Eine schwule Liebe zwischen Staub und Sehnsucht

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Heute, 01:02h 7 Min.

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In seinem Leben wurde Jay immer wieder aufgefordert, mehr Mann zu sein, sich weniger weiblich hinzusetzen, sogar "das Atmen neu lernen, um mich nicht von den anderen zu unterscheiden". Auf einer vertrockneten Obstplantage genießt er die harte, aber erfolglose Arbeit, obwohl das Naturhabitat durch die anhaltende Dürre kaum noch zu retten ist: Zwischen den männlichen Körpern geht er unter, verliert sich in der körperlichen Anstrengung und mag das entlastende Gefühl, unbedeutend zu sein. Endlich nicht auffallen, endlich nicht herausstechen, endlich einfach nur einer unter vielen sein.



Im Süden Malaysias, Ende der 1990er Jahre: Dort trägt sich die Handlung des Romans "Der Süden" (Amazon-Affiliate-Link ) von Tash Aw zu, der sich zwischen Familiendynamiken, Klassenzugehörigkeit und einer homosexuellen Liebe bewegt. Die Obstplantage wirft immer weniger ab. Die Dürre lässt die Früchte schrumpfen, bis sie sich kaum noch verkaufen lassen. Was an den Bäumen hängt, reicht längst nicht mehr für das, was von ihnen erwartet wird. Was einst ein Versprechen auf Ertrag und Zukunft war, droht langsam auszutrocknen  und mit ihm die Hoffnungen einer Familie, die sich an diesem Ort ihrer Vergangenheit stellen muss.



Und obwohl das Buch, das 2025 für den Booker Prize nominiert war, geografisch in der Nähe des Stadtstaats Singapur und zeitlich klar verortet ist, entwickelt es durch seine sprachliche Atmosphäre ein geradezu zeitloses Gefühl. Aw fängt wunderschöne, sinnliche Bilder ein: den vertrockneten Stamm einer Tamarinde, das Knacken von Ästen und Holz, den verwachsenen und verwunschenen Wald, umgestürzte Pflanzen, aufgebrochenen Asphalt in der Peripherie, der als einziger Weg in die nächstgelegene Kleinstadt führt. Seine Landschaft ist mehr als Kulisse: Sie knistert, bröckelt, zerfällt. Man kann die Hitze beinahe auf der eigenen Haut spüren, den Staub in der Luft schmecken und die Trockenheit in den Zwischenräumen einer Welt fühlen, die sich langsam verändert.

"Vergiss zu Hause, da kümmert sich niemand um dich"



Der Roman "Der Süden" ist Ende August 2026 bei Luchterhand erschienen

In dieses Geflecht zieht es Jays Familie, um vor Ort nachzuschauen, wie es um das Erbstück ihres Großvaters  das Gelände der Obstplantage  bestellt ist. Jay ist das Nesthäkchen zwischen zwei älteren Schwestern: Lina ist draufgängerisch und eigenbrötlerisch, Yin empathisch und eher zurückhaltend. Die Mutter, der das Gelände rechtmäßig gehört und die aus eher einfachen Verhältnissen kommt, entfernt sich innerlich immer mehr von ihrer Familie.



Auch der Vater wird für seine Kinder zunehmend abwesend. Als Lehrer  und ehemaliger Lehrer der Mutter  hat er Schwierigkeiten in seinem Beruf: Seine altmodischen Praktiken kommen nicht mehr an; er wird suspendiert und neigt zuweilen zu tyrannischen Verhaltensweisen. Die Familie, die eigentlich Schutz bieten sollte, wird so selbst zu einem Ort der Unsicherheit, an dem Nähe nicht selbstverständlich ist und Fürsorge bisweilen wie ein unerfülltes Versprechen wirkt: "Vergiss zu Hause, da kümmert sich niemand um dich", sagt Lina beispielsweise zu Yin.



Diese fünfköpfige Familie trifft auf der Obstplantage auf eine Vater-Sohn-Konstellation: Fong und Chuan. Während es den 19-jährigen Sohn immer stärker in die Stadt zieht, möchte er seinen Vater zugleich nicht im Stich lassen. Zwischen Chuan und Jay entwickelt sich schnell eine Liebesgeschichte. Die beiden finden Räume der Ausflucht, des Beisammenseins, der Emanzipation  kleine Gegenwelten zu den familiären Erwartungen, den starren Geschlechterbildern und der bleiernen Hitze des Alltags.



Die Sehnsucht nach einem Versteck



In der Begegnung mit Chuan entsteht für Jay die Möglichkeit, sich selbst anders zu erfahren: nicht länger nur als Sohn, der den Erwartungen seiner Eltern hinterherläuft, sondern als jemand, der eigene Wünsche hat und ihnen folgen darf. Diese Liebe hilft dem Protagonisten, sich von seinen Eltern loszusagen: "aber ihre Meinung war für mich so bedeutungslos geworden wie die heiße trockene Luft: irrelevant, weil sie sich nie veränderte."



