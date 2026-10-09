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Plakat zur "MEGA HALLOWEEN GAYWERK meets IRRENHOUSE"

Am 31. Oktober 2026 verwandelt sich der legendäre MS Connexion Complex in Mannheim in das absolute Party-Epizentrum: "MEGA HALLOWEEN GAYWERK meets IRRENHOUSE!"



Erlebe eine schaurig-schöne Nacht voller Vielfalt, Ekstase und guter Stimmung. Egal ob schwul, lesbisch, bi, trans* oder hetero  feiere genau so, wie du bist!



Das erwartet dich ab 22:00 Uhr:

● 5 Dancefloors  für jeden Geschmack der richtige Beat

● Pop & Charts, Techno & Techhouse, Hard & Industrial Techno, Hip Hop & R'n'B, Gay Classics & Trash (80s / 90s / 2000s)

● Live-Performances von Nina Queer, Sasha Glam & Mataina

● Heiße Gogo-Einlagen

● Große Outdoor-Area zum Entspannen & Connecten

● Jails, Playrooms und viele weitere Überraschungen



Die Tickets sind heiß begehrt! Nutze jetzt den Vorverkauf und schnapp dir dein Ticket direkt online auf queerdelta.de.



Seit mehr als 40 Jahren zählt das "GAYWERK" zu den größten queeren Mega-Events Europas. Mit seiner einzigartigen Mischung aus verschiedenen Musikrichtungen, Playrooms und zahlreichen Überraschungen zieht es Besucher*­innen aus ganz Europa an. (pm)