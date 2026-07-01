Rowlings Agent kritisiert trans Protest bei "Cursed Child"-Aufführung

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Aktivist*innen, die sich für die Rechte von trans Menschen einsetzen, haben kürzlich am roten Teppich vor einer Aufführung von "Harry Potter and the Cursed Child" in London für Aufsehen gesorgt. Neil Blair, der Agent von J. K. Rowling (61), hat nun gegenüber dem Branchenmagazin "Variety" Kritik geäußert.



Hintergrund der Protestaktion war, dass sich die "Harry Potter"-Autorin seit mehreren Jahren extrem transfeindlich äußert. Der "London Standard" hat ein Video veröffentlicht, in dem sich mehrere Personen wehren, von Security-Mitarbeiter*innen vom roten Teppich entfernt zu werden.



Ob jemand bei dem Protest verletzt wurde, ist nicht bekannt. Der Clip erweckt den Eindruck, dass die Demonstrant*innen nicht übergriffig werden und eher rabiat mit ihnen umgegangen wird.

Blair fordert "Atmosphäre von Respekt und Sicherheit"

Blair hält derartige Aktionen für gefährlich. "Wir respektieren friedlichen Aktivismus und das Recht, unterschiedliche Meinungen zu äußern", heißt es in dem Statement. "Diese Rechte müssen jedoch so ausgeübt werden, dass andere nicht gefährdet werden  darunter Zuschauer, Darsteller und Theatermitarbeiter -, wie wir am Abend bei den Protesten vor dem Palace Theatre in London im Vorfeld der Galavorstellung von 'Harry Potter and the Cursed Child' gesehen haben."



Vor allem wolle man seiner Ansicht nach "die Magie von 'Harry Potter'" den Fans näherbringen. Jeder dieser Fans verdiene es, jene Magie "in einer Atmosphäre von Respekt und Sicherheit" genießen zu können.

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Für Rowling sind trans Frauen keine Frauen

Die Schriftstellerin selbst äußert sich seit Jahren respektlos gegenüber trans Menschen und wird dafür massiv kritisiert. Sie rief letztes Jahr sogar zum Boykott gegen ein großes Kaufhaus auf, nur weil dieses trans Menschen als Angestellte duldet (queer.de berichtete). Rowling vertritt die Auffassung, dass trans Frauen keine Frauen sind und eine pauschale Gefahr für cis Frauen darstellten.



Stars aus der Harry-Potter-Filmreihe wie Daniel Radcliffe (37) hatten sich vor Jahren von Rowling distanziert. Rowling ist seit Jahren nicht mehr gut auf die früheren Kinderdarsteller zu sprechen: Letztes Jahr behauptete sie etwa, Emma Watson (36) sei ignorant und wolle Frauenrechte zerstören (queer.de berichtete). (spot/cw)