Nach Coming-out: Christian Lell scheitert im Halbfinale



Das "Big Brother"-Finale findet ohne Christian Lell statt (Bild: Joyn)

Heute, 10:42h 4 Min.

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Das Finale von "Promi Big Brother" 2026 steigt ohne Christian Lell (42) und Gedeon Burkhard (57). Der frühere Profi des FC Bayern und der Schauspieler mussten im Halbfinale am Sonntagabend nacheinander ihre Koffer packen.



Für Lell war es die erste Nominierung überhaupt, und sie reichte. Gemeinsam mit Axel Schulz, Maurice Dziwak und Burkhard stand er zur Wahl, die Zuschauer*innen entschieden. Im letzten Duell gegen Burkhard bekam er die wenigsten Stimmen.



"Keine Ahnung"



Vor dem Anwesen nahm ihn Moderatorin Marlene Lufen in Empfang. Lell gab sich zwiegespalten: "Ich bin auf der einen Seite erleichtert, und auf der anderen Seite natürlich auch traurig, kurz vor dem Finale auszuscheiden."



Viel mehr war ihm nicht zu entlocken. Auf die Frage, woran es gelegen habe, antwortete er knapp mit "Keine Ahnung". Warum er im Haus so viele Mitbewohner*innen gegen sich aufgebracht habe, verstehe er nicht, erklärte er. Auch eine umformulierte Nachfrage ließ er unbeantwortet. In der Late Night Show bei Jochen Bendel fiel dann der Satz: "Ich hatte keine Strategie."

Spott statt Mitleid

Im Netz hält sich das Bedauern in Grenzen. Lell war wegen einer Reihe heftiger Streitigkeiten und Vorwürfe während seiner Zeit im Container umstritten. So warf unter anderem Mitbewohner Gedeon Sexismus vor und beklagte sich darüber, im Haus gemobbt zu werden. Die anderen  allen voran Francesca Morgese  bezeichneten seine Darstellung als realitätsfern und warfen ihm vor, für Aufmerksamkeit alles zu tun.



Unter dem Instagram-Post von "Promi Big Brother" zu seinem Auszug reiht sich ein Kommentar an den nächsten, oft nur mit einem Wort: "Endlich". Viele Nutzer sind überzeugt, Lell habe sich bis zum Halbfinale nur dank gewonnener Spiele vor der Nominierung gerettet.



Andere spotten über seinen Auftritt in der Late Night Show. Dort soll er seiner Community zugeschrieben haben, ihn so weit gebracht zu haben. Mehrere Kommentatoren wundern sich unter dem zweiten Lell-Auszugspost zudem, dass Lell dort plötzlich als vergeben aufgetreten sein soll.



Im Container hatte er allerdings ein kleines Coming-out. So berichtete er vergangene Woche von sexuellen Erfahrungen mit Männern (queer.de berichtete). Auf Nachfrage schränkte er allerdings ein, er habe sich bislang nie in einen Mann verliebt.



Der offen schwule "Promi Big Brother"-Moderator Jochen Schropp war kein Freund von Lell: In seinem Podcast "Sendepause Fehlanzeige" äußerte Moderator Jochen Schropp im Oktober 2026 deutliche Kritik an dem Ex-Fußballer. Schropp begründete sein Unbehagen mit Lells aggressivem Auftreten im Container-Umfeld und kritisierte zudem dessen Selbstdarstellung als Motivationscoach.

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Freunschaftliche Rettung besiegelt Burkhards Aus

Kurz nach dem Aus des Ex-Fußballers traf es den aus "Kommissar Rex" und "Alarm für Cobra 11" bekannten Schauspieler Gedeon Burkhard. Gia Georgina und Francesca Morgese hatten sich zuvor über Spielsiege abgesichert und durften zusätzlich je einen Mitbewohner oder eine Mitbewohnerin direkt ins Finale schicken. Georgina wählte No-Angels-Star Nadja Benaissa, Morgese entschied sich für Maurice Dziwak. Übrig blieben Burkhard und Schulz.



Für den Schauspieler, der in dieser Staffel immer wieder auf der Nominierungsliste gelandet war, war damit Schluss. Er nahm es gelassen und umarmte zuerst Schulz. Draußen wollte man wissen, was ihm die Zeit im Haus gebracht habe. "Viel Bestätigung, dass es Leute gibt, die mich noch mögen aus alten Zeiten oder die mich hier liebgewonnen haben", antwortete Burkhard.



"Sieger der Herzen"



Die Zuschauer*innen sehen das offenbar genauso. Unter dem Exit-Post nennen ihn zahlreiche Fans den "Sieger der Herzen". Ein Nutzer lobte, er habe im Garten für alle gekocht und aufgeräumt. Gleichzeitig hagelt es Kritik am Halbfinal-Modus. Ein Kommentar mit über 300 Likes fragt: "2 Leute, die ein Spiel gewinnen entscheiden, wer ins Finale kommt? Was ist das denn für ein Voting in einem Halbfinale?" Andere meinen, die Zuschauer hätten Burkhard und Schulz gemeinsam ins Finale gewählt.



Um den Sieg und die 100.000 Euro Prämie kämpfen nun Gia Georgina, Nadja Benaissa, Axel Schulz, Francesca Morgese und Maurice Dziwak. Vor dem Doppel-Exit hatten bereits sieben Promis innerhalb von sechs Tagen die Show verlassen müssen, zuletzt Streamerin Nina Bridney am Samstag.



Das große Finale von "Promi Big Brother" läuft am heutigen Montagabend (19.10.) ab 20:15 Uhr live in Sat.1 und im Livestream auf Joyn. (spot/cw)