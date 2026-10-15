So queer ist das Viennale-Programm 2026

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Heute, 03:10h 5 Min.

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261 Filme umfasst das Programm der Viennale vom 22. Oktober bis 3. November 2026. Nur ein Drittel davon stammt von Regisseurinnen. "Ein nach wie vor unzureichender Wert", erklärt die Leiterin des größten Filmfestivals Österreichs, Eva Sangiorgi, selbstkritisch. Doch in Venedig, Cannes oder Locarno ist die Quote noch niedriger.



Immerhin: Aus queerer Sicht handelt es sich um ein starkes Programm. Das Wiener Festival zeigt in diesem Jahr neben Mainstream-Highlights auch einige außergewöhnliche Filme, die es wohl nicht ins Kino schaffen werden.



Wenn ein schwuler Partylöwe ein Kind bekommt



Die Filmfestspiele von Cannes sind die größte queere Quelle, aus der die Viennale in diesem Jahr schöpft: Im französischen Drama "Garance" verliebt sich die gleichnamige junge Schauspielerin in eine Set-Designerin, es entsteht eine glückliche Beziehung. Doch Garance ist alkoholsüchtig. Der Film zeigt ihre Sucht zwischen Alltagsbeherrschung und Verleugnung, statt nur bekannte Klischees zu reproduzieren  ein ergreifender, authentischer Film.



Um Substanzmissbrauch geht's auch um "Club Kid"  doch Peters rauschhafte Clubnächte enden plötzlich, als er die Verantwortung für einen 10-Jährigen übernimmt. Vom Partykönig zum Vorzeigedaddy? Ganz so einfach ist es nicht, wie Regisseur Jordan Firstman  bekannt aus "Rotting in the Sun" in seinem ersten Spielfilm zeigt.

"Tangles" wird zu Tränen rühren

Vom New York der Gegenwart in die von Aids geprägte Stadt der 80er bringt uns "The Man I Love" von Ira Sachs, der sogar in Wien zu Gast sein wird. Im Drama will der Sänger Jimmy trotz Erkrankung zurück auf die Bühne, während sich um ihn herum ein Liebesdreieck entwickelt.



Von der Metropole in die Provinz pendelt die queere Sarah, nachdem sie erfahren hat, dass ihre Mutter an Alzheimer erkrankt ist. Also macht sie sich oft auf dem Weg von San Francisco nach Maine. Der Animationsfilm "Tangles" von Regisseurin Leah Nelson basiert auf der gleichnamigen autobiografischen Graphic Novel von Sarah Leavitt. Eine Geschichte, die zwischen Trauer und Freude pendelt  und bei der viele Tränen laufen werden.



Transition im Krieg



Zurück in der Gegenwart sind die französischen Abiturient*innen in "La Gradiva" auf Klassenfahrt in Italien. Dort passiert, was auf solchen Reisen passiert, doch es gibt auch Streit über Politik und Ghosting. Ein queerer Coming-of-Age-Film, der in Cannes hochgelobt wurde.



Auch die Weltlage hinterlässt Spuren im queeren Kino  und auf der Viennale. In "Selten wache ich träumend auf" der deutschen Regisseurin Isabelle Stever geht es um den trans Mann Oleh und seine Partnerin Olya. Als sie vor dem russischen Angriffskrieg fliehen wollen, löst Olehs Identität Probleme aus.



Céline Sciammas persönlichster Film



Ebenfalls aus Locarno mitgebracht wurden Filme "At Night" über eine Gruppe von Frauen, die in der Pariser Metro oder queeren Clubs über Begehren oder Mutterschaft sprechen, sowie "Objet A" über eine ungewöhnliche Dreiecksbeziehung.



Ein echtes Highlight, das wahrscheinlich nicht regulär in den Kinos laufen wird, ist "Tutti Frutti" von Céline Sciamma: Ein persönlicher Essayfilm der lesbischen Regisseurin von "Water Lilies", "Tomboy" oder "Porträt einer jungen Frau in Flammen", in dem sie über das Kino und queeren Aktivismus nachdenkt.



Tonys Vater hat Aids



Ob es "Joie de vivre" ins reguläre Kino schafft? Ebenfalls unwahrscheinlich  allein schon, weil der auf zwei Teile aufgeteilte Dokumentarfilm insgesamt fast 7,5 Stunden lang ist. Der Regisseur Luca Guadagnino ("Call Me by Your Name", "Challengers", "Queer") hat damit eine Ode an den italienischen Regisseur Bernardo Bertolucci gedreht. Er spricht darin mit Filmschaffenden wie Martin Scorsese oder David Cronenberg und erkundet die homoerotischen Untergründe in Bertoluccis Werk.



Genau wie "Joie de vivre" feierte auch "Eklipse" seine Premiere in Venedig. In dem österreichischen Drama von Manuel Wetscher geht es um Tony, der 1999 herausfindet, dass sein Vater "die Schwulenkrankheit" hat  plötzlich durchbricht Aids das idyllische Bergpanorama.



Isabelle Huppert als Blutsaugerin



Mit den beschaulichen Alpen hat "Die Blutgräfin" der queeren Altmeisterin Ulrike Ottinger nichts gemein: Ihr durchgedreht-opulenter Film spielt in und unter Wien. Der Hauptdarstellerin Isabelle Huppert stellt sie dabei eine Reihe bizarr-absurder Nebenfiguren an die Seite  ein komischer Spaß!



Von Wien nach Salzburg pendelt der 72-jährige Bobby  und nimmt dabei gern Mitreisende mit. "London" lebt dabei von der bewussten Offenheit der Erzählung  und davon, sich zwischen Dokumentation und Spielfilm zu bewegen.



Zwei nackte Männer



Dokumentationen haben es nach wie vor schwer im Kino. Umso erfreulicher, dass mit "Übergang" gleich eine Doku über einen Dokumentarfilmer im Viennale-Programm vertreten ist. Das Porträt für Thomas Heise wurde von ihm selbst begonnen und nach seinem Tod von zwei Weggefährten vollendet.



Dokumentarisch sind auch die Filme von Jan Soldat, einem Viennale-Dauergast. In diesem Jahr zeigt er hier seine zwei Kurzfilme "Manfriet" und "Bernd"  über zwei Männer, die sich nackt in ihren Wohnungen bewegen.

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Der neue Film von Andrew Haigh

Nackt ist auch die Frauengruppe rund um Peaches und Florentina Holzinger, die in "Eternity" eine Art katholische Prozession an einem Schweizer Gletscher inszenieren  eine künstlerische Intervention kurz vor dem Klimakollaps.



Im Schnee, aber in den 50ern und in Colorado, liegt auch Mikey in "A Long Winter". Der neue Film von Andrew Haigh ("All Of Us Strangers") porträtiert die Familie in ihrer Einsamkeit, die plötzlich zerrissen wird. Das Drama basiert auf einer Kurzgeschichte des Iren Colm Tóibín.



Ein Camp-Klassiker



Neben dem zeitgenössischen Kino legt die Viennale immer auch viel Wert darauf, in die Filmgeschichte zurückzublicken. Eine Retrospektive widmet sich in diesem Jahr dem US-Regisseur Robert Aldrich. Seine Filme wie "Was geschah wirklich mit Baby Jane?" mit Joan Crawford und Bette Davis oder "Wiegenlied für eine Leiche" gelten als Camp-Klassiker.



"Das Doppelleben der Sister George" von 1968 über die lesbische Schauspielerin June spaltet bis heute die Gemüter: Einerseits machte er lesbisches Begehren deutlich, gleichzeitig stellte er die lesbische Szene zu negativ dar.