalarbeit" umstellen, also verdeckt und geräuschlos arbeiten und dabei das Erreichte sichern und den Fortschritt erst einmal vertagen?



Der gestrige Freitag stand ganz im Zeichen einer breiteren Bündnispolitik, was schon die Besetzung der Podien signalisierte, verbunden mit der Frage: Welche Bündnisse brauchen wir? In kleineren Gesprächsrunden ging es danach um zentrale Themen wie Sport, eine immer wichtiger werdende Rechtshilfe und schließlich den prekären Zustand der trans Gesundheitsversorgung.



Also, was tun? Aufgefordert, darauf Antworten zu geben, waren Tanja Abou (Universität Hildesheim), Eva Andrades (Antidiskriminierungsverband Deutschland), Lina Mitschke (Each One Teach One), René Schaar (Initiator der Petition "Pflicht zur Barrierefreiheit für alle") und schließlich Alva Träbert (LSVD*+).



Noch ist die Gesellschaft nicht gekippt



Frust und auch Wut kamen überall dort zur Sprache, wo es um die Alltagserfahrungen ging, denn Stillstand und Backlash, gepaart mit Hetzkampagnen, erweisen sich derzeit als durchgängige Praxiserfahrung im Zusammenhang mit aktivistischer Arbeit. Ja, es braucht Schutzkonzepte und Safe Spaces. Dabei darf nicht übersehen werden, dass Hass und Hetze keineswegs die ganze Gesellschaft ausmachen, wie Lina Mitschke betonte. Bei aller Polarisierung: Noch ist die Gesellschaft nicht gekippt, noch gibt es keine braune Einheitssoße.



Die Crux aller Anerkennungskämpfe ist allerdings, dass sich benachteiligte Gruppen immer erst das Recht erkämpfen müssen, Rechte zu haben. Gleichberechtigung und Teilhabe sind weder eine gesellschaftliche noch eine staatliche Garantieleistung entgegen allen bekannten Sonntagsreden. Das kann man wie René Schaar zwar kritisieren, aber wenn wir uns nicht um unsere Interessen kümmern, werden es die anderen bestimmt nicht tun.



Natürlich ist ein Staat als "Kümmerer" wünschenswert. Aber das ist nicht die Realität und war es auch noch nie. Warum sonst gibt es zivilgesellschaftliche Interessenvertretungen? Viel bedenklicher erscheint mir, was Tanja Abou ansprach: dass eine von den Rechten kontaminierte Sprache mittlerweile das Kanzleramt erreicht hat  Stichwort Stadtbild und Sozialneid-Narrative. Das Sagbare hat sich hier deutlich verschoben und das macht die Begegnung auf Augenhöhe schwieriger, wenn nicht unmöglich. Deshalb ist Alva Träberts Befund, der Politik sei die Sensibilisierung für unsere Themen abhandengekommen, zwar zutreffend. Er lässt aber offen, wie wir dorthin zurückkommen, falls die Politik für unsere Themen überhaupt je sensibel war.



Wenn der Fortschritt auf Eis liegt, liege das nicht an uns



Klar wurde indes: Wenn der Fortschritt auf Eis liegt, liege das nicht an uns. So wenig, wie es an uns liegt, dass die Politik immer wieder gegen besseres Wissen entscheidet. Deshalb sei es falsch, wie Mitschke meinte, dass wir die Fehler zuerst bei uns suchen, wo wir doch genau wissen, wer hier besser werden muss.



Am Ende wurde jedoch ebenso klar, dass niemand ein Rezept in der Tasche hat, wie die vielen Knoten, die es nach wie vor in der Queerpolitik gibt, zu lösen sind, und wie eine künftige Bündnispolitik aussehen soll, außer dass es Bündnisse braucht. Was jedoch zumindest von Fall zu Fall helfen könnte, das ist der Vorschlag, nicht nur Sorgen zu teilen, sondern mehr Freude und Spaß zu haben. Fazit der ersten Runde: nichts Neues, außer dass wir uns einig sind.

