Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?60010

Berliner Polizeibericht

Fotofahndung erfolgreich: Verdächtige nach homophober Attacke stellen sich

Eine queerfeindliche Attacke aus dem letzten Jahr steht offenbar vor der Aufklärung: Nachdem die Polizei Fahndungsfotos von zwei mutmaßlichen Gewalttätern veröffentlicht hatte, stellten sich diese den Behörden.


Der Vorfall ereignete sich am U-Bahnhof Alt-Mariendorf (Bild: Sebastian Rittau / wikipedia)


U-Bahnhof Alt-Mariendorf

Die Berliner Polizei meldet einen Fahndungserfolg: Zwei 18-jährige Tatverdächtige, die am U-Bahnhof Alt-Mariendorf einen Mann aus Homo­sexuellenfeindlichkeit beleidigt und verletzt haben sollen, haben sich laut einer Polizeimeldung vom Montag gestellt. Die weiteren Ermittlungen dauerten an.

Die Tat hatte sich bereits vor über einem Jahr ereignet: Die beiden Verdächtigen sollen am 30. August 2025 gegen 23 Uhr auf dem Bahnsteig einen damals 30-jährigen Mann auf dessen bunte Kleidung angesprochen und ihn unter anderem homophob beleidigt haben sollen.

Anschließend sollen die beiden Tatverdächtigen ihn mit Stößen und Schlägen gegen den Kopf zu Boden gebracht und dann auf den am Boden Liegenden eingetreten haben. Der 30-Jährige erlitt dadurch Hämatome und Prellungen am Oberkörper und an den Gliedmaßen. Auch eine Zeugin und einen Zeugen, die versuchten einzugreifen, sollen die Tatverdächtigen durch Schläge und Tritte verletzt haben.

- Werbung -
Video - Das Business-Reisegefühl mit Air France

Fahndungsfotos am Freitag veröffentlicht

Am vergangenen Freitag veröffentlichte die Polizei mehrere Fotos aus einer Überwachungskamera, die die Verdächtigen sowohl am U-Bahnhof als auch in der U-Bahn zeigen (queer.de berichtete). Nach der erfolgreichen Fahndung haben die Behörden die Bilder wieder zurückgezogen.

Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über LGBTI-feindliche Übergriffe, da die Landespolizei mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*innen für queere Menschen. (pm/cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit

U-Bahnhof Alt-Mariendorf
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt LGBTI-feindliche Gewalt in Berlin
16.10.26 | Berlin
Foto-Fahndung: Wer erkennt diese mutmaßlich homophoben Schläger?
27.09.26 | Polizeibericht
Faustschlag in Gesicht: Schwules Paar in Berlin-Schöneberg attackiert
25.09.26 | Berlin
Regenbogen­bank für CSD-Anschlagsopfer erneut beschädigt
25.09.26 | Berlin
Fahrgast als "Schwuchtel" beschimpft: Bolt-Fahrer verurteilt
20.09.26 | Polizeibericht
Homophober Angriff in Berlin  Tatverdächtiger identifiziert
17.09.26 | Polizeibericht Berlin
Brutaler homophober Angriff in Prenzlauer Berg
-w-
Neu auf queer.de
MeerVielfalt mit drei Anliegen
MV: Queere Forderungen für rot-rot-grüne Koalition
Von Universal Pictures
Harry Styles bekommt seine eigene Tour-Doku
Bundesgerichtshof bestätigt Urteil
Trans Sexarbeiterin ermordet: Hafturteil in Hamburger Cold Case rechtskräftig
Gesundheitlicher Rückschlag
Ralph Siegel liegt wieder im Krankenhaus
ESC-Teilnehmerin von 2001
Michelle kündigt radikale Typveränderung an
Erfolg nach Coming-out
Mika Brunold feiert nächsten Triumph
Mannheim
"MEGA HALLOWEEN GAYWERK meets IRRENHOUSE" am 31. Oktober
Berliner Polizeibericht
Fotofahndung erfolgreich: Verdächtige nach homophober Attacke stellen sich