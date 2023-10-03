Navratilova wird 70: Wie eine lesbische Ikone trans Menschen den Rücken kehrte

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"Der Tennisball weiß nicht, wie alt ich bin." Mit diesem Satz fasste Martina Navratilova einmal zusammen, wie sie ihre Karriere angelegt hat: Äußere Umstände sollen sie nicht aufhalten. Mit 18 Jahren bleibt sie nach einem Turnier in den USA und bittet um politisches Asyl. Sie liefert sich über Jahre Duelle mit ihrer US-amerikanischen Rivalin Chris Evert (71) und läuft ihr schließlich den Rang ab. Ihre Homosexualität wird öffentlich  zu einer Zeit, in der sie im Spitzensport noch weitgehend tabuisiert ist.



In den 1980er Jahren trifft sie auf die junge Steffi Graf (57), die ihr später den Rang abläuft. Navratilova überwindet mehrere Krebserkrankungen und bleibt dem Sport verbunden. Zugleich steht sie seit Jahren wegen transfeindlicher Äußerungen in der Kritik. Am 18. Oktober wird Martina Navratilova, eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen der Geschichte, 70 Jahre alt.



Asylantrag in den USA mit 18 Jahren



Sie wird 1956 als Martina Subertova in Prag geboren. Ihre Eltern lassen sich scheiden, als sie drei Jahre alt ist. Ihre Mutter heiratet 1962 den Tennistrainer Miroslav Navratil. Seitdem heißt sie Navratilova. Als Jugendliche fasst sie den Entschluss, Tennisprofi zu werden. Mit 15 ist sie tschechische Meisterin und trifft mit 17 zum ersten Mal auf ihre spätere Dauer-Konkurrentin Chris Evert. 1975, mit gerade einmal 18 Jahren, bleibt sie nach den US Open in den Vereinigten Staaten und bittet um politisches Asyl.



Der Schritt ist nicht nur eine Entscheidung für die sportliche Karriere, sondern auch ein Bruch mit ihrem bisherigen Leben. In den USA wird aus der jungen Sportlerin schnell eine Projektionsfläche. Auf der einen Seite die strahlende Amerikanerin Chris Evert, auf der anderen Navratilova, die aus dem Ostblock in den vermeintlich goldenen Westen geflohen ist. "Ich war die Vorzeige-Kommunistin, die über Nacht zur Kapitalistin wird. Es gab nichts dazwischen", sagt sie 2026 in einem Interview mit dem US-Sender PBS. "Dabei bin ich beides nicht."

Unfreiwilliges Outing

1981 wird ihre Homosexualität öffentlich bekannt  allerdings nicht aus freien Stücken. Nachdem sie sich gegenüber einem Journalisten zu ihrer sexuellen Orientierung geäußert hat, werden ihre Aussagen gegen ihren Willen veröffentlicht. Zu einer Zeit, in der Homosexualität im Spitzensport noch weitgehend tabuisiert ist, hat das auch berufliche Folgen: Trotz ihrer sportlichen Erfolge fällt es ihr schwer, lukrative Sponsorenverträge zu gewinnen.



Später engagiert sich Navratilova öffentlich für die Rechte homosexueller Menschen und die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Nach eigenen Worten geht es ihr dabei nicht darum, mutig zu erscheinen, sondern ihren Überzeugungen treu zu bleiben. "Ich habe immer versucht, das Richtige zu tun. Nicht das, was besonders populär ist", sagt sie 2022 im Gespräch mit dem "Guardian".



Transfeindliche Äußerungen



Trotz ihres Engagements für Rechte von Lesben und Schwulen macht Navratilova seit Jahren Stimmung gegen trans Menschen. Sie lehnt die Teilnahme von trans Frauen am Frauensport ab: 2020 unterstützte sie ein Gesetz, das trans Frauen praktisch vom Universitätssport ausschließen soll (queer.de berichtete). Im Oktober 2023 griff sie den Schauspieler Daniel Radcliffe an, der sich 2020 in einer Stellungnahme für die LGBTI-Organisation The Trevor Project gegen Äußerungen der "Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling gestellt hatte. "Trans Frauen sind Frauen", hatte Radcliffe damals erklärt. Als das Zitat am 2. Oktober 2023 auf X wieder auftauchte, schrieb Navratilova: "Sei einfach still, Daniel. Sei still." (queer.de berichtete).



Ihre transfeindliche Haltung beschränkt sich nicht auf den Sport. Am 28. November 2023 reagierte sie auf der Plattform X auf ein Video des britischen LGBTI-Verbands Stonewall, in dem verschiedene lesbische Frauen  darunter auch trans Frauen  für lesbische Sichtbarkeit werben. Navratilova schrieb: "Ein Kerl kann keine Lesbe sein. Egal, was sie sagen, egal, wie sie sich fühlen, egal, wie sie uns zu überzeugen versuchen" queer.de berichtete. Auf Nachfrage bekräftigte sie ihre Position: Ein Mann, der sich als Frau identifiziere und sich zu Frauen hingezogen fühle, sei "halt so, aber keine Lesbe". Niemand bestreite die Existenz anderer, schrieb sie weiter, "aber Worte sind wichtig".