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Die Forderungen zielen auf Inklusion

In den folgenden Gesprächsrunden ging es  wie gesagt  um die Themen Sport, Rechtshilfe und Gesundheitsversorgung. Wir kennen die jüngsten Nachrichten aus dem Sport und die Vertreibung von trans Sportler*innen aus dem Profi- und Wettkampfsport. Julia Monro, Luan Pertl und Conny-Hendrik Schälicke umrissen in ihren Beiträgen die zahlreichen aktuellen Problemfelder. Wobei zu Recht als fatal angesehen wird, dass selbst der Breitensport, wo es eigentlich um Sport just for fun gehen sollte, von der unseligen trans Debatte gekapert wurde.



Die Forderungen zielen jedenfalls auf Inklusion. Auch wird dringend davor gewarnt, in Ohnmachtsszenarien zu verharren angesichts mächtiger Verbände und bewegungsunwilliger Vereine. Denn die Frage ist nicht, ob trans, inter und nichtbinäre Personen mitmachen dürfen, sondern wie ein Verein sich ändern muss, um für alle offen zu sein. Keine Lösung ist die Segregation  weder für den Breiten- noch für den Profisport so nach der Devise: Dann schaffen wir eben eine 3. Liga. Hier haben queere Sportvereine in den letzten Jahren eine wichtige Arbeit in Richtung Handlungsempfehlungen und Grundregeln geleistet.



Was nützen Gesetze, wenn die darin festgeschriebenen Rechte für diejenigen, für die sie gelten sollen, nicht oder nur schwer zugänglich sind? Was lag da näher, als eine Rechtsberatung für trans, inter und nichtbinäre Menschen zu gründen? Heute gibt es sie: die TIN-Rechtshilfe, die bereits erste Erfolge vorweisen kann. Aber Gerichtsverfahren kosten Geld. Auch da gibt es Positives zu vermelden, nämlich mit der Einrichtung des Fonds für geschlechtliche Selbstbestimmung, den Katrin Giere vorstellte. Und weil Verfahren nicht nur teuer, sondern oft auch langwierig sind, kümmert sich die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die durch Soraia Da Costa Batista in der Runde vertreten war, um strategische Prozessführung. Erfreulich ebenso die noch junge Initiative "Rechtshilfe-Netzwerk gegen Antiziganismus", die Alexander Cramer vertrat.



Schafft man Fortschritte eher auf der Beziehungsebene?



Den Abschluss bildete das Panel "Wie kann eine menschenrechtsbasierte Trans*gesundheitspolitik aussehen?" Natürlich wussten die versammelten Expert*innen, wie eine solche idealerweise aussähe. Da gab es keinen Dissens. Doch das Ideal ist das eine, die Realität und Praxis das andere. Jennifer Grafe von der Universität Tübingen veranschaulichte das in einem pointierten Input-Vortrag und zeigte nebenbei, dass komplexe Themen auch einen gewissen Unterhaltungswert haben können.



Wir erinnern uns, dass 2023 ein ablehnendes Urteil des Bundessozialgerichts im Fall der Kostenübernahme für eine Mastektomie (Entfernung der Brüste) bei einer nichtbinären Person am Ende die trans Medizin aus dem Ruder laufen ließ. Was vorher geregelt war, kam nun auf den Prüfstand. Die aktuelle Forderung lautet deshalb: Eine gesetzliche Regelung muss her. Dafür trat auch die anwesende Bundestagsabgeordnete der Grünen Nyke Slawik ein.



Wie schon beim Thema Bündnispolitik am Anfang der Konferenz, stellte sich auch hier die Frage nach der besten Strategie. Schafft man Fortschritte eher auf der Beziehungsebene, weil es durchaus zugewandte und hilfreiche Personen gibt, und vermeidet so die große Geräuschkulisse, die kontraproduktiv sein könnte? Ein allgemeinverbindliches Rezept jedenfalls gab es nicht, stattdessen die realistische Einschätzung, dass wir nicht erwarten können, dass es für die Community immer erfolgreich weitergeht. Die Frage bleibt also: Was tun?