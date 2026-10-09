Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?60011

Plakat zur "MEGA HALLOWEEN GAYWERK meets IRRENHOUSE"

Am 31. Oktober 2026 verwandelt sich der legendäre MS Connexion Complex in Mannheim in das absolute Party-Epizentrum: "MEGA HALLOWEEN GAYWERK meets IRRENHOUSE!"

Erlebe eine schaurig-schöne Nacht voller Vielfalt, Ekstase und guter Stimmung. Egal ob schwul, lesbisch, bi, trans* oder hetero  feiere genau so, wie du bist!

Das erwartet dich ab 22:00 Uhr:
● 5 Dancefloors  für jeden Geschmack der richtige Beat
● Pop & Charts, Techno & Techhouse, Hard & Industrial Techno, Hip Hop & R'n'B, Gay Classics & Trash (80s / 90s / 2000s)
● Live-Performances von Nina Queer, Sasha Glam & Mataina
● Heiße Gogo-Einlagen
● Große Outdoor-Area zum Entspannen & Connecten
● Jails, Playrooms und viele weitere Überraschungen

Die Tickets sind heiß begehrt! Nutze jetzt den Vorverkauf und schnapp dir dein Ticket direkt online auf queerdelta.de.

Seit mehr als 40 Jahren zählt das "GAYWERK" zu den größten queeren Mega-Events Europas. Mit seiner einzigartigen Mischung aus verschiedenen Musikrichtungen, Playrooms und zahlreichen Überraschungen zieht es Besucher*­innen aus ganz Europa an. (pm)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Szene
13.10.26 | "Seit zehn Jahren bin ich in meiner Transition"
Trans Künstlerin Lily Lu bittet um Spenden für Geschlechts­anpassung
13.10.26 | Niedersachsen
Verein sucht Mitstreiter*­innen: Wer rettet den CSD Cloppenburg?
12.10.26 | "Muss dieses Kapitel nun schließen"
Dragqueen Katy Bähm macht Ehe-Aus öffentlich
11.10.26 | Keine anderen Bewerber
EuroPride 2029 findet in Dresden statt
09.10.26 | "Freier Fall"
Immer weniger US-Teenager bezeichnen sich als lesbisch, schwul oder bisexuell
09.10.26 | Prout at Work
Vier Unternehmensnetzwerke mit Queer Network Award 2026 ausgezeichnet
-w-
Neu auf queer.de
MeerVielfalt mit drei Anliegen
MV: Queere Forderungen für rot-rot-grüne Koalition
Von Universal Pictures
Harry Styles bekommt seine eigene Tour-Doku
Bundesgerichtshof bestätigt Urteil
Trans Sexarbeiterin ermordet: Hafturteil in Hamburger Cold Case rechtskräftig
Gesundheitlicher Rückschlag
Ralph Siegel liegt wieder im Krankenhaus
ESC-Teilnehmerin von 2001
Michelle kündigt radikale Typveränderung an
Erfolg nach Coming-out
Mika Brunold feiert nächsten Triumph
Mannheim
"MEGA HALLOWEEN GAYWERK meets IRRENHOUSE" am 31. Oktober
Berliner Polizeibericht
Fotofahndung erfolgreich: Verdächtige nach homophober Attacke stellen sich