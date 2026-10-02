Was das "Mar-a-Lago-Face" über die MAGA-Bewegung verrät

Von

Heute, 15:29h 5 Min.

Heute, 15:29h 5 Min.

Wenn eines Tages Donald Trump von der Weltbühne abtritt, wird auch sein monumental überladenes Anwesen in Florida als politische Hintergrundkulisse keine Rolle mehr spielen. Aus dem kollektiven Gedächtnis wird Mar-a-Lago hingegen nicht verschwinden: Zu viele düstere Geschichten verbinden sich inzwischen mit diesem Ort, der als Chiffre einer verstörenden Epoche bleibt  und möglicherweise in Horrorfilmen wiederkehren wird, in denen Amerika diese Vergangenheit verarbeitet. Etwas, das mit dem unseligen Namen verbunden ist, hat schon jetzt ein Eigenleben entwickelt: das legendäre "Mar-a-Lago-Face".



Schon seit 2024 wird über den eigentümlichen Look, der sich im Umfeld Donald Trumps ausgebreitet hat, Hohn und Spott ausgeschüttet. Typischerweise folgt er einem Schönheitsideal, das auf maximale Künstlichkeit setzt: das Gesicht porzellanartig glatt, die Wangenknochen scharf hervortretend, die Lippen aufgeblasen, die Augenbrauen hochgezogen, die Haut gebräunt  und vor allem von allem zu viel. Erzeugt wird dieser Eindruck durch ein ganzes Arsenal kosmetischer Eingriffe: Botox und Filler gehören ebenso dazu wie plastische Chirurgie, ergänzt durch starkes Make-up und künstliche Bräune.

Eine ins Theatralische gesteigerte Weiblichkeit

Gerade hat Susan Dell, Ehefrau des Techmilliardärs Michael Dell, die seit einiger Zeit schwelende Debatte neu entfacht. Als die 60-Jährige Anfang Oktober gemeinsam mit ihrem Mann neben Donald Trump im Oval Office auftrat, um für die von ihnen mitfinanzierten "Trump Accounts" zu werben, richtete sich die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien schnell auf ihr Gesicht: Schon wieder ein neues "Mar-a-Lago-Face"!



Man kann diese Häme durchaus problematisch finden. Menschen öffentlich wegen ihres Aussehens vorzuführen, bleibt fragwürdig  auch wenn sie beträchtliche Summen investieren, um dieses Aussehen zu erreichen. Außerdem verdeckt das Sich-darüber-Lustigmachen, dass es beim "Mar-a-Lago-Face" um mehr geht: um ein bestimmtes ästhetisches Vokabular. Und das verdient einen differenzierten Blick. Künstlichkeit, Überzeichnung und die demonstrative Betonung von Geschlechtsmerkmalen sind auch Teil queerer Kulturpraxis. Nicht zufällig ist beim "Mar-a-Lago-Face" immer wieder der Vergleich mit Dragqueens gezogen worden.



Diese Parallele ist schon deshalb bemerkenswert, weil Republikaner Dragshows zum Gegenstand ihres Kulturkampfs machen und die Partei mit großer Härte gegen die Rechte von trans Menschen vorgeht. Zugleich wird im Umfeld Donald Trumps eine Weiblichkeit kultiviert, die selbst ins Theatralische gesteigert ist. Der Widerspruch liegt auf der Hand. Aber was lässt sich daraus schließen?



Es wäre Camp, wenn es nicht so humorlos wäre



Eine drastische Antwort darauf fand die Journalistin Amanda Marcotte bereits im März 2025 im amerikanischen Online-Magazin "Salon". Das 'Mar-a-Lago-Face' ist für sie Teil einer MAGA-Ästhetik, in der Künstlichkeit und Übertreibung selbst politisch aufgeladen sind. Dabei gehe es vor allem um Geschlecht: Obwohl die amerikanische Rechte darauf beharre, dass es angeboren und unveränderlich sei, werde es zugleich bis ins Karikaturhafte zugespitzt. Frauen und Männer erschienen schließlich wie Cartoonversionen von "Frau" und "Mann". Marcotte zieht deshalb selbst den Vergleich mit Drag. Auch Dragqueens übertreiben Geschlecht bis ins Groteske  allerdings mit entgegengesetztem Ziel. Während Drag starre Geschlechterrollen unterlaufe, solle ihre Überzeichnung im MAGA-Milieu diese Rollen gerade befestigen. Marcottes Pointe: Es wäre Camp, wenn es nicht so humorlos wäre.



