Fotofahndung erfolgreich: Verdächtige nach homophober Attacke stellen sich

Heute, 11:42h 2 Min.

2 Min.

Die Berliner Polizei meldet einen Fahndungserfolg: Zwei 18-jährige Tatverdächtige, die am U-Bahnhof Alt-Mariendorf einen Mann aus Homo­sexuellenfeindlichkeit beleidigt und verletzt haben sollen, haben sich laut einer Polizeimeldung vom Montag gestellt. Die weiteren Ermittlungen dauerten an.



Die Tat hatte sich bereits vor über einem Jahr ereignet: Die beiden Verdächtigen sollen am 30. August 2025 gegen 23 Uhr auf dem Bahnsteig einen damals 30-jährigen Mann auf dessen bunte Kleidung angesprochen und ihn unter anderem homophob beleidigt haben sollen.



Anschließend sollen die beiden Tatverdächtigen ihn mit Stößen und Schlägen gegen den Kopf zu Boden gebracht und dann auf den am Boden Liegenden eingetreten haben. Der 30-Jährige erlitt dadurch Hämatome und Prellungen am Oberkörper und an den Gliedmaßen. Auch eine Zeugin und einen Zeugen, die versuchten einzugreifen, sollen die Tatverdächtigen durch Schläge und Tritte verletzt haben.

Fahndungsfotos am Freitag veröffentlicht

Am vergangenen Freitag veröffentlichte die Polizei mehrere Fotos aus einer Überwachungskamera, die die Verdächtigen sowohl am U-Bahnhof als auch in der U-Bahn zeigen (queer.de berichtete). Nach der erfolgreichen Fahndung haben die Behörden die Bilder wieder zurückgezogen.



Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über LGBTI-feindliche Übergriffe, da die Landespolizei mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*innen für queere Menschen. (pm/cw)