Es geht um die verträumte Introvertiertheit des Protagonisten, um jene stille, manchmal melancholische Art, die Welt wahrzunehmen, ohne sich ihr vollständig auszuliefern. Aus seiner Schulzeit erzählt Jay eine Anekdote mit seinem Kindheitsfreund Nizam, die seine erste schwule Erfahrung hätte sein können. Dort, wo der Ball hinfliegt, ins Gestrüpp, liegt ein Ort der Zuflucht, an den sich "nicht mal die harten Jungs" wagen. Es ist eine versteckte Stelle, "mit ihrem eigentümlichen Geruch von Einsamkeit, an die Melancholie, die sich wie eine Erfahrung anfühlt, die von allen geteilt wird, die diesen Ort aufsuchen und für sich beanspruchen, sodass ich, selbst wenn ich allein bin, das Gefühl habe, mit anderen verbunden zu sein". In dieser Beschreibung steckt etwas ungemein Zartes: die Ahnung, dass Einsamkeit nicht zwangsläufig Vereinzelung bedeuten muss. Dass es Orte gibt, an denen man sich gerade deshalb weniger allein fühlt, weil andere dieselbe Sehnsucht nach einem Versteck kennen.



Dort trifft er sechs oder sieben queere Mitschüler, die selbst von Lehrer*­innen "Tunten" und "Schwuchteln" genannt wurden und denen man gerne ein Bein stellte oder noch weitaus Schlimmeres antat. Der Erzähler ergreift nicht ausdrücklich Partei für sie, fühlt sich in ihrem stillschweigenden Beisammensein aber wohl: "Jetzt gab es ein Draußen und ein Drinnen, und ich war froh, da zu sein, wo ich war." Es ist ein Moment des Dazugehörens, der keiner großen Worte bedarf.

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Queeres Begehren darf zärtlich und lustvoll sein

Nizam allerdings flieht vor den Ausgestoßenen, die ihre Identität offen vor sich hertragen und dafür geächtet werden. Jay beobachtet diese Szene mit einer Zurückhaltung, die zugleich etwas über seine eigene Position verrät: Er findet Geborgenheit in der Nähe der anderen, ohne sich selbst schon vollständig zu ihnen zu bekennen. Zwischen dem Wunsch, dazuzugehören, und der Angst, dafür sichtbar zu werden, öffnet sich ein Raum, den Aw mit wenigen Sätzen erstaunlich präzise ausleuchtet.



Jay hat seine sexuelle Identität bereits gefunden, als er Chuan begegnet. Dass Homosexualität in Malaysia unter Strafe steht, spielt erfreulicherweise keine Rolle. Jays Vater Jack und Chuans Vater Fong hatten Kinder mit zwei verschiedenen Frauen, sodass Jay und Chuan denselben Großvater haben und damit Halb-Cousins sind. Inzest steht allerdings nicht im Vordergrund.



Vielmehr hätte ich mir insbesondere mehr Szenen mit dem Liebespaar gewünscht, denn gerade hier beweist der Autor ein großes Feingefühl. Die beiden müssen nicht leiden, um ihre Liebe erzählenswert zu machen; sie dürfen sich schlicht zueinander hingezogen fühlen, ihre Nähe genießen und einander entdecken. Dazu gehört auch, dass Jay es durchaus anturnend findet, dass Chuan ein bisschen älter ist. Diese beiläufige, unaufgeregte Selbstverständlichkeit ist eine der Qualitäten des Romans: Queeres Begehren muss nicht erst durch Schmerz legitimiert werden, sondern darf auch neugierig, zärtlich und lustvoll sein. Umso schöner wäre es gewesen, Aw hätte dieser Beziehung noch etwas mehr Raum gegeben, damit wir länger bei den beiden bleiben könnten.



Flüchtige Berührungen festhalten, bevor sie verblassen



Der Roman ist dabei  etwas unübersichtlich  in verschiedene Perspektiven gegliedert. Den größten Anteil erleben wir aus Jays persönlicher Perspektive; teils erzählt ein auktorialer Erzähler, teils tauchen wir in das Innenleben der Mutter, des Vaters und Fongs ein. Diese Wechsel eröffnen unterschiedliche Zugänge zu einer Familie, in der kaum jemand wirklich ausspricht, was ihn oder sie umtreibt. Gleichzeitig verwischen die Perspektivwechsel mitunter die erzählerischen Konturen. Tash Aw hat jedoch eine nicht anklagende, sanfte, ehrliche Sprache, die einen in ihren Bann zieht. Er verurteilt seine Figuren nicht vorschnell, sondern lässt ihre Widersprüche stehen, ihre Sehnsüchte aufscheinen und ihre Verletzungen zwischen den Zeilen nachhallen. Gerade dadurch entfaltet der Roman seine stille emotionale Kraft.



Was aber bleibt uns von dieser Liebe? Als Jay zum ersten Mal am Lenker des Rollers sitzt, mit dem die beiden über den aufgebrochenen Asphalt in die nächste Kleinstadt fahren, spürt er Chuan warm hinter sich und reflektiert: "So funktionierte das Gedächtnis, es war das Gegenteil von bewusster Erinnerung, nie so stark, wie wir glaubten, es verwischte immer genau das, was uns am wichtigsten war."



In diesem Moment verdichtet sich, was "Der Süden" so schön und zugleich so schmerzhaft macht: die Ahnung, dass selbst die intensivsten Augenblicke irgendwann zu etwas werden, das sich nur noch bruchstückhaft erinnern lässt. Vielleicht liegt gerade darin die Aufgabe der Literatur, solche flüchtigen Berührungen festzuhalten, bevor sie verblassen. Es bleibt nur zu hoffen, dass diese Liebe auf der trockenen Obstplantage nicht der Vergänglichkeit zum Opfer fällt.

Infos zum Buchi



Tash Aw: Der Süden. Roman. Aus dem Englischen von Pociao und Roberto de Hollanda. 288 Seiten. Luchterhand Literaturverlag. München 2026. Hardcover, mit Schutzumschlag: 24  (ISBN 978-3-630-87832-4). E-Book: 21,99 