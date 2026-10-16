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In Berlin wollen Linke, Grüne und SPD jetzt Kurs auf Koalitionsverhandlungen nehmen. Die drei Parteien schlossen am Samstagabend ihre Sondierungen zur Regierungsbildung ab. In einer Vereinbarung mit der Überschrift "Mehr gemeinsam. mehr Berlin" (PDF) skizzierten sie bereits Schwerpunkte einer künftigen Zusammenarbeit, darunter auch queerpolitische Vorhaben.



"Zudem bekennen wir uns klar zu unserem Profil als Regenbogenhauptstadt und werden queere Infrastrukturen, sichere Räume sowie die Präventionsarbeit gegen Queerfeindlichkeit und die entsprechenden Aktionspläne sichern und weiterentwickeln", heißt es in dem Sondierungspapier.



Nun müssen noch die Parteigremien offiziell über die Aufnahme der Koalitionsverhandlungen entscheiden, die dann Anfang November beginnen könnten.

"Sichtbar und selbstbestimmt"

Als Leitbild formulieren die Parteien: "Wir wollen ein Berlin, in dem alle Menschen frei und sicher leben können, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Identität oder wie lange sie schon in Berlin leben  sichtbar und selbstbestimmt."



An anderer Stelle des Papiers heißt es: "In Zeiten zunehmender sozialer Spaltung und rechter Hetze stellen wir uns der Verantwortung, den gesellschaftlichen Zusammenhalt aktiv zu stärken." Ziel sei ein Berlin, in dem alle Menschen  unabhängig unter anderem von "Geschlecht, geschlechtlicher Identität, sexueller Identität, Behinderung, chronischer Erkrankung, Neurodivergenz"  "mit gleichen Rechten in Würde, Sicherheit und Freiheit leben können".



Die drei Parteien betonen zudem: "Die unterschiedlichen Erfahrungen, politischen Haltungen und Lebensentwürfe der Berlinerinnen und Berliner gehören zu unserer Stadt." Man stehe für "gleiche Teilhabe, friedlich und demokratisch ausgetragene Konflikte, Demokratie und Menschenrechte sowie Meinungs-, Kunst- und Wissenschaftsfreiheit". Antisemitismus, Antiziganismus, Rassismus in allen Formen "sowie gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wie Queerfeindlichkeit treten wir entgegen".



Die Linken-Politikerin Elif Eralp, die erste linke Regierende Bürgermeisterin werden könnte, kündigte ein "gemeinsames Schutzversprechen für jüdisches Leben" an. "Wir werden gegen Judenhass vorgehen", sagte sie. Das gelte aber auch für andere Formen von Rassismus oder für Queerfeindlichkeit.



Antidiskriminierungscheck für alle Gesetze



"Diskriminierungsfreiheit ist für uns eine zwingende Querschnittsaufgabe für alle politischen und gesellschaftlichen Handlungsfelder", schreiben die Parteien. "Um dies zu gewährleisten, werden wir alle Gesetze und Verordnungen einem Antidiskriminierungscheck unterziehen und bestehende Schutzlücken schließen." Das Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) wolle man reformieren und das Diversity-Landesprogramm weiterentwickeln.



Zusätzlich solle ein Landesdemokratiefördergesetz kommen: "Gleichzeitig stärken wir mit einem Landesdemokratiefördergesetz die Antidiskriminierungsarbeit, Empowerment, Monitoring und Dokumentation der Zivilgesellschaft."



Eralp kündigte an, der Spaltung in der Stadt entgegenzuwirken. "Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist zentral, dass wir eine umarmende Politik machen und wegkommen von den Polarisierungen und von den Spaltungen", sagte sie. "Wir denken die verschiedenen Communitys in unserer Stadt zusammen. Wir wollen verbinden, und wir wollen Brücken bauen."

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Enteignung und Mietendeckel

Bundesweite Debatten dürfte der Plan auslösen, im Falle einer Koalition eine Vergesellschaftung großer privater Wohnungsbestände anzugehen. Demnach sollen private Wohnungskonzerne ab einem Bestand von 10.000 Wohnungen in Berlin gegen eine Entschädigung enteignet werden. Für die aktuell rund 440.000 kommunalen Wohnungen soll es einen Mietendeckel geben, der maximal zwei Prozent Mietsteigerung pro Jahr erlaubt. Gegen illegalen "Mietwucher" wollen die Parteien massiv vorgehen. Das bislang größte Neubauprogramm soll bis 2031 in 100.000 Baugenehmigungen und dann in 100.000 neue bezahlbare Wohnungen münden.



Auch die Vermüllung der Hauptstadt wollen die Parteien anpacken. Es solle einen kostenlosen Sperrmüllabholtag pro Jahr geben, kündigte Eralp an. Grünen-Fraktionschef Werner Graf sagte: "Wir werden auch prüfen, ob wir eine Verpackungssteuer hier in Berlin einführen können."



Bereits vor dem Start der Sondierungen hatten die Parteien eine Vereinbarung zum Umgang mit antisemitischen Vorfällen in den Reihen der Linken geschlossen. Sie bekennen sich gemeinsam zum Schutz jüdischen Lebens, zum Existenzrecht Israels und zu einer Zwei-Staaten-Lösung. Angedacht sind zudem Sanktionen bis hin zum Fraktionsausschluss. Grüne und SPD hatten diese Verständigung zur Voraussetzung für Sondierungen gemacht.



Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus am 20. September war die Linke mit 25,7 Prozent stärkste Kraft geworden, vor CDU (18,8), AfD (16,3), Grünen (14,3) und SPD (12,1). Die bisherige CDU/SPD-Koalition hat damit ihre Mehrheit verloren. (dpa/cw)