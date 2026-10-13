Berlin: Razzia bei trans Gesundheitscenter

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In Berlin-Kreuzberg haben sich nach einer Durchsuchung des Landeskriminalamtes (LKA) in einem trans Gesundheitscenter der Naunynstraße (Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg) am frühen Sonntagabend rund 130 Menschen spontan zu einer Versammlung zusammengefunden. Wie die Polizei mitteilte, bestand der Verdacht auf Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz. In dem durchsuchten Gebäude sollen nach Polizeiangaben Hormontherapien für trans Menschen ohne ärztliche Aufsicht durchgeführt worden sein.



Bei dem Gebäude handelt es sich nach Angaben der Betreiber um das Projekt "Casa Kuà". Es setzt sich für besseren Zugang zur Gesundheits­versorgung für trans­geschlechtliche, inter­geschlechtliche, nichtbinäre und queere Menschen ein. Nach eigener Darstellung sieht das Projekt das deutsche Gesundheitssystem als diskriminierend an und möchte traditionelle und konventionelle Behandlungen zusammenbringen.



Durchsuchung in Berlin-Kreuzberg: Polizei razzt queeres Zentrum https://t.co/cJnpa1Vdk7#Taz #GRBsB



Angeblich wegen eines Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz stellen Einsatzkräfte das Casa Kuà auf den Kopf. Dutzende versammeln sich aus Solidarität. mehr pic.twitter.com/pTjmtVfWVK Gegen Rechts  Bunt statt Braun (@GR_BsB) October 19, 2026 / GR_BsB

Während der gegen 17 Uhr beginnenden Razzia war ein Workshop für trans Frauen unter dem Titel "The Dolls Workshop DIY & Cryptocurrency" angekündigt. Darin sollen trans Frauen erfahren, wie sie Kryptogeld kaufen können, um damit online "feminisierende Präparate" kaufen zu können.



Laut "taz" waren 38 Einsatzkräfte bei der "transfeindlichen Aktion" dabei. Die Uniformierten nahmen demnach die Personalien von mindestens 21 Personen auf. Die Tageszeitung zitiert auch eine Demo-Teilnehmende, die die Razzia als Teil einer transfeindlichen Politik einstuft, in der die Bundes­regierung etwa mit der Einrichtung von einem trans Sonderregister droht (queer.de berichtete). Bei der Durchsuchung stellte die Polizei nach eigenen Angaben Beweismittel sicher, darunter Arzneimittel und ein größerer vierstelliger Bargeldbetrag. Weitere Details sind bislang nicht bekannt.

Bei der anschließenden Versammlung unter dem Motto "Hormone für alle" kam es zu Reibereien zwischen Teilnehmenden und Einsatzkräften. Eine Person wurde laut dpa vorübergehend in Gewahrsam genommen.



Vor Ort war auch Berlins Queerbeauftragter Alfonso Pantisano. Für ihn wirft die Razzia unabhängig von den strafrechtlichen Verdachtsmomenten auch gesundheitspolitische Fragen auf: "Wie gut funktioniert unser Gesundheitssystem eigentlich für trans* Menschen, insbesondere für BIPoC [dunkelhäutige Personen], Menschen mit Flucht- oder Migrationserfahrung und Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus?", so der SPD-Politiker gegenüber queer.de. Schon für trans Frauen mit Krankenversicherung sei es schwierig, "geeignete gynäkologische Praxen zu finden oder Zugang zu einer verlässlichen, ärztlich begleiteten Hormontherapie zu erhalten".

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Maik Brückner verurteilt Razzia

Scharfe Kritik an der Razzia kam von Maik Brückner, dem queerpolitischen Sprecher der Linksfraktion Bundestag: "Die Bundesregierung kommt nicht damit voran, eine Regelungslücke zu schließen, die es trans Personen derzeit erschwert, Hormonpräparate für ihre Transition in Arztpraxen zu erhalten und die Kosten von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet zu bekommen. Und dann rückt auch noch das LKA in einem queeren Safe Space an, in dem sich Menschen über ihre Gesundheitsversorgung austauschen", kritisierte der Abgeordnete. "Diese doppelte Diskriminierung ist absolut unverständlich in Zeiten wie diesen, in denen der Community der Anschlag auf den Berliner CSD noch in den Knochen steckt. Dass ausgerechnet in Kreuzberg eine Tradition von polizeilichen Repressionen auf queere Orte fortgesetzt wird, ist beschämend. Ich fordere Aufklärung über diesen Vorgang." (dpa/cw)