They call it Mar-a-lago face for a reason. So many Trump supporting women have drastically altered themselves. Why? pic.twitter.com/YS9VF3ilps Sue Ryan (@sueryan) October 8, 2026 / sueryan

|

Marcotte selbst spricht von einem Druck, Geschlecht in übersteigerter Form darzustellen. Und tatsächlich stellt sich die Frage, ob ein politisches Milieu, das so vehement auf eindeutigen Geschlechterrollen beharrt, nicht auch einen ästhetischen Anpassungsdruck erzeugt. Das "Mar-a-Lago-Face" wäre dann nicht nur Ausdruck individueller Vorlieben, sondern auch ein sichtbares Zeichen der Zugehörigkeit.



Die Performativität von Geschlecht



Im Frühjahr 2026 wurde dieser Widerspruch sogar zum Gegenstand einer New Yorker Kunstausstellung. In einem ehemaligen Restaurant auf der Lower East Side traf unter dem Titel "MAR-A-LAGO FACE" die Ästhetik aus Trumps Umfeld auf queere Kunst. Evan Karas, der die Ausstellung gemeinsam mit Eleanor Hicks kuratierte, sah dabei nicht einfach zwei gegensätzliche Welten. Für ihn berühren sich queere und rechte Körpermodifikation gerade darin, dass beide den Körper verändern, um Geschlecht sichtbar zu gestalten  gesellschaftspolitisch stehen dahinter jedoch gegensätzliche Vorstellungen. Zudem soll beim "Mar-a-Lago-Face" die kosmetische Arbeit offenbar gar nicht vertuscht werden: Die Eingriffe dürfen sichtbar bleiben. Die Künstlichkeit ist kein Betriebsunfall dieses Schönheitsideals, sondern gehört dazu.



Die Sache scheint also interessanter als der bloße Vergleich mit Drag. Denn die Frage, warum MAGA-Frauen plötzlich wie Dragqueens aussehen, ist eigentlich gar nicht so relevant. Interessanter ist, warum ausgerechnet ein politisches Milieu, das auf der Eindeutigkeit von Geschlecht beharrt, diesen immensen Aufwand betreibt, um diese Eindeutigkeit sichtbar zu machen.



Damit führt das "Mar-a-Lago-Face" unfreiwillig vor Augen, was Judith Butler vor mehr als 35 Jahren mit ihrer Theorie der Performativität von Geschlecht beschrieben hat. Geschlecht ist demnach nicht einfach etwas, das wir sind und anschließend nach außen zeigen. Es entsteht auch durch die ständige Wiederholung von Gesten, Verhaltensweisen und ästhetischen Codes, die schließlich so selbstverständlich erscheinen, als wären sie von Natur aus gegeben.

Die Queer-Kollekte

Die queere Community braucht eine starke journalistische Stimme  gerade jetzt! Leiste deinen Beitrag, um die Arbeit von queer.de abzusichern.



Ästhetischer Ernstfall einer reaktionären Politik

Man kann denselben Gedanken allerdings auch weniger akademisch ausdrücken  etwa mit einem berühmten Satz von Dolly Parton. Die Country-Ikone kultivierte jahrzehntelang eine demonstrativ künstliche Weiblichkeit und machte daraus kein Geheimnis. Im Gegenteil: "It costs a lot of money to look this cheap", lautet einer ihrer berühmtesten Sätze. Es kostet eine Menge Geld, so billig auszusehen. Noch deutlicher wird der Gedanke in einem anderen Zitat: Von Natur aus sei sie keine Schönheit, so Parton. Wenn sie gut aussehen wolle, müsse sie dieses Aussehen eben selbst erschaffen.



Der Vergleich verdeutlicht, dass Künstlichkeit allein noch kein ästhetisches Problem ist. Auch Partons Erscheinung ist das Ergebnis enormer Arbeit. Bei ihr wurde diese Arbeit zur Kunstfertigkeit, zum Spiel mit dem eigenen Bild und nicht zuletzt zum Gegenstand ihres Humors.



Darin liegt ein entscheidender Unterschied. Parton spielt mit der Künstlichkeit ihrer weiblichen Attribute, und auch Drag spielt mit der Künstlichkeit von Geschlecht. Beim "Mar-a-Lago-Face" hingegen verliert die sichtbare Künstlichkeit jegliches Augenzwinkern. Der unbedingte Wille, das Geschlecht eindeutig zu machen, wird so zum ästhetischen Ernstfall einer kompromisslosen und reaktionären Politik.