Erfolge und Fitness



18 Grand-Slam-Titel im Einzel, neun Wimbledon-Siege und insgesamt 59 Grand-Slam-Titel im Einzel, Doppel und Mixed: Mit dieser Bilanz zählt Martina Navratilova zu den erfolgreichsten Spielerinnen der Tennisgeschichte. 332 Wochen steht sie an der Spitze der Weltrangliste. Navratilova gilt zudem als Vorreiterin beim professionellen Training: Schon früh setzt sie auf systematisches Kraft- und Ausdauertraining, bewusste Ernährung und Sportpsychologie. Ihre Fitness verschafft ihr einen Wettbewerbsvorteil, und ihr Ansatz gehört im Profitennis heute zum Standard.



Auch im höheren Tennisalter bleibt sie konkurrenzfähig. 2004 gewinnt sie mit 47 Jahren in Wimbledon noch einmal ein Einzelmatch. "Der Tennisball weiß nicht, wie alt ich bin", sagt sie damals. Zwei Jahre später holt sie bei den US Open ihren letzten Grand-Slam-Titel im Mixed  nur wenige Wochen vor ihrem 50. Geburtstag.

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Duelle mit Steffi Graf

Wer in Deutschland an Martina Navratilova denkt, dem kommt oft auch Steffi Graf in den Sinn. In den späten 1980er Jahren trifft Navratilova als erfahrene Spielerin auf das junge deutsche Talent. Für Graf führt der Weg an die Weltspitze über die Amerikanerin, die ihren Platz nicht kampflos räumen will. 1987 besiegt Graf ihre Konkurrentin im Finale der French Open und gewinnt damit ihren ersten Grand-Slam-Titel. Doch Navratilova hält dagegen: 1987 setzt sie sich in Wimbledon noch einmal gegen Graf durch.



Erst danach verschiebt sich das Kräfteverhältnis zugunsten der jungen Deutschen. Navratilova und Evert geben sich Halt Lange bevor Steffi Graf zu ihrer größten Herausforderin wird, liefert sich Martina Navratilova mit Chris Evert eine der berühmtesten Rivalitäten der Tennisgeschichte. Insgesamt 80-mal stehen sich die beiden auf dem Platz gegenüber. Mit ihren unterschiedlichen Spielstilen und Persönlichkeiten prägen sie die Tour und treiben sich gegenseitig an. "Wir haben uns gegenseitig besser gemacht", sagt Navratilova rückblickend.



Kampf gegen den Krebs



Aus der sportlichen Rivalität entwickelt sich im Laufe der Jahre eine Freundschaft. Besonders eng rücken die beiden zusammen, als sie mit schweren Erkrankungen konfrontiert werden. Navratilova kämpft 2010 gegen Brustkrebs und 2022 gegen Brust- und Rachenkrebs. Chris Evert erhält im Dezember 2021 die Diagnose Eierstockkrebs. Im Juni 2026 wird eine erneute Rückkehr der Krankheit bei ihr bekannt.



Wie sie einander unterstützen, zeigt ein Ausschnitt der Netflix-Doku "Chris & Martina: The Final Set". Darin scherzen sie darüber, dass sich ihr einstiger Konkurrenzkampf selbst während ihrer Krebserkrankungen fortgesetzt habe. Evert ahmt Navratilova nach: "Ich habe meine Haare verloren  ich auch. Ich habe 20 Pfund verloren  ich 30." Beide brechen in Gelächter aus. "Wenn ich an ihre Reise mit dem Krebs denke, hilft mir das für meine Reise", sagt Evert.



Privatleben mit Frau und Kindern



Privat lebt Navratilova mit ihrer Frau Julia Lemigova (54) in Miami. Lemigova ist ein früheres Model und bekannt aus dem Reality-Format "The Real Housewives of Miami". Die beiden heiraten 2014. Im März 2023 gibt ihre Frau bekannt, dass Navratilova den Krebs überwunden hat (queer.de berichtete). Im August 2024 adoptieren sie zwei Jungen, deren Namen sie aus der Öffentlichkeit heraushalten . Für Navratilova bedeutet das mit 67 noch einmal den Alltag mit zwei kleinen Kindern (queer.de berichtete).



Dem Tennissport ist sie bis heute eng verbunden und kommentiert weiterhin große Turniere. Daneben zeigt sie auf Instagram Einblicke in das Leben mit ihrer Familie in Florida. Auf dem Platz setzte Navratilova auf Serve-and-Volley: Aufschlag und Punkt am Netz  das war ihr Spiel. Auch mit 70 äußert sie sich öffentlich zu gesellschaftlichen Debatten  und bleibt dabei umstritten. (cw/spot)